Pablo Trujillo Tealdo, Presidente de la Junta Directiva de Acción Fiduciaria habló con Portafolio sobre los desafíos que debe enfrentar el sector para que el negocio fiduciario sea atractivo para nuevos inversionistas.



Trujillo habla de los cambios en el concepto de los derechos fiduciarios y considera que se debe detener el exceso de normas que frenan el crecimiento del sector y la economía.

Acción Fiduciaria respalda más de mil obras en toda Colombia; administra en un patrimonio autónomo el primer complejo de rascacielos de Colombia, el BD Bacatá, como representante de los inversionistas, obra en la cual logró un acuerdo global.



(Acabar lo que falta del Bacatá tomaría catorce meses más).

¿Cómo va lo del edificio BD Bacatá, en Bogotá?



Como representante de los inversionistas, aunque no es nuestra obligación, asumimos el control y diseñamos una solución mediante un acuerdo entre BD Promotores, Prabyc, Aluman y Acción Fiduciaria, logrando así una salida de esta obra en la cual más de 6.000 inversionistas depositaron sus recursos que suman alrededor de $400.000 millones.



Aluman, la gigante española especializada en ventanería, ya asumió la terminación total del proyecto con una inversión de $48.000 millones, a cambio de áreas cedidas por BD Bacatá y de derechos fiduciarios, Fidis. Prabyc tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento del proyecto con las características pactadas.



¿Lecciones aprendidas?



Creo que llegó la hora de dar un giro al concepto de los derechos fiduciarios o participaciones, para facilitarles a los inversionistas recibir beneficios con prontitud, sin asumir el riesgo durante el proceso de construcción y de transmitirles que la fiduciaria es no solo una garantía jurídica de tenencia, sino un actor en la solución de los problemas.



Usted representa a miles de inversionistas, ¿qué decirles sobre este negocio?



El país necesita simplificarse. Las empresas no pueden dedicarse a cumplirle al Estado que se presenta con muchas entidades con normas para todo haciendo las cosas más complejas, gravosas e inciertas. Económicamente empiezas a pensar con incertidumbre si vale la pena formalizarse, formalizar requiere de mecanismos simples, sencillos, con garantías.



Colombia sufre de un tsunami legislativo, el intervencionismo acaba con las actividades formales y con la fiducia. Si se hace una lista del Congreso, la Dian, los departamentos, los municipios, las corporaciones autónomas regionales, las superintendencias y cualquier autoridad que tenga que ver con transporte, intervienen, así el desgaste empresarial es tremendamente costoso y aleatorio.



¿De qué manera se manifiesta esto?



Cada día salen normas de cómo debo manejar mi compañía, las reuniones y levantar las actas. Se volvió un Estado coadministrador. La velocidad en los negocios genera riqueza, pero en el subdesarrollo es lento y complejo, y la fiducia, que era una herramienta ágil y facilitadora, se encuentra ahogada por la normativa.



Las autoridades se traslapan: la una da un permiso, la otra da otro que se contradice y no se coordinan.



¿Cuáles han sido las consecuencias para la fiducia?



Están duplicando esfuerzos y la fiducia por su amplio espectro se afecta con las normas de todas la construcción, la minería, la infraestructura, las comunidades, lo cual tranca los proyectos, frena los créditos en los bancos. No hay quien diga: dejemos que las cosas avancen y miremos cómo simplificamos.



¿Qué hace la gente?



Ser informales. Las entidades que somos más formales nos volvemos más complicadas y costosas pues debemos pagar más equipos de trabajo internos y lo que viene en ese exceso normativo lo acaba pagando el consumidor, en el precio, es decir la regulación lo empobrece. Por ejemplo, nadie desconoce que hay daños ecológicos monstruosos pero el que va a hacer las cosas bien debe someterse a una tramitomanía, el que actúa desde la informalidad no está controlado prospera porque tiene mucha ventaja sobre el formal.



Entonces ¿cómo están operando?



Nos estamos convirtiendo en una actividad exclusivista para unos cuantos proyectos y eso aleja a la gente que la estaba usando. A la fiduciaria no le cabe sino la especialización; dejo de aceptar clientes que no sean suficientemente formales porque no quiero correr riesgos; me meto solo con los grandes jugadores y dejo de atender realmente al país. Sólo las grandes compañías tienen posibilidad de acceder a semejante regulación.



Muchos se desbancarizan y vuelven a negocios que no requieren de agentes formales. Cuando el país dice que necesitamos bancarizar a la gente y normativamente hace lo contrario, obliga a los empresarios a ir en la vía contraria.



¿Qué salidas han encontrado?



Decidimos incursionar en áreas novedosas como en la forestal, en la minera en donde consideramos que gran parte de la formalización del sector es facilitar herramientas como la fiducia. Pero aquí la no está hecha para el mundo actual, la ilegalidad campea en el sector minero.



Entramos al sector agrícola en procesos productivos, avanzamos en las energías renovables entre quienes tienen los equipos y los sitios para instalarlos, la fiduciaria vincula el uno al otro con manejos financieramente positivos.



Alejandra Buitrago Salamanca

Especial para Portafolio