'Logramos adaptar la caja para 9 meses’

Con una dependencia total de la actividad de aerolíneas y agencias de viajes, la plataforma de búsqueda para turistas Viajala ha visto una drástica reducción de sus ingresos en el tiempo de restricciones. Sin embargo, Thomas Allier, director de la compañía, le dijo a Portafolio que con las estrategias que vienen implementando podrían resistir hasta nueve meses.



¿Se imaginaba este panorama?



Para ser honesto, la situación es muy difícil. Uno se prepara para muchas cosas, pero nunca está listo para que la actividad pare por completo. Estamos facturando el 5% de lo que facturamos antes de la crisis. Todavía hay algunas personas que planean viajes para la segunda mitad del año o el otro año con mucho optimismo, pero nosotros frenamos todo el tema de promoción.



Ahora no estamos incentivando a la gente para que viaje, estamos como todos pendientes de las medidas que toman los gobiernos para frenar la propagación del virus y creemos que ahora el momento está en elaborar los protocolos para que se pueda volver a volar lo más pronto posible y al parecer en Colombia no va a ser antes de finales de mayo.



¿Cómo evolucionaron las reservas en este tiempo?



Antes de la cuarentena observamos una gran proporción de gente que hacía consultas para vuelos de solo ida, lo que era muy usual porque básicamente era gente que estaba buscando regresar a casa antes de que todo se cerrara.



Cuando eso pasó nosotros sacamos una funcionalidad que permitía a los viajeros identificar los vuelos que tienen condiciones flexibles para cambio de fechas sin penalidad, porque creo que es la gran preocupación de la gente. Hay personas que todavía piensan que van a poder viajar en el tercer o cuarto trimestre, pero siempre existe esa preocupación por hacer una reserva y que después no se pueda viajar y no haya reembolso del dinero.



Lo que se ve en este momento son consultas para destinos domésticos, muy poca gente todavía confía hay mucha incertidumbre sobre cuándo se vaya poder viajar internacionalmente, entonces de este lado cayeron las reservas. Pero parecía muy probable hace una semana que se iba abrir el mercado doméstico de vuelos en Colombia después del 27 de abril y ahora sabemos que no.



¿Cuál es la estrategia para sobrellevar esta crisis?



Lo primero que tuvimos que hacer fue reducir nuestros costos de marketing. Además, estamos invirtiendo con márgenes de rentabilidad muy altos porque sabemos también que hay un riesgo de que algunos de nuestros clientes que son las aerolíneas y las agencias de viajes, entren en una quiebra y eso afecte nuestros ingresos.



Lo segundo, es que tuvimos que adaptar nuestra estructura de costos fijos. El equipo de socios fundadores redujo sus sueldos y pedimos voluntariamente a la gente que pudieran trabajar medio tiempo, y así logramos adaptar nuestra caja por lo menos para nueve meses. Digamos que puede haber nueve meses sin ninguna actividad de viaje que nosotros podemos sobrevivir, pero también tenemos que tener presente que es posible que después de ese tiempo la operación aérea no arranque, por lo cual estamos explorando opciones para empezar a facturar antes.



¿Cuál es el balance de afectación?



Este año es muy difícil saber, pero creemos que el segundo semestre no va a haber prácticamente nada de ingresos, vamos a tener un decrecimiento del 95%. En estas dos semanas que no hubo nada de actividad caímos un 20%.



El año pasado nuestro crecimiento fue del 13% en número de consultas de vuelos, cerrando el 2019 con 35 millones de visitas, pero este año prácticamente no va a haber nada de actividad.



¿Qué piensa de medidas como la reducción del IVA a los tiquetes?



Hay que ver que si los vuelos operan con aviones medio vacíos o con baja tasa de ocupación pues hay un importante costo fijo para una aerolínea. Entonces si la demanda baja, que es lo que se espera que pase, así haya menos IVA sobre el costo de los tiquetes y sobre el combustible, es probable que igual los tiquetes vayan siendo más caros que lo que eran antes.



Igual ayuda, obviamente ayuda, pero hay que tener en cuenta que las aerolíneas tienen altos costos fijos.



Y respecto a la eliminación de festivos…



Yo creo que hay que ver cuál es el objetivo de eso. Si el objetivo de eso es que la gente trabaje más yo no creo que vayamos a lograr más producción por quitar los festivos. Entonces, desde este punto de vista no me parece muy inteligente.



Nosotros sabemos que los festivos son un estímulo muy importante para el turismo porque son periodos que los colombianos aprovechan para salir de la ciudad y visitar otros destinos. Ahora creo que es muy anticipado tomar una decisión para todo el segundo semestre porque es poco lo que se sabe.



Ahora, creo que en mayo no es todavía momento que salir a pasear, pero yo esperaría que después se pudiera hacer alguna salida porque se supone que esa pandemia va durar algún tiempo y tendremos que convivir con ella.



¿Han solicitado créditos de Bancóldex?



No. Y es que pensamos que el sector va a arrancar con bajos volúmenes de demanda a los que se veía antes de la crisis, entonces si ponemos encima de nuestra estructura un costo adicional de pagar un préstamo, estamos simplemente poniendo una presión adicional a la compañía.



Lo que nosotros decidimos hacer es adaptar la estructura de costos para poder atravesar la crisis sin tener que depender de una inversión externa o un crédito. Y en ese sentido, es probable que si logramos pasar esta crisis, pues estemos en una mejor situación que de pronto estas empresas que acudieron a esos beneficios. Ahora, hay otros beneficios que estamos explorando, como por ejemplo la propuesta de la devolución del saldo a favor que las empresas tienen en la Dian.