Latam cerró 2022 con US$2.300 millones de liquidez

Archivo particular

Latam Airlines Group S.A. dio conocer sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre del 2022, en los cuales demostró una notable recuperación de su proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11, llegando una cifras operacionales cercanas a las de prepandemia.



En relación al periodo pre pandemia, el grupo logró reducir su deuda bruta en un 37,5% pasando de US$10.400 millones antes del Capítulo 11 a US$6.500 millones al cierre del año pasado, aumentando, a su vez, su liquidez en un 78% llegando a los US$2.300 millones comparado con el período previo al proceso de reorganización iniciado en mayo de 2020.



Además, durante el cuarto trimestre del año pasado, los ingresos totales del grupo alcanzaron los US$2.744 millones, lo que significa 37,5% más que en 2021. Por su parte, el Ebitda llegó a los US$466,8 millones en el trimestre y Latam registró una utilidad neta atribuible a los propietarios de la matriz de US$2.538 millones como resultado del proceso de reestructuración.



“Los resultados del 2022 muestran a un grupo fortalecido y más competitivo que antes de la pandemia. Durante el año, el grupo LATAM tuvo importantes avances en distintos ámbitos. Se amplió la red a través de la alianza con Delta y se lanzaron nuevas rutas, se robusteció el negocio de carga y mejoró el servicio para los clientes. También se avanzó en la renovación de la flota y el grupo tomó una posición de liderazgo en sostenibilidad, lo que permite estar optimistas acerca del futuro. El grupo Latam cuenta con una estructura de costos competitiva que permitirá responder a los desafíos de conectividad de los países de Sudamérica”, dijo Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.



Por su parte, el CFO de LATAM Airlines Group, Ramiro Alfonsín agregó que “el grupo tuvo importantes avances a nivel financiero. Por un lado, se redujo sustancialmente la deuda bruta en un 37,5% respecto al período pre pandemia y se elevó la liquidez llegando a los US$2.300 millones al cierre del año pasado. También el grupo Latam mostró una sólida recuperación operacional en el cuarto trimestre en que las operaciones consolidadas fueron el 83,2% de los niveles de 2019 (medidas en ASK), lo que representa el nivel más alto de operaciones trimestrales desde el comienzo de la pandemia. Hoy Latam Airlines Group tiene una estructura de costos más competitiva, un balance sólido y un nivel de liquidez único en la región para hacer frente a los desafíos del negocio”.



Así mismo, durante el cuarto trimestre, las operaciones consolidadas del grupo fueron el 83,2% de los niveles de 2019 (medidas en ASK). El año pasado, el grupo Latam transportó aproximadamente 62 millones de pasajeros, lo que representa un aumento de 22 millones respecto del 2021, finalizando el año con 144 destinos en 22 países, en línea con la cantidad de destinos volados al cierre de 2019.



Para el 2023, el grupo Latam espera un crecimiento anual en sus operaciones de pasajeros y carga de más del 20% respecto de 2022. En 2023, el grupo Latam volará 38 nuevas rutas que no operaba en 2019, dentro de las cuales dos se enmarcan en el JV con Delta.



