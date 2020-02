En los años 60, Mary Kay Ash fundó una empresa que se propuso una misión: enriquecer la vida de las mujeres. Hoy, gracias a sus principios y la calidad de sus productos, esta marca está presente en 40 países; uno de ellos es Colombia, donde Mary Kay está cumpliendo cinco años con resultados positivos. ¿Cuál ha sido el secreto? Sheryl Adkins-Green, jefa ejecutiva de ‘m’arketing’ de la marca, habló de este y de otros temas importantes para la marca.



¿Cuál es el origen de Mary Kay y cómo llegó a ser tan importante con su negocio de venta directa?



Nuestra fundadora, Mary Kay Ash, empezó este negocio durante los años sesenta porque quería ofrecerles a las mujeres oportunidades que no tenían, como recibir ganancias, alcanzar reconocimiento y progresar sin límites. De esta forma se diseñó nuestro modelo de negocio, en el que contamos con consultoras de belleza independientes que aconsejan a los clientes y se adaptan a sus necesidades. Esta conexión con los clientes es muy importante, pues ellos pueden probar los productos antes de comprarlos y, además, nuestras consultoras de belleza hacen un seguimiento para asegurarse de que se lograron los resultados esperados. Con esa confianza, Mary Kay conecta a millones de mujeres en todo el mundo.



Precisamente la marca tiene como premisa el empoderamiento de la mujer. ¿Cómo se plasma esto en el funcionamiento de Mary Kay?



Esta es una compañía construida por una mujer para mujeres. Cuando Mary Kay empezó su negocio, no imaginaron que tuviera éxito pensando como mujer. Ella probó que tenía la razón, y que las mujeres podían llevar una sensibilidad especial a los negocios. Eso es lo que apalanca la marca; una cultura que se preocupa por las mujeres, que las apoya y que las inspira a ser exitosas. Para ello, nos basamos en los principios que nuestra fundadora plasmó en un libro que próximamente se lanzará en Colombia: su título es

‘Mary Kay y cómo tratar a la gente’.



La compañía lleva cinco años en Colombia. ¿Cómo ha sido la experiencia en el país?



Cuando decidimos abrir en Colombia, nos tomamos mucho tiempo asegurándonos de que entendíamos qué querían y qué esperaban las mujeres colombianas en sus productos de belleza y en sus oportunidades, así que tomamos las mejores prácticas de Mary Kay en otros países y, con la ayuda de nuestro director general en Colombia, Roberto Villarreal, y del personal local, logramos adaptarlas y perfeccionarlas para presentar la marca de una manera relevante para las mujeres de este país. Los resultados han sido muy emocionantes porque Colombia es un mercado muy importante. En América Latina, también tenemos negocios en países como Brasil, Argentina, México y Perú, pero es aquí donde se presenta el crecimiento más rápido, y consideramos que esto es una inspiración tanto para las emprendedoras colombianas como latinoamericanas.



¿Cómo cerraron el 2019 y qué expectativas tienen con miras a los próximos años?



El negocio ha tenido éxito de acuerdo con las expectativas inicialmente planteadas, pero lo que más nos emociona es que, con el momento que estamos viendo, podemos esperar que Mary Kay Colombia siga creciendo y se convierta en uno de los mercados más fuertes dentro de los próximos cinco años. Somos una compañía privada con mucha competencia y, por lo tanto, no puedo ser muy específica con respecto a lo que tenemos planeado, pero puedo decir que continuaremos invirtiendo en el éxito de la fuerza de ventas y que seguiremos trabajando muy de cerca con el equipo de Mary Kay Colombia, para asegurarnos de que los productos que desarrollamos cumplan con las expectativas de las mujeres en el país.



¿Cómo estructura Mary Kay su portafolio?



El enfoque primario de nuestro portafolio es el cuidado de la piel. Tenemos muchas fórmulas patentadas, puesto que contamos con un equipo de científicos que desarrolla nuestros productos. Adicionalmente, están los productos de maquillaje, que han ganado premios alrededor del mundo no solo porque se han convertido en tendencia, sino también por la calidad con la que los formulamos. Y por último, se encuentran las fragancias, que cuentan con mucha acogida en Colombia, de hecho, las hemos desarrollado algunas especialmente para América Latina.



Dentro de los nuevos productos, ¿cuáles destacaría?



Hay dos nuevos productos muy importantes para Mary Kay. Por un lado, están los parches de hidrogel, que, inspirados en la belleza coreana, hidratan, refrescan y revitalizan la delicada piel que está debajo de los ojos. Por otro lado, está el cepillo limpiador facial Skinvigorate Sonic, que en solo 60 segundos logra una limpieza profunda, eliminando cuatro veces más suciedad, grasa, impurezas y maquillaje que la limpieza a mano. Es una gran experiencia para el cuidado de la piel.



Con motivo de los cinco años de la marca en Colombia, celebraron en el centro de convenciones Ágora el Seminario Mary Kay, al que asistieron cerca de 2.000 personas. ¿Qué balance hace de este encuentro?



Fue un gran evento que puedo describir en tres palabras: inspiración, celebración y educación. Inspiración, porque directoras de venta de varios países compartieron sus historias personales y lo que han aprendido para motivar a otras mujeres. Celebración, porque hicimos un reconocimiento al éxito de la fuerza de ventas, no solo por lo que lograron durante el año pasado, sino a lo largo de los cinco años en Colombia. ¡Hubo muchos aplausos! Queríamos que las mujeres se sintieran especiales porque, en definitiva, ellas son la marca. En cuanto a la educación, aprovechamos para proporcionar un mayor conocimiento sobre los productos y sobre el negocio, esto con el propósito de ayudarles a las mujeres a ser más exitosas. Yo misma hablé de estrategias de manejo de social media para que ellas, por su propia cuenta, puedan apalancar sus negocios y comunicar qué es lo que más les gusta de Mary Kay.