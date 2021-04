Lo que le cuesta comer el menú de degustación en ElCielo

El restaurante insignia de Juan Manuel Barrientos tiene cuatro sedes en diferentes ciudades de Colombia y Estados Unidos. La estrella Michelin que acaba de recibir la obtuvo ElCielo de Washington, abierto apenas en septiembre pasado.



(Lea: ¿Cómo es el primer restaurante colombiano con una estrella Michelin?)

Sin embargo -y pese a dos momentos en los que el cierre fue necesario por motivos de bioseguridad- logró conseguir una estrella, otorgada por la prestigiosa Guía Michelin, en Estados Unidos. Aunque el chef Juan Manuel Barrientos no es el primer colombiano en obtener una estrella Michelin, su restaurante sí es el primero que la obtiene bajo la bandera de la cocina colombiana.



En una entrevista reciente, Barrientos había indicado que ElCielo de Washington se había convertido en una embajada no oficial del país en esa ciudad. Así que demostró que sí se puede hacer cocina de un país cuyos ingredientes no son tan conocidos mundialmente como los de la comida italiana o española, y destacarse en una ciudad como Washington.



No tuvo que ocultarse tras la etiqueta de cocina latina y consiguió la distinción, aunque su comida no es de platos típicos, sino de menú de degustación (o menú de pasos), en el que pequeños bocados se suceden y juntos dan un panorama de ingredientes y sabores completa.



Es en esta experiencia en la que desfilan un buñuelo, empanadas y el ñame, así como sabores de aguardiente, café y algunos platos que tienen formas y colores que asemejan orgullos colombianos como las esmeraldas. Y, por supuesto, está el paso de la chocolaterapia, en el que las manos del comensal juegan en chocolate líquido durante un momento de la experiencia.



A esta oferta pueden sumársele los cocteles: uno se llama Don't Give Papaya (No dar papaya), de mezcal, ron, papaya, mango y lima, que tiene un valor de 19 dólares (unos 69 mil pesos colombianos).



La transformación de El Cielo en un centro de hospitalidad y lujo



ElCielo D.C. como se conoce al de la capital estadounidense tiene un menú a la carta, en el que hay pequeños bocados que oscilan entre los 14 y 26 dólares. También tiene un capítulo de ceviches y crudos -entre estos uno que lleva lulo en concordancia con la intención del equipo de Barrientos de presentar ceviches con nuestras frutas cítricas-.



Este tiene un valor de 22 dólares (79.977 pesos). Y están otras opciones como los platos grandes para compartir como el branzino en costra de sal con arroz de coco y plátano verde, de 67 dólares (cerca de 243.600 pesos).



EL MENÚ DE DEGUSTACIÓN EN TODOS LOS 'CIELOS'



El menú de degustación o de pasos en Washington tiene dos formatos: el corto o journey, de 14 pasos, y el experience, de 22 pasos. El primero tiene un valor de 195 dólares (equivalentes a 709.000 pesos colombianos). El segundo cuesta 228 dólares; es decir: unos 829.000 pesos.



Quien pide alguna de estas experiencias puede elegir un maridaje sugerido que tiene un valor adicional: el de 8 copas tiene un precio de 120 dólares (436.242 pesos).



Los precios y menús en las otras sedes de ElCielo son diferentes. En ElCielo Miami el menú de degustación de 15 pasos tiene un valor de 187 dólares (679.810 pesos) y los maridajes son de 58 dólares (210.850 pesos), si es de cuatro copas, y 105 (382.000) si es de 6 copas.



ElCielo de Medellín -que recientemente estrenó su sede en el hotel del mismo nombre en la capital antioqueña- tiene un menú de degustación que sale a 218.000 pesos por persona. Si se quiere con maridaje, habría que sumarle 170.000 pesos, y el agua que va en la mesa tiene un valor de 15.000.



La sede de Bogotá, ubicada en la llamada Zona G, parece ser de precio más económico: El menú de degustación tiene un valor de 189.000 pesos, acompañado de un maridaje de seis copas se incrementará en 157.000 pesos, pero si se quieren solo cuatro copas, solo subirá 107.000.



Liliana Martínez Polo / EL TIEMPO

Redacción de Cultura

@CulturaET