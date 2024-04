Los retos y desafíos que deben gestionar las compañías, según Aon

Actualmente Colombia enfrenta un panorama de alta volatilidad política y cambios normativos que están afectando su imagen en el exterior, especialmente en lo concerniente a riesgos. Esta es una de las conclusiones del reciente estudio revelado por Aon, en alianza con el Centro de Estudios Anif.



De acuerdo con esta proveedora de servicios de gestión de riesgo y seguros británica, este análisis tiene como objetivo principal proporcionar información relevante y análisis detallado sobre las tendencias y comportamientos coyunturales de las economías de Colombia, Ecuador y Perú; y no deja muy bien parado el país de cara al corto y mediano plazo.



Haciendo un enfoque especial en sectores como energía, minería, manufactura, agricultura, retail, construcción e infraestructura, e instituciones financieras; Aon resalta que Colombia enfrenta desafíos económicos en 2024, con un crecimiento proyectado de sólo 1,1% debido a la desaceleración de la demanda interna y la política monetaria contractiva.



“La situación fiscal atraviesa condiciones complejas. Las metas de recaudo son ambiciosas, pero de difícil cumplimiento. Se espera que la autoridad tributaria recaude en promedio 1,3 puntos del PIB hasta el 2034 adicionales por concepto de lucha contra la evasión y elusión. Por otra parte, el incremento de los gastos prende algunas alertas. Se espera que para el 2024 éste tenga un incremento total de 1,4 puntos del PIB, por encima del 1,2 puntos de los ingresos”, agregan.

Para Andrés Sánchez, líder de Consultoría en Riesgos en la región Andina de Aon, no hay que pasar por alto que las finanzas públicas en el país se encuentran bajo presión, con metas ambiciosas de recaudación tributaria y un aumento de gastos que supera el crecimiento de los ingresos proyectado para 2024.



“Además, la Corte Constitucional declaró inexequible parte de la última reforma tributaria que reducirá los ingresos esperados en cerca de 1,4% del PIB. Con eso, el déficit podría ser de más de 4,6% del PIB e incluso puede incumplirse la regla fiscal”, explicó.



No obstante, uno de los puntos que más llama la atención en este informe tiene que ver con la seguridad o estabilidad que tienen actualmente las empresas, ya que resalta que hay un escenario de alta volatilidad que no juega a favor de estas y pone en riesgo la credibilidad de la Nación ante el exterior, en esta materia.



Ante esto, Andrés Sánchez agrega que “en Colombia, las organizaciones se enfrentan a un entorno de alta volatilidad política y cambios normativos constantes, que según nuestra Encuesta Global de Gestión de Riesgos se posicionan como una de las principales preocupaciones”.

En este sentido explicó que esto dificulta la implementación de reformas estructurales y genera incertidumbre para los negocios. Sumado a ello, el riesgo de interrupción de operaciones debido a potenciales manifestaciones sociales, problemas de infraestructura y desastres naturales, representa otro gran desafío a gestionar”.



“El panorama de riesgos para las empresas en Colombia está marcado por amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas. La transformación digital acelerada por la pandemia ha elevado drásticamente la exposición a este tipo de riesgo, con un enfoque crítico en la protección de datos y propiedad intelectual”, agregó el informe.



Para Andrés Sánchez, “tras los ataques sistémicos que paralizaron empresas y servicios en 2023, la mitigación de este riesgo se vuelve un factor determinante para el desempeño de sectores económicos clave como servicios, finanzas, manufactura y recursos naturales”.



Análisis sectorial



Estos expertos en riesgo también pasaron revista a los diferentes sectores de la economía, arrancando por el minero-energético, frente al cual resaltan el leve incremento en la producción de petróleo en el país durante 2023 como un resultado positivo, dada la estabilidad de los precios favorables del crudo en el mercado internacional.



"Si bien hay incertidumbre por la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, Aon resalta la actividad en cuencas marinas del Caribe con grandes recursos estimados de gas natural”, indicaron.



También señalan que la producción del sector agrícola se ha mantenido relativamente estable hasta 2022, pero en los últimos dos años ha mostrado variaciones negativas. En el segundo trimestre de 2023 el sector presentó una contracción del 1,4% anual.

En este sentido, advierten que “algunos riesgos destacados para Colombia incluyen la volatilidad en precios de materias primas, el riesgo cibernético, la retención y atracción de talento, y los retos en reputación y gobernanza asociados al marco regulatorio”.



Para Aon, en Colombia se registró una marcada desaceleración en la cartera bruta en el año 2023, con una contracción real del -4%, atribuida en gran medida al comportamiento del consumo, que cayó un 7%.



Este fenómeno, según ellos, refleja la aplicación de una política monetaria contractiva en el país. En paralelo, en Perú, se observa una tendencia decreciente en la cartera bruta, con crecimiento negativo especialmente notable en los segmentos corporativo y de consumo.

A pesar de los desafíos enfrentados, los análisis sobre la calidad de la cartera en Colombia señalan un deterioro, aunque se mantiene en niveles aceptables sin amenazar la solidez del sector financiero. Además, se vislumbra una tendencia de recuperación en el sector, respaldada por una mayor confianza en las instituciones políticas y la posibilidad de una flexibilización en la concesión de créditos.



Por último, frente al sector constructor, dice que ha experimentado resultados negativos, reflejando una contracción debido a la desaceleración económica, cambios en políticas de subsidios a la vivienda y aumento en costos de insumos en obras públicas, que han llevado a que no pase por un buen momento.



