‘Llegada del tren a La Dorada nos dará más competitividad’

El primer semestre del 2019 quedará en la historia de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, pues en medio de inconvenientes como la enfermedad de la palma de aceite que ha bajado la producción, los problemas con los precios internacionales del carbón y el cierre de la vía al Llano logró tener su mayor utilidad neta, llegando a los 20.780 millones de pesos.



Domingo Chinea, presidente de la Sociedad Portuaria de Santa Marta hizo un balance y habló de la estrategia del puerto para duplicar los $11.991 millones de utilidad que alcanzaron en el segundo semestre del 2018.



¿Cómo le ha ido a la Sociedad Portuaria de Santa Marta este año?

​

En el primer semestre se han obtenido los mejores resultados en la historia de la Sociedad Portuaria de Santa Marta. La utilidad neta ha sido de $20.780 millones.

Han sido resultados muy superiores a cualquier año anterior y creo que son resultados para mostrar, porque tienen mucho más valor cuando uno revisa que somos la empresa que mayor contraprestación paga en este país.



Aproximadamente el 20% de nuestros ingresos operacionales son pagos a la contraprestación, es decir que de cada 100 pesos que ingresamos, pagamos 20 de contraprestación.



Esta es la empresa que mayor porcentaje de contraprestación paga en este país en relación con sus ingresos, y a pesar de estos pagos tan altos, los resultados han sido satisfactorios.



¿Ha sido también un año complejo?

​

Más que complejo ha sido un año difícil. Ha bajado la producción de aceite de palma, tenemos problemas con el fusarium que ha llegado en el segundo semestre, problemas con los precios internacionales del carbón y a pesar de eso los resultados han sido muy competitivos gracias al esfuerzo de todos los que trabajamos en esta empresa portuaria.

Son tiempos difíciles por todas las afectaciones, como el cierre de la vía al llano que no permitió que llegara el aceite al Puerto y no se pudiera exportar.



Sin embargo, a pesar de las grandes dificultades y los retos hemos tenido grandes resultados, y sobretodo para la nación, a quien entre contraprestación e impuestos está contemplado pagarle más de $40.000 millones, sin contar los dividendos.



Somos los que más pagamos contraprestaciones con relación a los ingresos, o sea, no podemos justificar que los buenos o malos resultados sean por la contraprestación, a pesar de que consideramos que es inequitativo que unas concesiones paguemos mucho y otras apenas paguen.



¿Como van con los dividendos?

​

En los últimos 24 meses hemos pagado más de $82.000 millones. De esto debemos destacar que la Alcaldía y Gobernación han recibido más de $16.000 millones en dividendos, además del resto de impuestos.



Más de $10.500 millones ha recibido de dividendos la Gobernación y más de $5.600 millones ha recibido la Alcaldía, es decir que somos grandes aportadores.



¿Cuál fue la estrategia para alcanzar los dividendos históricos?

​

Pienso que una buena administración. Ha sido un trabajo en equipo, sobre todo para hacer muy competitivo el Puerto.



Esto se ve en los tiempos de espera de los buques y en los rendimientos; somos una empresa competitiva con estándares internacionales y no se han aumentado las tarifas a los clientes, ni se ha sacado algún empleado, al contrario, hemos ido creciendo.



Es todo un proceso de eficiencia administrativa donde interviene todo el mundo.



¿Cuánto y qué mercancías están transportando, exportando e importando desde el Puerto de Santa Marta?



Todavía seguimos siendo un puerto exportador. Alrededor del 64% fueron mercancías de exportación como el banano, que es nuestro producto líder, junto con el aceite de palma, carbón, uchuva y flores, entre otros.



El resto ha sido de importación. También tenemos que decir que hemos sido muy eficientes en la operación de fertilizantes y cereales para minimizar los costos relacionados a la cadena logística de importación de estas cargas.



En temas de exportaciones desde Santa Marta, ¿qué hay por mejorar?

​

Hay que seguir trabajando con los exportadores y el Gobierno Nacional el tema del ferrocarril. Yo creo que la llegada del tren a La Dorada es un elemento de diferenciación y de competitividad del Puerto.



Creo que hay que trabajar mucho con los exportadores para seguir siendo ese puerto exportador, el puerto del agro colombiano y el puerto de Colombia que exporta el mayor número de contenedores refrigerados, donde se hace un gran esfuerzo por que estos contenedores lleguen a mercados muy competitivos.



Hay que trabajar con el agro, con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transporte pensando que hay que exportar para tener un equilibrio en la balanza de pagos del país.



¿Cómo va el proyecto de transporte vía férrea?



El tren es un complemento para el transporte automotor y es extraordinario que funcione y se convierta en una oportunidad más para el transporte terrestre. Ha sido un gran esfuerzo del Gobierno, de la ANI, del Invías y Mintransporte, para que las exportaciones lleguen acá al puerto con los menores costos posibles y las importaciones lleguen más baratas.



Este año ha sido muy duro para los puertos colombianos por el entorno mundial, pero lo vemos en positivo. Hay que trabajar en abaratar el transporte sea vía carretera, fluvial o ferrocarril. El gran reto es optimizar los costos del transporte terrestre.