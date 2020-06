Las ventas de carros híbridos aumentaron 124% hasta abril

El buen momento de las ventas de vehículos híbridos se refleja hasta en el Plan de Desarrollo de Bogotá con miras a 2024.



En el documento “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, sancionado recientemente por la alcaldesa, Claudia López, el distrito busca promover la utilización de estos vehículos para contribuir al mejoramiento del medio ambiente en la ciudad.



En el artículo 116 del plan se especifica que estas referencias estarán exentas de las restricciones de circulación como el pico y placa. “Con el propósito de contribuir a una mejora de la calidad del aire, por medio del uso de tecnologías más limpias y asequibles”, detalla.



La noticia, por supuesto fue recibida con beneplácito por diferentes actores del sector, y es que, según las cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) el segmento de los híbridos en Colombia viene en aumento al registrar una variación positiva del 124% en lo corrido del año hasta abril , respecto al 2019.



Así, mientras que en los cuatro primeros meses del año pasado había 300 vehículos nuevos en el país, en el 2020 las unidades correspondientes a este segmento se ubicaron en 672.



“De cara a la aprobación del nuevo plan de la Alcaldía tenemos grandes expectativas de poder seguir viendo un crecimiento del sector, ya que el no contar con restricciones para salir, incentivará no sólo la compra de estos, sino la concientización del impacto ambiental”, aseguró Rafael Melo, Gerente de Mercadeo de Ford Motor Colombia.



Esta marca cuenta en la actualidad con dos modelos de estas referencias en su portafolio: el Ford Fusion Híbrido, lanzado el año pasado y la camioneta Escape Híbrida, incorporada en mayo.



De la primera referencia se han vendido 18 unidades y se espera terminar el 2020 con 120, mientras que la segunda tiene una proyección en ventas de 100 unidades al mes.

En el caso BMW, Daniel Galindo, el gerente de la marca en el país, también celebra el anuncio, pero manifiesta que en este momento es prematuro adelantar alguna cifra sobre las estimaciones de ventas de los vehículos, dada la emergencia por Coronavirus que atraviesa el país.



“La Autogermana, como importador oficial del Grupo BMW representa a las marcas BMW y MINI. Así, en lo que se refiere a vehículos híbridos, BMW ofrece 6 modelos híbridos mientras que la segunda tiene el MINI Countryman Cooper SE”, aseguró.



Cabe destacar que esta compañía cerró el 2019 con un crecimiento en ventas del 10% con 179 unidades de BMW comercializadas. En cuanto a MINI, el crecimiento fue del 76,9%, al matricular 92 unidades.



A su turno, Ramiro Cornejo, gerente general de Kia para Colombia, señaló que el incentivo que se dio en Bogotá es “una muy buena noticia pues en Kia venimos trabajando hace muchos años en producir vehículos que generen menos emisiones de gases contaminantes. Sin lugar a dudas, esto muestra una evolución significativa en cuanto a la movilidad de la ciudad”. Esta marca coreana registró con corte hasta abril, la venta de 233 unidades nuevas en su camioneta Kia Sportage Híbrida.





UN AMBIENTE CON BENEFICIOS



De acuerdo con Oliverio García Basurto, presidente de la Andemos los automóviles híbridos representan un beneficio no solo para las marcas y el ambiente, sino que también pueden llegar a significar beneficios económicos para la ciudad.



“A diciembre de 2018 el 55,1% del parque automotor que rodaba por Bogotá superaba los 10 años. Este parque obsoleto, genera grandes externalidades negativas tanto para la salud como para el gasto social del Estado; del total de las muertes producidas en la capital, el 10,5% son atribuidas a la contaminación del aire urbano, lo que generó costos estimados en $4,2 billones de pesos, equivalente al 2,5% del PIB de la ciudad”, manifestó el directivo.



Según García, si en la ciudad se reemplazará la flota de taxis con motores a combustión por tecnologías más limpias, se dejarían de producir 705.000 toneladas de CO2 al año. En el caso de las motos, de renovarlas por tecnología eléctricas “el ahorro equivaldría a 462.000 toneladas de CO2. Es decir, que de acuerdo con nuestra estimación anualmente la ciudad dejaría de producir hasta 1.167.000 toneladas de CO2”, puntualizó