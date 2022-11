Luis Carlos Sarmiento destaca importancia de vías en 'zonas olvidadas'

En el marco del congreso anual de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo recibió un reconocimiento a su vida y obra por su gestión de grandes obras que contribuyen al desarrollo del país: el Premio Nacional a la Excelencia en Infraestructura, en la categoría empresario distinguido.

En su discurso, al recibir el galardón, habló sobre la importancia de la infraestructura en el país, tanto así que ha podido continuar avanzando pese a las dificultades por las que a traviesa.



(Lea: Gobierno llega a consenso en el Cauca: invasión de tierras cesaría).



“Colombia tiene una pujanza, que no hay contenerla. Colombia avanza y avanza, siempre estamos avanzado dentro de todos esos problemas y siempre salimos bien, con muchas dificultades, pero siempre lo logramos. Por fortuna para mí, siempre he estado en todo el proceso y este homenaje que me rinden hoy los asistentes y la Cámara, a la cual le estoy agradecido, me llena de orgullo y de satisfacción, pero lo recibo con humildad, aceptación y con mucha satisfacción, pero sin creerme mejor que nadie”, dijo.



En línea con esto, Sarmiento propuso seguir trabajando e incluir, en este proceso, a las ‘zonas olvidadas del país’ a través de un plan de vías para potencializar los Llanos Orientales.



“Esa región es el octavo lugar geográfico de mayor cantidad de agua, tiene un potencial hídrico entre los mejores del mundo, tiene extensiones de tierra increíbles, tiene una topografía suave, ondulada, muy manejable, pero nosotros vivimos en la parte montañosa donde nos hemos desarrollado (…). Nosotros deberíamos desarrollarlo, llenar los llanos orientales de un plan de vías de vías elementales, no vamos a hacer grandes autopistas porque no hay población, pero vías elementales, ¿cuánto puede valer?” -entre cinco y diez veces menos que en el otro lado-, remarcó.



Sobre la polémica de los peajes, Sarmiento Angulo pese a que reconoció su alto valor, asegura que son necesarios para su mantenimiento. Sin embargo, instó a revisar, de la mano con el Gobierno, opciones para encontrar soluciones que permitan otras formas de recaudos de capital que apalanquen el desarrollo vial.

PORTAFOLIO