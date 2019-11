Los buenos números de las petroleras extranjeras en el país

No solo los buenos resultados financieros de la petrolera estatal Ecopetrol, dan buen cuenta del excelente cuarto de hora por el que está pasando la operación hidrocarburífera del país.



Lea: (En doce países, Colombia abre promoción petrolera)

También los reportes con los balances del tercer trimestre y consolidado del año de multinacionales con tareas en el territorio nacional como Canacol, Frontera, Geopark, Parex y Gran Tierra, entre otras, ponen de manifiesto que la reactivación del sector va por buen camino.



Lea: (Transporte, el negocio que le dio el 50% de ganancias a Ecopetrol)



Una de las primeras empresas en anunciar los buenos resultados fue Canacol, multinacional canadiense, la cual reportó un aumento en la producción de gas natural del 28% para los meses julio - septiembre y 18% para el consolidado del año, en comparación con los mismos periodos de 2018.



Lea: (Las razones de los buenos resultados de Ecopetrol, según su presidente)



“Los ingresos de gas natural, netos de regalías y gastos de transporte, para los tres y nueve meses que terminados el 30 de septiembre de 2019, aumentaron 25% y 19%, respectivamente, a US$55,1 millones y US$148,2 millones, en comparación con $43,9 millones y $125 millones para los mismos periodos de 2018”, señaló Charle Gamba, presidente y CEO de Canacol.



Así mismo, la multinacional registró un Ebitdax de US$46 millones y US$122,9 millones para los meses de julio - septiembre y consolidado del presente año, en comparación con US$36 millones y $105,2 millones para los mismos periodos de 2018, respectivamente. Y la junta directiva de Canacol decidió pagar un dividendo de US$7 millones en efectivo el 31 de diciembre de 2019 a los inversionistas.



Otra de las petroleras que reportó buenos resultados fue Frontera Energy, cuyo Ebitda operativo fue de US$ 126 millones, un 35% mayor al del tercer trimestre de 2018, y la utilidad por barril (netback) fue de US$29,61, representando un 15% más que en el mismo periodo del año pasado. Esto se dio gracias a la disminución de los costos de producción del 18% y de los costos de transporte del 13%.



“La unidad de crudos pesados, que es la piedra angular de la estabilidad de nuestra producción a largo plazo, ha tenido gran éxito en 2019. Campo Quifa, en Meta, logró una producción de 50.000 barriles diarios en los meses pasados, el nivel más alto desde el 2015”, indicó Richard Herbert, CEO de Frontera.



Agregó que la compañía, en lo corrido del año, mantiene una producción estable de 70.213 barriles de petróleo equivalente por día, lo que representa un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año pasado.



En el mismo sentido, GeoPark arrojó buenos números luego de su operación en el tercer trimestre y en el consolidado del año. La producción de crudo aumentó un 8% a 31.394 barriles por día. Además, esta operación en el territorio nacional le permitió ajustar los costos de transporte y mejoraron el Ebitda en US$2 por barril. Lo mismo sucedió con los costos operativos los cuales se redujeron en un 10% a US$ 5,6 por barril.



“Estamos entusiasmados por la nueva superficie de alto potencial que adquirimos alrededor del rico bloque Llanos 34, y más de asociarnos con Ecopetrol, a través de su filial Hocol. Ahora tenemos cinco plataformas de perforación que operan en nuestra plataforma de activos, y se alienta a completar 2019 con incluso mejores resultados y ampliando nuestro historial de crecimiento a un año 17 ganado con tanto esfuerzo”, indicó James F. Park, director ejecutivo de GeoPark.



También se suma a la lista de petroleras con buenos resultados en Colombia la multinacional canadiense Parex Resources, al reportar una producción promedio de crudo en el trimestre julio - septiembre de 53.020 barriles de petróleo por día en comparación con la del segundo trimestre de 2019, que fue de 52.252 barriles por día.



“El capital de trabajo fue de US$279,9 millones al 30 de septiembre de 2019, en comparación con los US$240,1 millones al 30 de junio de 2019 y los US$143,2 millones al 30 de septiembre de 2018. La compañía cuenta con una línea de crédito sindicada no girada de US$200 millones”, subrayó la petrolera en un comunicado.



Y a renglón seguido resaltó que “la empresa participó de la perforación de nueve pozos brutos (5,30 netos) en Colombia, con un resultado de ocho pozos de crudo y un pozo bajo prueba, con un índice de éxito del 100%”.



Finalmente, la canadiense Gran Tierra Energy no se queda atrás en cuanto a buenos resultados entre julio y septiembre, si se tiene en cuenta que según su reporte, las ventas de petróleo y gas fueron de US$ 132 millones para el período y de US$443 millones para los nueve primeros meses del año.



Además, en el trimestre reportó una pérdida de US$29 millones, y el ingreso neto para los nueve meses de 2019 fue de US$ 12 millones. El Ebitda ajustado fue de US$68 millones para el tercer trimestre y US$260 millones para el consolidado del año.

Así mismo, los gastos operativos de Gran Tierra Energy fueron de US$11,77 por barril para el periodo, en comparación con US$8,81 en el tercer trimestre de 2018.





Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio