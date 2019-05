Los pesados de la marca de la estrella quieren más mercado

Con el objetivo de abastecer el mercado colombiano que reclama a gritos una renovación del parque de camiones, la marca Mercedes-Benz presentó dos de sus joyas para el público nacional: la tractomula Actros y el camión Arocs.



La tecnología de estos camiones ha sido probada en la vida real en muchas partes del planeta. “La Actros tiene un radar que detecta a las personas, con un freno inteligente que se activa en caso de ser necesario y con la capacidad de detener el camión de 80 kilómetros a 0 kilómetros, de forma autónoma”, explica Claudio Siedmann, CEO de Daimler Colombia y director general de Vehículos Comerciales.

Este carro ofrece un ahorro de consumo de combustible de 7% con relación a la anterior versión. “La gente sabe que nuestros motores son de más del millón de kilómetros, porque los han usado”, señala Siedmann.



(Lea: Mercedes-Benz y BMW se unen para competir contra Uber)



Otro de los grandes atractivos de estas máquinas es que van a mantenimiento cada 40.000 kilómetros, pero para mantener ese grado de durabilidad requiere usar filtros originales y el aceite recomendado. Ese, sin duda, es un gran atractivo para el mercado nacional.



Además, las cabinas vienen diseñadas pensando en el confort del conductor, las sillas son graduables en altura y distancia a pedales y timón.



La tractomula trae camarote, mesa tipo avión para trabajar si lo requiere el conductor y viene dotada de Bluetooth y pantalla que le permiten al conductor estar concentrado en la vía, sin distracciones.



(Lea: Así es el “carro fantástico” sin chófer de Mercedes Benz para entregas a domicilio)



Los carros también tienen una llave con control especial, que le permiten al conductor verificar por sí mismo el estado de las luces sin recurrir a asistentes, pues las controla desde la llave.



El CEO reconoce que sus camiones no son los más baratos del mercado, pero advierte que son los más eficientes, los que menos deben ir al mantenimiento y que tienen el respaldo de la marca, con lo cual sus costos operativos compensan la diferencia en el precio inicial.



(Lea: Mercedes Benz ordena revisar 354.400 vehículos por defectos de fabricación)



El otro camión presentado es el robusto Aroc, que está equipado con motores de alto par, disponible a bajas revoluciones, la transmisión automatizada Mercedes PowerShift 3, además de un nuevo y único diseño de suspensión y bastidor. Todos los componentes del sistema de accionamiento se producen exclusivamente en Mercedes-Benz y están diseñados para los requisitos especiales en el transporte de construcción.



El control inteligente de los componentes de la unidad, el alto par de torsión de los motores y los tiempos de cambio extremadamente cortos de la transmisión PowerShift 3, aseguran que haya más potencia disponible que la que se tenía en la anterior versión. Para la mejor tracción posible y una buena maniobrabilidad, el sistema de transmisión, el chasis, la suspensión y el bastidor forman un equipo de trabajo coordinado con precisión que está configurado de manera óptima en todos los vehículos Arocs, para la aplicación particular en la carretera, en el sitio de construcción o en terrenos extremos.



Ya sea un vehículo rígido, una mezcladora de concreto o un camión de carga pesada, las opciones de variantes de tracción para carretera y en todas las ruedas del Arocs ofrecen un vehículo particularmente robusto y resistente para cada desafío en el transporte de construcción y minería.



En los Arocs, el 100% de los paneles de chapa metálica son completamente galvanizados.

​

Los componentes del chasis y la suspensión optimizados para el transporte en la construcción y dos bastidores altamente estables y configurados de manera diferente.



Sus motores son Euro IV y V de alto par, que consumen menos combustible, y también tienen mucha más duración. Para costos generales bajos, también se ha equipado a los Arocs con intervalos de mantenimiento largos y dependientes de la carga y un diseño fácil de reparar y mantener. El aumento de la vida útil de muchos de los componentes y, no menos importante, la facilidad ejemplar de montaje en el cuerpo, también mejoran la economía de los Arocs. Para una carga útil particularmente alta y para cargas extremas.



“Daimler Colombia, con su marca de camiones Mercedes-Benz, ratifica su presencia en el país con la inclusión de estos vehículos a su portafolio de camiones, atendiendo las necesidades del mercado y las demandas cada vez mayores de vehículos que se adapten a las condiciones del transportista colombiano, en términos de rentabilidad en la operación, seguridad y por supuesto tecnología”, anotó Siedmann.



Y es que este año las ventas de camiones han mostrado un repunte importante, solo en abril, el segmento de carga pesada (mayor a 10,5 toneladas) presenta el mayor aumento con 40,0%, seguido por los segmentos comercial pasajeros (+4,6%).



En lo corrido del año, estas ventas crecen 51,3%, pero todo dependerá de la agilidad que el gobierno determine para la renovación del parque.



cesgir@portafolio.co