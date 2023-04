Los servicios de ‘streaming’ que lideran en cada país

Se avecina la temporada de estrenos por parte de las plataformas de streaming, y mientras los usuarios siguen navegando entre tanto contenido, cabe la pregunta sobre cuál servicio es más popular dependiendo de cada país.



De acuerdo con un informe de Statista, que cita datos del portal FlixPatrol, el panorama mundial, con corte al 2022, estaría dominado por 16 plataformas “protagonistas”.



Al entrar al detalle, se destaca que Netflix mantiene un dominio significativo en Europa, Oceanía, Centroamérica y Suramérica, a excepción de Brasil, en donde la plataforma Globoplay, originaria de ese país, se mantiene como el rey indiscutible.



Del lado de países como Canadá y Estados Unidos, la plataforma con más fuerza es Amazon Prime. No obstante, hay que destacar que servicios como Netflix, Hulu, Paramount, HBO Max y Apple TV también tienen su público, a pesar de que no aparecen con gran participación en el mapa.



Por su parte, la francesa Canal Plus se consolida como una de las plataformas líderes en varios países de África Central y Occidental. Mientras que en mercados como Marruecos y Arabia Saudí, así como en otras naciones del norte de África y Oriente Medio, son territorio del servicio de streaming de la plataforma árabe Shahid.



Al sur de África, el reporte de Statista evidencia la dominancia de la plataforma sudafricana Showmax. Por el lado de China, el servicio que predomina es el que presta la empresa local Tencent, a través de Tencent Video. En Rusia, la plataforma bajo demanda con dominancia es KinoPoisk, mientras que en Ucrania el servicio lo ofrece Megogo.



El servicio bajo demanda que presta la plataforma iFlix se posiciona fuertemente en Malasia, Indonesia, Filipinas y Vietnam. De acuerdo con cifras de la plataforma, en abril de 2020, Iflix tiene más de 25 millones de usuarios activos en su servicio, con más de 2500 millones de minutos vistos en un mes.



En países como Lituania, Letonia y Estonia el servicio bajo demanda con mayor relevancia es el que presta Go3. La plataforma iviTV por su parte es fuerte en el territorio de Kazajistán. Otros de los servicios que se han vuelto relevantes son WatchIT en Egipto, Disney Plus que es fuerte en India, Blu TV en Turquía y la plataforma Viu que domina gran parte de África Meridional.



Datos relevantes de Netflix



Según datos publicados por la plataforma Netflix, el servicio alcanzó los 232,5 millones de suscriptores durante el primer trimestre de 2023, un 4,9 % más que en el mismo período del año pasado, a pesar de haber implementado una política para controlar el uso de cuentas compartidas entre los usuarios.



Los resultados de la empresa, publicados recientemente, precisaron que se trata del “mayor número de abonados en la historia de la compañía”, lo que les permitió alcanzar ingresos por US$8.162 millones de dólares, un incremento del 3,7 % con respecto al primer trimestre del 2022.



Por su parte, el número de nuevos abonados en este trimestre ascendió a 1,75 millones de usuarios, dijo la empresa en un comunicado oficial. Lo que significó un crecimiento lejano al experimentado al cierre de 2022, cuando la plataforma incorporó más de 7,6 millones de suscriptores. Sin embargo, a pesar de que el crecimiento se ralentizó un poco, en parte por la competencia de otros servicios, Netflix ha señalado que continúa con su expansión.



Disponible en 192 países, hoy por hoy, con más de 232,5 millones de abonados, Netflix sigue liderando el servicio de streaming en el mundo, seguido de Prime Video, que cuenta con 200 millones, y Disney con 165 millones de usuarios aproximadamente entre todas sus plataformas.

Netflix apuesta por lo local

De acuerdo con Pierre Emile Vandoorne, director de política pública de Netflix para Latinoamérica, desde 2015 la plataforma ha sido “una ventana al mundo para las producciones hechas en Colombia”, poniendo todo su potencial creativo, narrativo e innovador al alcance de todos los suscriptores alrededor del mundo.



“Nos sentimos orgullosos de ser un habilitador para el crecimiento de la industria audiovisual de Colombia, pero también de aportar al desarrollo económico del país”, agregó el ejecutivo de Netflix para la región.



PORTAFOLIO