Taquilla e innovación digital, los retos de los clubes de fútbol

Con el inicio de la Liga colombiana de fútbol 2022, no solo se reavivan las esperanzas de muchos hinchas de volver a ver a sus equipos en los estadios, sino que también comienza una nueva temporada de expectativas y retos financieros para los clubes del país.

Y es que los últimos datos revelados el año pasado por la Superintendencia de Sociedades destacaron que los ingresos operacionales de los 32 equipos del fútbol profesional colombiano tuvieron una caída del 32,2%, al pasar de $537.000 millones en 2019 a $364.1000 millones en 2020, por los confinamientos y cuarentenas.



Pero luego de meses de esperar, que incluyeron partidos a puerta cerrada, el negocio del fútbol se estaría centrando en reactivarse desde diferentes aristas, que incluirían fortalecer el número de asistentes, incrementar ingresos en taquilla, mejorar en los contenidos digitales y saldar deudas.



De acuerdo con Emilio Gutiérrez presidente del Atlético Nacional, uno de los principales focos para este año del club será fortalecer su taquilla, mediante la fidelización y mejora de la experiencia para los hinchas.



“Lo primero es resaltar que tenemos la base de abonados más grande del país, que hoy suma 17.000 y nuestro objetivo es fidelizarlos y ofrecerles la mejor experiencia en su asistencia al estadio e interacción con el club. Por ejemplo, los abonados tienen acceso a descuentos en nuestras tiendas verde. Estaremos reforzando nuestras plataformas de interacción con la hinchada para mejorar día a día esta relación”, comentó.



Frente al tema digital, Gutiérrez señaló que el club viene innovando en el contenido de sus plataformas. “En esta pre-temporada por ejemplo, el material que se utilizó en redes para anunciar nuestros fichajes generó más de tres millones de visualizaciones en nuestras tres principales redes sociales. La producción del contenido fue hecha con máximo rigor”, agregó Gutiérrez.



Por su parte, Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, afirmó que el equipo viene trabajando, desde agosto del año pasado, en un plan que incluye lo financiero, jurídico y de mercadeo para estabilizar al equipo en sus finanzas.



“El objetivo central es que al final del primer semestre del 2024 hayamos reducido el endeudamiento en un 60% y recuperar patrimonialmente la institución. A pesar de las cifras preocupantes en lo financiero, hoy nuestros asociados e hinchas en general están felices, solidarios e ilusionados con nuestro plan deportivo de cara a la liga 2022 y tener una decorosa participación en la Copa libertadores”, señaló Caicedo.



Si bien no todos los equipos hablaron sobre las expectativas de esta primera temporada del fútbol colombiano, expertos sostienen que la transformación del negocio no será ajena a las nuevas necesidades de cara al entretenimiento, lo cual deja evidencia retos importantes que van más allá de adecuar los estadios.



NUEVAS JUGADAS



“El negocio del fútbol está en transformación, el consumidor deportivo no es el mismo de hace algunos años (...) La respuesta de los aficionados a los clubes no ha surtido el efecto esperado a pesar de las grandes inversiones que se han dado con el fichaje de jugadores, no se ha visto un incremento en el número de abonados. Los retos también se mantendrán en tener mejores infraestructuras deportivas y mejorar la experiencia del consumidor”, comentó Diego Torres, abogado y asesor profesional de clubes y jugadores en temas legales y financieros.



Asimismo, Torres se refirió que otro de los desafíos que tendrán los equipos se enfocará en la repartición de los derechos de televisión. “En cuanto a los derechos de televisión, ejemplo el 50% debería repartirse en partes iguales, mientras que 25% se debería repartir en base a la frecuencia con la que se transmiten los partidos de un club. El otro 25% en función de la posición final en la clasificación: Pagos por mérito, lo cual elevaría necesariamente el nivel de la competencia”, explicó Torres.



Para Juan Bedoya, presidente del Juventus Academy Colombia, los clubes deben humanizar y sensibilizar sus experiencias mucho más de lo que tenían planeado. “La marca debe pasar el plano de servicio al plano de vivencia, investigar a sus potenciales audiencias y pensar en los saltos generacionales para proyectar a futuro acciones asertivas de comunicación”, dijo Bedoya.

RAPPI, CON LA SELECCIÓN



La plataforma Rappi anunció que será el nuevo patrocinador de la tricolor, convirtiendo al unicornio en la primera compañía tecnológica en patrocinar a la selección Colombia en su camino hacia Catar 2022. “Nos sentimos orgullosos de trascender fronteras. Para nosotros, que somos colombianos, es el momento que nos unamos y entreguemos nuestro apoyo a la Selección”, comentó Julián Mayorca, jefe de alianzas y estrategia globales de Rappi.



Desde la app también dijeron que buscan inspirar a miles de colombianos a

través del deporte y que las empresas locales se motiven a apoyar iniciativas que “generen un impacto positivo y de desarrollo para el país y para los colombianos”.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO