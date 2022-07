Los negocios van al ritmo de los planes sostenibles

Las empresas del país son cada vez más conscientes del papel que juegan en la sociedad y de su influencia en el bienestar de los entornos en donde operan. Eso, sumado a que tienen claro que la prosperidad de sus negocios en el tiempo está soportada en estrategias efectivas de sostenibilidad.



Un mapa sobre el estado de la responsabilidad social en el país, lo presentó recientemente el Índice de Inversión Social Privada de la firma Jaime Arteaga y Asociados.



Allí se evidencia que en el 2021, 105 grandes empresas que están en el país registraron en inversión social privada voluntaria por más de $3,6 billones, un monto superior al que habían registrado en el 2020, por $2,8 billones.



El sector minero energético fue el más activo en sus aportes con el 31% de participación. Luego estuvieron el agroindustrial (20%), financiero (19%) y el industrial (17%).



En la focalización de los recursos por focos poblacionales, llama la atención como el tema de la pobreza y el apoyo a quienes están en esta situación se convierte en la prioridad, según el 20% de las organizaciones.



En el mismo porcentaje están las empresas que buscan atender las necesidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.



En menor proporción están las mujeres en situación de vulnerabilidad (10%), las comunidades étnicas 9%), los adultos mayores (6%) y las mujeres cabezas de familia (6%).

En menor medida mencionan acciones en favor de las personas víctimas del conflicto (5%), la población migrante venezolana (4%), los desmovilizados (3%), las comunidades Lgbti (2%) y otros (15%).



El estudio de Jaime Arteaga & Asociados dedica un capítulo especial a los esfuerzos financieros en inversión ambiental y el aumento entre el 2020 y el 2021 es importante de $1,8 billones a $3 billones. Allí se establece que 73%, unos $2,2 billones corresponden a inversión obligatoria, en tanto que el 17%, por $503.000 millones hace referencia a inversión voluntaria. Un 10%, $290.000 millones, corresponde a compensaciones.



El grueso, tanto de la inversión ambiental total como de la voluntaria, es aportado por el sector minero energético, señala el estudio.



Las principales acciones ambientales que atienden las empresas cuando las inversiones son voluntarias están relacionadas con energía y las emisiones de gases efecto invernadero, para casi 30% de las empresas, en cada caso.



Luego sigue la protección de bosques (25,16%), residuos y materiales (25,16%), agua (25,86%), biodiversidad (22,89%), investigación (15,38%) y turismo ecológico (6,93%). El estudio muestra cuáles son las prácticas de sostenibilidad ambiental más comunes entre las compañías que operan en el país.



El 72% de las participantes indicó que incluye la economía circular en sus procesos de producción y gestión de recursos. Otro 58% afirmó su adhesión a los criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) y 46% de las empresas señaló que tienen algún sello ambiental. Otro 29% dijo que cuenta con sellos en gestión de diversidad, género e inclusión.



POR LA NEUTRALIDAD



En línea con las preocupaciones en materia ambiental, el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (Cecodes) entregó recientemente a las empresas colombianas una guía para que puedan cumplir con el objetivo mundial de las cero emisiones netas para el 2050, basado en el programa del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).



La Hoja de Ruta Empresarial para la Carbono Neutralidad, propone seis pasos para entrar a la práctica. El primero, explica, consiste en establecer la ambición climática en el propósito de la compañía, mientras que el segundo paso consiste en considerar y comprender las oportunidades y riesgos climáticos para cada negocio.



“El tercer paso implica establecer objetivos e hitos climáticos basados en ciencia. Posteriormente, en el cuarto paso, se debe construir un programa climático alineado con la estrategia empresarial”, plantea Cecodes.



El quinto punto consiste en movilizar los recursos necesarios para generar el mayor impacto posible, y el último consiste en que la organización se comprometa a compartir y divulgar su acción climática.



Sergio Rengifo, director ejecutivo de Cecodes, señala sobre la guía busca facilitar la creación de un programa climático sin importar el tamaño de la compañía.



Las empresas de todo el mundo reconocen que alinear sus estrategias y planes climáticos para llegar a cero emisiones netas para 2050, o antes, es la única forma de mantener un espacio operativo seguro para sus negocios.



Andrés Cortés, facilitador de la Estrategia colombiana de Carbono Neutralidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible llamó la atención en que los mercados van a ser cada vez más exigentes en temas ambientales. “Si las empresas no están preparadas desde ya, si no hacen una gestión climática, van a estar limitadas en muchos mercados, principalmente internacionales”, comentó el funcionario.



PORTAFOLIO