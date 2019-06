‘Luego de 70 años, ya es hora de que Bogotá construya su metro’

“Ya es hora de que Bogotá construya su metro. Lleva más de 70 años esperándolo. Y consideramos que este sistema de transporte es necesario para la ciudad, sin tener en cuenta la esquina política”.



La afirmación es de Guilherme de Mendonça, director ejecutivo de Siemens para Colombia, quien, en diálogo con Portafolio, afirmó que participarán a través del consorcio Apca Metro Capital, en la licitación para la construcción del metro de Bogotá.

El directivo recalcó que poseen experiencia en la construcción y operación de estos sistemas en varias ciudades del mundo, y para la muestra está el de Medellín, al cual le harán un trabajo de modernización en señalización y automatización digital para optimizar aún más el transporte de pasajeros.



¿Cómo será Siemens pieza clave en futuro Metro de Bogotá?



Llevamos 110 años de presencia en Colombia con una participación activa en proyectos de infraestructura. En el Metro de Bogotá no solo participaríamos activamente en la construcción, sino también en la operación. Hacemos parte en uno de los consorcios que se presentaron a la licitación.



Tenemos la tecnología y la experiencia para estos sistemas de transporte. Un ejemplo es el metro de Medellín; este es un proyecto clave para la organización.



¿Cómo participarían en la operación del metro de Bogotá?



Nos presentamos a través del consorcio Apca Metro Capital, pero Siemens será el responsable en toda su tecnología. La responsabilidad recaerá en todos los sistemas electromecánicos, como los trenes, la automatización, la señalización, las telecomunicaciones, la misma energía, los sistemas de tracción eléctrica. Por la experiencia que tenemos, y porque es importante como empresa que proveemos la parte electromecánica, estaremos a lo largo de toda la vida del proyecto. Esto garantizará que el metro de la capital del país funcione bien.



¿Qué es mejor para Bogotá, un metro elevado o subterráneo?



Para el mismo sistema es poca la diferencia. Pero lo que sí encarece la construcción es la obra civil. Un metro elevado, desde el punto de vista de obra civil, es competitivo por costos. Para Siemens no hay diferencia, ya que tenemos la experiencia en construcción para ambos sistemas. Pero es hora que Bogotá construya su metro. Lleva más de 70 años esperándolo; consideramos que es necesario, sin tener en cuenta la esquina política.



¿Cómo ha sido la experiencia con el metro de Medellín?



Siemens tiene a su cargo todo el manejo de la parte electromecánica. Ya se hizo toda la renovación del sistema y el año pasado ganamos una licitación para la modernización del todo el sistema de señalización y automatización. Esto permitirá que los trenes tengan una movilización en tiempos más cortos. Es optimizar los tiempos en la operación del sistema y movilizar más pasajeros sobre la misma infraestructura.



¿Por qué la apuesta a la generación de energía renovable?



La transición energética es uno de los frentes de negocio. Aquí desarrollamos la evolución en los sistemas de energía desde la generación térmica, con base en gas natural hacia los renovables. Es claro que en el futuro la generación se sustentará en las bajas emisiones de carbono. Aquí se abre el espacio para la generación eólica y solar, pero estos sistemas se deben complementar con sistemas de almacenamiento de energía. Así siempre se tendrá energía disponible.



¿Es rentable el desarrollo de proyectos renovables en Colombia?



Es un frente en el que estamos trabajando fuertemente, más en Colombia, ya que el país está en el camino de fortalecer los sistemas de generación renovable. Los resultados de la subasta del cargo por confiabilidad son muestra de que las energías solar y eólica lograron entrar en el sistema. Además, Colombia por su posición geográfica puede desarrollar grandes proyectos de generación renovable.



¿Cómo analizan la iniciativa del Gobierno para el almacenamiento de energía?



No tengo conocimiento sobre el tema. A través de nuestra empresa Fluence desarrollamos sistema de almacenamiento por capacidad. Las baterías están diseñadas según la cantidad de energía almacenada. Estamos analizando otros tipos de energía como la que se basa en hidrógeno; es una tecnología nueva que necesita desarrollo y eficiencia.



¿Cómo harán parte de la llamada transición energética que desarrolla Colombia?



A través de la empresa Siemens Gamesa estamos mirando las oportunidades que puedan brindar las futuras subastas de energía, como las que ya se realizaron (cargo por confiabilidad).



¿Por qué la relevancia en el gas natural?



Es el combustible llamado a reemplazar el carbón para la generación térmica. El gas natural es fundamental para el desarrollo del país, no solo para la generación y cogeneración, y Colombia ya está en la tarea para encontrar nuevos yacimientos. Hay proyectos en marcha para la producción offshore. El Proceso Permanente de Asignación de Áreas y el desarrollo de Yacimientos no Convencionales (YNC) son el camino. Más este último, al que hay que ponerle mayor atención para que se desarrolle de manera segura.



¿Cómo vienen desarrollando los sistemas descentralizados de energía?



Son sistemas híbridos que combinan sistema renovables con la generación térmica a gas. En Brasil, existen varias experiencias en zonas apartadas donde se desarrollan estos sistemas. El mundo va hacia los sistemas descentralizados, donde el costo de transmisión es importante. Es el precio por la energía generada con tarifas competitivas.



¿Cómo opera Siemens con el internet de las cosas?



Es el principal eje de la compañía desde la red. Es un tema clave para Colombia por el factor de la productividad y se basa solo en la tecnología. El país debe dar este paso de productividad en su industria y el camino es la digitalización (industrias 4.0). Estamos muy activos acompañando a Colombia en este paso que está dando. Apoyaremos con transferencia de competencias y tecnología para capacitar a los ciudadanos. Tenemos un sistema de almacenamiento en la nube, donde recolectamos toda la información, como los sistemas operacionales de las empresas e industrias.



