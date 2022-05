Los colombianos esperan que CEOs sean más activos

En un clima complejo de confrontaciones en el terreno político y electoral, identificar el nivel de confianza de los colombianos hacia las instituciones es muy importante. La medición y el análisis al respecto, está en el Edelman Trust Barometer Colombia 2022, que entre otras cosas muestra cómo las empresas alcanzan una posición favorable y generan altas expectativas como agentes que aporten a asuntos y políticas públicas que preocupan a las personas.



(Lea: Candidatos no han precisado en energías renovables, dice líder de SER).

El estudio, en su 22ª edición fue impulsado por la firma de investigación Edelman Data & Intelligence (DxI) y se basa en entrevistas a más de 36.000 personas en 28 países. Para el Trust Barometer 2022 en Colombia se corrieron 1.150 encuestas a público general y una sobremuestra de 200 encuestas a público informado. El barómetro mide la confianza en índices saludables cuando el indicador está sobre 60 puntos.



Los datos arrojan que las empresas se consolidan en el primer lugar a la hora de generar confianza (63%), en el mismo nivel frente al 2022. En el 2020 ese porcentaje era de 66% y en el 2019 de 65%.



“Las compañías son la única institución considerada competente, por lo que son las llamadas a romper el ciclo de la desconfianza”, señala Edelman.



Cuando se da una lista y se pide indicar “cuánto confía en que esa institución haga lo correcto”, el 63% habla de las empresas y para el 81% esa es la percepción respecto a su empleador. En el caso de las ONG el porcentaje es 59%, para los medios de comunicación 38% y para los gobiernos es 32%.



El 84% de los consultados afirma que los directores ejecutivos deben ser activos cuando se discuten políticas públicas con partes interesadas externas o el trabajo que la empresa ha realizado en beneficio de la sociedad.



Detalla que la expectativa es que los directores ejecutivos “hablen de políticas, no de política” y sí consideran que es necesario que informen y formen conversaciones en torno a distintos temas. El primero es empleo y economía. Para el 58% es mandatorio que planteen sus puntos de vista al respecto y el 21% tiene alguna expectativa de que aborde este tema.



(Además: Resultados a marzo reflejan buen momento de la economía: Colombina).



Luego se mencionan tecnología e innovación, la desigualdad salarial, el calentamiento global y el cambio climático, el mejoramiento de los sistemas de educación y salud, los prejuicios y la discriminación, la migración, el impacto en los trabajos y aumentar la tasa de vacunación contra el covid-19.



Llama la atención que en el último lugar el porcentaje de personas que consideran que los directivos deben pronunciarse sobre quién debe ser el futuro líder del país. Para el 31% pronunciarse al respecto es obligatorio, en tanto que para el 15% genera alguna expectativa hacerlo.



De otro lado, teniendo como punto de partida la idea de que no hacen lo suficiente, son claros en que los empresarios deben abordar más problemáticas sociales. Eso es necesario en campos como la desigualdad económica (66%), el cambio climático (65%), el acceso a la salud (60%), la capacitación de la fuerza laboral (69%), las injusticias sistemáticas (55%) y a la hora de compartir información verídica (53%).



“El resultado del estudio de este año, nos lleva a hacer una profunda reflexión del rol que las instituciones tanto públicas como privadas tienen en la generación de confianza en el país. Estamos viviendo un ciclo de desconfianza que debemos romper y esto no lo logra un solo sector de manera individual. Al contrario, es un trabajo conjunto en el que la colaboración entre instituciones fortalecerá la confianza en general. Es momento de tender puentes, dialogar y cooperar”, dice Daniel Quiroga Plazas, vicepresidente de Asuntos Públicos, Gobierno y Crisis de Edelman.



“Las empresas siguen siendo uno de los actores llamados a liderar el cambio y generar confianza desde su quehacer diario. El liderazgo en temas ambientales, sociales y económicos recae cada vez más en las empresas que deben asumir ese rol de manera articulada con los retos de nuestro país a nivel nacional y local”, explicó Juanita Barrios, gerente general de Edelman Colombia.



PORTAFOLIO