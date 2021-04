Con miras en la reactivación, el país busca 13 mil negocios

Hacer de Colombia el destino ideal para la relocalización de inversiones y reactivar la economía nacional, son algunas de las tareas que tendrá la Macrorrueda de Negocios de ProColombia que se realiza desde este 12 al 23 de abril.



Para esto 1.000 compañías de 62 países de cuatro continentes tendrán alrededor de 13.000 citas virtuales de negocios con 2.000 empresas locales de 26 departamentos.



Flavia Santoro, presidente de ProColombia, explicó que la idea es que este gran encuentro virtual sea la piedra angular para el repunte de las exportaciones no mineras del país.



“Queremos también que sea un aporte valioso en la meta que tiene el país de llegar a los 27.000 millones de dólares en ventas internacionales no mineras de aquí al próximo año. Acá los sectores llamados a ser protagonistas son: agro, servicios, moda, metalmecánica y químicos”, dijo.



En la versión 85, se incluyó una categoría que es transversal a todos estos sectores, que es la de bienes y servicios bioseguros y de protección, para atender la demanda internacional creciente ante la coyuntura.



“Los destinos más destacados son Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, que tiene la delegación más grande con 191 empresas compradoras que van a participar en las más de 13.000 citas, y Canadá, que es el invitado especial en este encuentro, por los 10 años que cumple el TLC con ese aliado que tiene Colombia.



También los países de la CAN y Alianza del Pacifico están participando con 229 compradores en total, algo que nos llena de orgullo dado que actualmente somos presidentes pro témpore de estos dos bloques”, añadió.



Sobre el foco de la reactivación, este será el encuentro comercial más importante del año para las empresas colombianas. “Además, el inicio de año ha sido positivo para las exportaciones no mineras con un aumento de más del 4% en enero y febrero, y la Macrorrueda puede ayudar a que esta senda positiva se mantenga”, señaló.



Entre las novedades, de las 1.000 empresas compradoras, 580 participarán por primera vez en una Macrorrueda de ProColombia y provienen de 53 destinos, lo cual según la directiva es señal de que se están generando nuevos intereses por parte de compañías internacionales sobre lo que les puede ofrecer el país.



En el aspecto local, de las 2.000 compañías nacionales, 643 participarán por primera vez y lo hacen desde 23 departamentos.



“Esto demuestra el interés por internacionalizarse y conquistar los mercados extranjeros”, dijo.



‘Nearshoring’

​

Sobre el avance en promoción de atracción de inversión el objetivo de ProColombia en 2021, es promover a Colombia como “un destino ideal para el nearshoring de empresas internacionales que están buscando reorganizar sus cadenas de suministro para responder a la coyuntura mundial. Buscamos visibilizar la oportunidad que representa invertir en el país para diversificar el riesgo de estas compañías y que puedan aprovechar nuestro potencial como plataforma exportadora”, agregó Santoro.



En el proceso de segmentación que está en curso, se han contactado más de 700 multinacionales a la fecha, y de éstas, más de 130 considerarían a Colombia como destino de negocios.



“Por la confidencialidad del proceso y que son compañías en fases de exploración no se pueden mencionar los nombres, pero los sectores son diversos como software, TI, agroalimentos y BPO, entre otros”, destacó.



De otro lado, en medio de las circunstancias de 2020, según cifras del Dane, 1.424 empresas colombianas lograron abrirse paso por primera vez en mercados internacionales, sumando 485,5 millones de dólares en exportaciones, principalmente hacia Estados Unidos con 103,9 millones de dólares, Irak con 54,2 millones de dólares, y Ecuador con 30,3 millones de dólares.



Desde ProColombia, durante el año pasado más de 2.700 empresas de 25 departamentos nos reportaron negocios superiores a US$5.450 millones con compradores de 154 países.



“De las 2.700 firmas empresas, ProColombia recibió 785 informes de negocios del mismo número de empresas que se acercaron por primera vez a la entidad para iniciar procesos de exportación”, indicó.



Sobre la inversión extranjera en el país, en el primer trimestre de 2021 hubo un crecimiento del 66% con respecto al mismo periodo de 2020 con la llegada de 33 proyectos con negocios por los 1.595 millones de dólares.



“Este año tenemos varios encuentros de exportaciones importantes, como la Macrorrueda Internacional en noviembre en Emiratos Árabes Unidos, en el marco de Expo Dubái, una oportunidad para seguirnos posicionando como un proveedor de confianza de clase mundial en bienes no mineros y en servicios”, puntualizó.