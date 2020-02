Marmato, a las grandes ligas para producción de oro

Otro proyecto extractivo a gran escala para la producción industrial de oro, y con el que el Gobierno Nacional no contaba en sus proyecciones, aparece en el radar de la operación minera del país.



Se trata del yacimiento aurífero de Marmato, ubicado en el municipio del mismo nombre en el departamento de Caldas, y que en dos años pasará de extraer 25.000 onzas al año de metal precioso a 150.000 onzas anuales, gracias a una inyección de inversión por US$300 millones.



En diálogo exclusivo con Portafolio, Lombardo Paredes, CEO de Gran Colombia Gold, multinacional minera que desarrolla la iniciativa, señaló que con los citados recursos no solo se realizará la ampliación en capacidad de producción de la mina existente, sino que además se desarrollará el montaje de una mina subterránea nueva.



“La mina existente, es un complejo subterráneo denominado La Maruja, cuya producción actual es de 25.000 onzas al año, y la idea es llevar la extracción entre 35.000 y 40.000 onzas anuales. Entre las obras se mejorará la capacidad de procesamiento de la planta, la adquisición de más equipos para una operación más industrializada, así como la modernización de los laboratorios. Las inversiones en este frente son para mejorar el proyecto existente”, explicó Paredes.



Con respecto al nuevo complejo subterráneo, que está ubicado en la parte de abajo de la mina existente, Paredes precisó que la operación manejará 1.500 toneladas por día. Y las inversiones se concentrarán en la construcción de una infraestructura para producción a gran escala debido a la prospectividad, ya comprobada, en el lugar.



“Para junio podemos anunciar que en este yacimiento hay depositadas en reservas 1’000.000 de onzas de oro y cerca de 2’500.000 onzas en recursos medidos indicados. Cuando terminemos la campaña de exploración del presente año, la cifra podrían aumentar, y el tenor del depósito está entre 3 y 5 gramos”, subrayó el CEO de Gran Colombia Gold.



La mina nueva constará de una planta de procesamiento de última tecnología con capacidad de 4.000 toneladas por día. Y la ingeniería civil subterránea constará de túneles amplios para el desarrollo efectivo de la operación. Y en su integridad el proceso de extracción será ambientalmente sostenible.



“Con la tarea en este complejo se van a producir cerca de 110.000 onzas de oro a año, que sumadas a las 40.000 onzas anuales resultado de la ampliación del socavón existente, se tendría una extracción total, en su primera etapa de 150.000 onzas año, como ya se mencionó, y que es llevar la producción a siete veces que se realiza en la actualidad”, recalcó Paredes.



De acuerdo al cronograma trazado por la administración de Gran Colombia Gold, este año los ingenieros de la multinacional minera deben concluir las tareas de expansión de la mina existente.



En la actualidad están realizando los estudios de factibilidad y haciendo la ingeniería básica de la infraestructura, para que en agosto se contrate la compañía que realizará las tareas del montaje, la construcción inicial podría estar comenzando en el primer trimestre del 2021, y la entrada en operación se calcula en el 2023.



Del total de la inversión de US$300 millones para industrializar el complejo minero de Marmato, entre US$25 millones y US$ 30 millones se destinarán para los trabajos de ampliación de la mina existente.



El resto de los recursos se encausarán en las labores del nuevo complejo, es decir,de los US$270 millones, el 30% se irá en la adquisición de equipos, el 60% en la construcción de la obra civil del proyecto, y la gerencia, soportada en los trabajos de ingeniería, el 10%.



Así mismo, se acordó que para manejar los hilos de la operación, Gran Colombia Gold abrirá sede en la ciudad de Manizales, pero no con el nombre de la multinacional canadiense, sino, con el nuevo sello de Caldas Gold Corporation.



“Es una empresa en la que Gran Colombia va a tener una participación del 60%. El 40% restante quedó en manos de varios fondos de inversión que aplican el concepto ESG (Environment, Security Safety and Governance), y exigen que se aplique esta tesis”, subrayó Paredes.



Agrego que para no tener problemas a nivel financiero Gran Colombia Gold se apalancará en el proyecto de Segovia, el cual se convertirá en un generador de caja para no meter la compañía en una deuda. “Y salimos al mercado a buscar los interesados en la capitalización. La iniciativa despertó el interés de la empresa Silver Wheaton Corp. Así mismo otros fondos de inversión se han contactado. Todavía falta conseguir la extensión de la concesión por parte de la Agencia Nacional de Minería”.



Señaló además que “el esfuerzo de inversión que se ha hecho en Marmato está en armonía con la capacidad del proyecto. Y la inversión social que desarrollará Gran Colombia Gold, a través de Caldas Gold Corporation, reforzará los frentes de educación y vías”.



Cabe recordar que el proyecto aurífero inicial en Marmato fue una mina a cielo abierto, lo que implicaba en gran medida el reasentamiento del municipio. En el 2015, los técnicos y geólogos de Gran Colombia Gold identificaron la posibilidad de un gran yacimiento lo que derivó en el desarrollo de una operación subterránea. Desde ese momento, la multinacional se enfocó en los trabajos de exploración, y abrió un primer frente de producción que es el que se realiza actualmente, y el cual será objeto de ampliación. Pero al mismo tiempo quedó identificado otro depósito, más grande que el primero y que entrará en dos años en la etapa de extracción.



“Estamos tratando de convertir esta iniciativa a gran escala en un Proyecto de Interés Nacional Estratégico (Pine), ya se sostuvieron las primeras reuniones con los delegados del Gobierno Nacional, y en próximos días se presentará la documentación requerida de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Minas y Energía para ser presentado al Presidente de la República”, explicó el CEO de Gran Colombia Gold.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio