Los centros comerciales, en el plan de recuperar visitantes

La situación que se vive hoy por la pandemia impone a los centros comerciales el reto de lograr su recuperación, tras un año de crisis. Las promociones, los desarrollos tecnológicos y hasta los beneficios para las mascotas están a la orden del día para ello.



Las plazoletas de comidas son fundamentales para las ventas, pero están entre las áreas más afectadas por la pandemia. Ahora que se dispuso que la medida de pico y cédula no rija para restaurantes, en caso de que adopte, la confianza es que la situación mejore.



Al respecto, El Edén Centro Comercial anunció una nueva estrategia que busca no solo aumentar las ventas de la oferta gastronómica del complejo, sino ofrecer más alternativas a los visitantes. Su plazoleta ocupa más de 8.000 metros.



Esta categoría, que incluye restaurantes a mantel, de plazoleta, helados, dulces, postres y café, son 36% de la oferta total de marcas. Ahora suma La Gordis (de comida rápida), Selva Nevada y Sushi Fans.



“Desde que se levantó la medida de pico y cédula, la afluencia de visitantes a la plazoleta de comidas mejoró un 100% con respecto al primer mes del año”, reporta la gerencia del centro comercial.



Asimismo, el centro comercial Diverplaza también ha apuntado a esa dirección. Anunció la llegada de Urban Pizza, una marca del Eje Cafetero. “Los empresarios creen en la reactivación y en ofrecer diferentes opciones para el entretenimiento familiar”, comentó a Ángela León, directora de Estrategia y Mercadeo.



Por su parte, Jaime Vidal, gerente de Plaza Central Centro Comercial, apunta que ellos han favorecido la operación de los sitios de comida en estos tiempos de pandemia.



Por ejemplo, adaptó una zona especial al aire libre, con lo que amplía la capacidad en mesas y le da mayor confianza a los comensales para la atención a la mesa. También creó Entu, herramienta virtual que funciona con WhatsApp como un chatbot de autoservicio, simulando una conversación, creando una experiencia intuitiva fácil y rápida para atender domicilios y compras para llevar.



Por otro lado, en Fontanar, de Chía, hay un trabajo a fondo en la oferta ‘online’ ante la transformación que han tenido los visitantes por la pandemia dice la gerente, Andrea Sierra.



La ejecutiva explica que la aplicación de compras también funciona para hacer pedidos y reclamar en la zona de parqueadero.



OTRAS ESTRATEGIAS



Por su parte, en Unicentro Bogotá, su gerente, Camilo Ángel, explicó que la preocupación ha sido el diseño de ofertas muy personalizadas.



Dice que el complejo “prepara una gran sorpresa y espera posicionarse como uno de los más atractivos polos de oferta gastronómica del norte de la ciudad. Es un proyecto que se está estructurando de la mano de grandes marcas y que promete convertirse en un sitio de moda y lleno de vida para la noche capitalina”, anticipó sin dar detalles.



A su turno, Patricia Urrea, gerente de Salitre Plaza, señaló que se ve una clara reactivación de la plazoleta de comidas y “logramos identificar que el 33% de los que allí consumen trabajan y no viven en la zona y el 31% vive y no trabaja en Ciudad Salitre. Como otra novedad, destaca la adopción de un software de control de estacionamiento.



Además de las actividades comerciales, Plaza Imperial ha hecho énfasis en las mascotas. Activó su campaña petfriendly ‘Peludo Amor’ y, en alianza con la fundación Animalistas sin Fronteras, desarrolla una jornada de adopción virtual donde más de 150 animales de diferentes edades buscan un hogar.



Entre tanto, en Santafé, en la capital, están programadas varias actividades, especialmente en la Semana Santa.



Además de actos religiosos con el debido aforo y normas bioseguras, tiene una muestra en vivo de arte urbano con representantes de Colombia y otros países Latinoamérica.