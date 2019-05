Las visas con las que puede aprovechar el 'boom' de trabajo en EE.UU.

Pese a que con la llegada de Donald Trump al poder las leyes migratorias en Estados Unidos se han endurecido, este país continúa siendo el más apetecido por los ciudadanos extranjeros para trabajar en el mundo.



El índice de desempleo, el más bajo en años, ha incrementado el número de migrantes que buscan encontrar allí una oportunidad laboral.



(¿Es buen momento para conseguir trabajo en Estados Unidos?).

Según Édgar Pulido, representante en Colombia de la firma internacional Negocios USA, no se ha notado una disminución en las solicitudes y aprobaciones de visas americanas, pese a que Trump siempre se ha mostrado duro en sus políticas migratorias.



“Vemos un crecimiento sostenido en el número de personas que solicitan visas. Es indudable que las leyes migratorias se han endurecido, ya que cada vez el Gobierno Americano pone el listón más alto, pero esto ocurre porque lo que ellos quieren es mejores candidatos y no que todos se vayan”, señala Pulido.



Por su parte, el abogado Camilo Rincón, experto en asistencia legal internacional, en visas y procesos de inmigración a los Estados Unidos, explica que las visas actuales son parte del código migratorio que ha estado vigente por varias décadas y que hasta la fecha no ha cambiado nada en términos de eliminar o crear pasaportes con propósitos laborales.



(Trabajos para colombianos en el exterior: ¿cómo conseguirlos?).



Desde Colombia, el flujo migratorio hacia Estados Unidos el último año aumentó en 115.552 personas. Se pasó de 1’164.298 viajeros en 2017 a 1’279.850 en 2018, un crecimiento del 10%.



De acuerdo con Édgar Pulido para poder trabajar legalmente en Estados Unidos hay tres formas.



Una de ellas es que el ciudadano que aspire a ocupar un cargo en ese país tenga la ciudadanía.



La segunda, que se tenga una residencia y que se porte la Green Card o tarjeta de residente permanente que sirve como prueba de su estatus legal.



Finalmente, la otra manera es que el extranjero tenga una de las visas que dan posibilidad de trabajo.



De acuerdo con Édgar Pulido, cada una de las categorías de visa tiene características distintas y por eso es necesario conocerlas para aplicar de manera correcta a ellas.



“Para cada situación hay un tipo de Visa, por eso ayuda mucho seguir un asesoramiento legal para que, de acuerdo con sus motivaciones y sus necesidades, se elija a cuál de ellas aplicar y aumente la probabilidad de que el Gobierno estadounidense le extienda un visado”.



Y es que para Pulido, el error de quienes solicitan una visa de trabajo y no logran obtenerla es que desconocen las opciones y aplican a permisos que no necesitan.



LAS OPCIONES



Los colombianos pueden aplicar a varias opciones para trabajar legalmente en Estados Unidos. Estas son las categorías y sus características.



L-1: Se otorga a personas que ingresan a Estados Unidos por intermedio de una corporación que las transfiere.



También se le conoce como la visa de transferencia de ejecutivos. Quiere decir que la utilizan las compañías que quieren trasladar a sus ejecutivos para que trabajen en ese país.



E-1: Esta se entrega a las personas que ingresan al país para realizar actividades de comercio exterior.



Aplica solo para ciudadanos que hayan nacido en países que tengan un tratado de cooperación comercial.



Países como Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador no tienen un tratado vigente con los Estados Unidos y por lo tanto no pueden aplicar a ella.



Sin embargo Colombia sí y por tal razón los ciudadanos de nacionalidad colombiana pueden acceder a ella.



E-2: Se da a personas que ingresan al país para realizar inversiones en actividades comerciales.



En este caso también aplica sólo para los ciudadanos que pertenecen a un país que tenga convenio comercial con los Estados Unidos.



H-1B: Se otorga a personas que ingresan al país para trabajar en un puesto profesional.



F-1: Este tipo de visa es para aquellos que ingresan al país para estudiar. No obstante, el Gobierno Americano les extiende la posibilidad para trabajen con ciertas condiciones.



EB-5: Es entregada a personas que invierten mínimo 500.000 dólares y crean 10 posiciones de trabajo.