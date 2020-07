Llega a Colombia nuevo modelo de transporte

Llegó al país Cosmic Go, una plataforma de transporte multimodal que permite alquilar una bicicleta, motocicleta o carro por una semana o seis meses, brindando un modelo de transporte individual permanente según las necesidades del cliente.



“A veces compramos una bicicleta y solo usamos el 20%. Nosotros somos la opción para que nuestros usuarios la aprovechen al 100% a través del alquiler”, dijo Jonathan Calmus, CEO de la compañía.



Para garantizar la buena experiencia de los usuarios, Cosmic Go cuenta con un centro de monitoreo que hace seguimiento a todos sus vehículos. Desde allí son coordinados estrictos protocolos de desinfección y limpieza que se cumplen al término de cada recorrido. El equipo también trabaja en la implementación de cabinas de desinfección con rayos UV para brindar mayores garantías de bioseguridad.



La figura de socios Cosmic les permite a los usuarios o partners, como se denominan, comprar e-bikes o e-scooters como inversión o alquilar su flota de vehículos en la red para generar ingresos.



“Buscamos que los dos tipos de públicos que tenemos puedan inscribir su carro, bicicleta o moto para invertir, o rentar el medio de transporte que elijan, directamente desde nuestra plataforma”, explicó Jairo Ochoa, socio de la compañía.



En agosto, Cosmic Go, en su versión multimodal, estará disponible en las calles de Medellín y Bogotá a través de su página web y próximamente en sus aplicaciones. El horario será en una primera fase de 6 a.m. a 8 p.m. y en una segunda, las 24 horas del día.