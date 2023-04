‘Es incierto prever cómo terminará el 2023’: Marriott

La cadena hotelera Marriott International está llevando a cabo un plan de expansión en Latinoamérica y también en Colombia, esto al ser el segundo país más importante de la región para la empresa.

Según Bojan Kumer - vicepresidente regional de Desarrollo Hotelero para Caribe y Suramérica, este año planean tener 20.000 nuevas habitaciones, de las cuales 994 son en el país.



(Lea: David Bojanini, miembro de junta de Ultra Air, niega ser accionista),



¿Cómo le fue a la cadena financieramente en la región en 2022?



Marriott tuvo un año récord en 2022. En el Caribe y América Latina tuvo un fuerte desempeño con un aumento del 27,6% en RevPar en el cuarto trimestre de 2022, y una ocupación del 61,2%.



Respecto al desarrollo, durante 2022 firmamos un total de 24 nuevas unidades, incluyendo una emocionante mezcla de propiedades de nueva construcción y conversiones, y abrimos más de 20 hoteles en toda la región, aumentando nuestra presencia a 330 propiedades, a través de 21 marcas en 37 mercados.

¿Cómo fue el caso de Colombia?



Aunque no podemos dar datos financieros específicos sobre Colombia, podemos decir que es un mercado clave para Marriott International.



Es el segundo mercado más grande para Marriott en la región con 19 propiedades que representan 2.871 habitaciones. Colombia también es un mercado top para Marriott Bonvoy con 450.000 miembros.



¿Cuáles son los planes y metas 2023?



Somos cautelosamente optimistas para 2023 a pesar de algunos factores macroeconómicos que estamos monitoreando. De momento, el impulso de crecimiento de 2022 se está trasladando a 2023.



Esperamos abrir varios hoteles nuevos en la región, como el Aloft San Pedro Sula en Honduras, el Santo Domingo Marriott Hotel en la República Dominicana y el Edition Riviera Maya en México.



También estamos planeando expandirnos hacia el atractivo segmento de mediana escala y recientemente recibimos la aprobación de la Cofece en México para cerrar la transacción con Hoteles City Express para adquirir su portafolio de marcas.



Además, esperamos seguir expandiéndonos en el segmento de los apartamentos con servicios incluidos con otra marca: Apartments by Marriott Bonvoy.



(Además: Estas son las subvenciones que el Gobierno daría por crisis aérea).



El hotel Marriott Medellín, ubicado en El Poblado, fue inaugurado a finales de 2017.

¿Cuántos nuevos hoteles tienen proyectados incorporar en la región y el país?



Actualmente tenemos 116 proyectos en carpeta para la región, que suman cerca de 20.000 habitaciones adicionales en total en el Caribe y América Latina.



Para Colombia, actualmente tenemos cinco proyectos en cartera que suman un total de 994 habitaciones. Esperamos abrir Fairfield by Marriott Bogotá Embajada en el segundo trimestre del año.



¿Cómo van las finanzas con una inflación que no para de subir?



Dadas las reservas a corto plazo y el alto nivel de incertidumbre macroeconómica, hay menos visibilidad para pronosticar el desempeño financiero de la compañía para todo el 2023.



El turismo sigue experimentando una fuerte recuperación a nivel mundial y los viajeros están ávidos de nuevas experiencias, por lo que somos optimistas sobre el futuro de los viajes.



A pesar del aumento de los costes, aún no estamos viendo una ralentización de los viajes.



Aunque seguimos con atención las tendencias macroeconómicas, las reservas en todos nuestros segmentos de clientes siguen siendo sólidas, lo que contribuye al impulso continuo de nuestro negocio.

El tipo de cambio para nuestra región, especialmente en Colombia y Argentina, sigue siendo beneficioso para los viajeros procedentes de mercados de enlace clave como Estados Unidos y Europa, lo que convierte a nuestra región en una opción atractiva.



(Lea: Inflación: qué es un activo refugio y cómo ayuda invertir en vivienda).



¿Qué otros retos hay que afrontar?



Según la Comisión Económica para América Latina de la ONU, la inversión extranjera directa en la región aumentó más de un 40% en 2021, pero no ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia.



Las economías debilitadas, una recesión potencialmente inminente, la alta inflación y la agitación política en algunos mercados de América Latina son factores que causan dudas a los inversores.



En Marriott estamos trabajando con nuestros propietarios y promotores, para navegar por las complejidades del entorno económico en cada uno de nuestros mercados.

Apartments by Marriott, nueva marca

“Es una marca residencial con una estética de diseño independiente y local destinada a los segmentos de lujo y estándares altos.



Estos apartamentos tendrán de salón y dormitorio independientes, cocina completa y lavandería propia, pero se diferenciará del producto hotelero en que no ofrecerá ciertos servicios hoteleros tradicionales, como comida y bebida y salas de reuniones”, explicó Kumer, vicepresidente regional de Desarrollo Hotelero de Marriott en la región.

Paula Galeano Balaguera

Twitter: Paula1GB