Más negocios y cierres, plan de OMA y Presto en la crisis

Mesofoods, que maneja las marcas OMA y Presto, da los pasos necesarios para sobrellevar la crisis que, estima, puede tardar más de 18 meses.



Marlon Masis, CEO de la compañía, en diálogo con Portafolio, explicó las estrategias que van desde revivir la marca Tacos & BBQ y la creación de una plataforma virtual para OMA para llegar a los clientes con una nueva oferta, hasta el cierre del 30% de locales de esta cadena. Lo mismo pasará con el 4% de los sitios de Presto.



¿Cómo han transcurrido estos meses para OMA y Presto?



La industria de los restaurantes es una de l más afectadas después de la hospitalidad y el turismo. Tengo más de una década de ser CEO de compañías, y nada se parece a la situación que nos llevó a esto. En una de las marcas alcanzamos a facturar el 5%. Y si bien es cierto que hay que pensar cómo pasar la cosas, la verdad es que es como un tsunami, simplemente llegó y devastó. OMA es una de las marcas que más se afectó. Presto también llegó a facturar menos del 15% de lo que facturaba en un mes. El negocio estable y controlado se cayó en cuestión de mes y medio. Lo que había que pensar era cómo hacer para sostener una organización con ese deterioro.



¿El 5% de la facturación reportada era en OMA?



Ya estamos en niveles diferentes. OMA está en el 20% de la facturación normal y tiene prácticamente el 20% de los puntos de venta abiertos. En su momento, cuando el Gobierno ordenó cerrar todo no teníamos capacidad de vender. De los 220 tenemos 40 en operación. Eso, sin duda nos está ayudando, pero eso no significa que la organización esté bien. Los aeropuertos venden muy bien y son muy rentables, pero ese negocio se nos deterioró.



¿Y qué pasó con Presto?



Es una marca más de calle, no era de mercados tan cautivos como OMA -lo cual es una fortaleza en realidad-. Hay que tener la sabiduría, la paciencia, la inteligencia emocional para no perder la cabeza en una situación que nos apremia, que es angustiante y que es estresante. Presto está facturando hoy el 40% del promedio, y tenemos el 35% de las tiendas abiertas, aproximada 70 de las 180. Presto ha sido una marca muy ganadora en esta pandemia porque es una de las más importantes en servicio a domicilio del país. Tenemos puntos que facturan más del ciento por ciento frente al año pasado solo por delivery. Hemos fortalecido la imagen de entrar a las casas con Presto.



¿Qué más han hecho?



Somos los propietarios de una marca que se llama tacos & BBQ. La compañía decidió cerrarla a finales del 2018 y comienzos del 2019. Capitalizamos la experiencia, unida a la capacidad en domicilios y prendimos en 30 puntos de venta de Presto, de los 70 puntos abiertos, en un modelo de cocina oculta, de manera que tenemos una marca digital con toda la experiencia de Presto. Entonces esto nos añadió mucho valor porque en el 50% de los puntos de Presto, despachamos dos marcas. Eso pasó hace dos meses.



¿Le ha servido a OMA esa experiencia en domicilios?



Hasta ahora voy a empezar fuerte con la parte de delivery de OMA porque difícilmente alguien va a pedir un tinto y un palito de queso porque seguro le va a salir más caro el domicilio.



Desde el punto de vista del consumidor puede que sea un producto que no añada valor. Por eso, en esa reinvención ahora sí vamos a lanzar unos combos familiares con soluciones como una caja de 6 croisants. Y estamos haciendo un lanzamiento de productos ultracongelados, precocidos, ideales para todos a los que la cocina nos une. Es un producto divertido con el que se espera crear una experiencia diferente.



¿Tendrá su plataforma?



Creo que hoy se están fortaleciendo los canales propios y se están debilitando las plataformas y hay una razón fundamental: la preocupación por la bioseguridad es un sentimiento colectivo. Entonces es muy importante que el cliente se sienta seguro. Esa percepción de confianza o desconfianza abre un espacio para la generación de canales propios. Estamos contratando una compañía especializada en el mundo en el desarrollo de plataformas. Esperamos pronto cerrar un trato para tener una de las mejores tecnologías.



En una segunda etapa esperamos despachar desayunos y luego soluciones de almuerzo y cena. Ese es el plan que tenemos para OMA. También tenemos la ventaja de vender café en supermercados y también se va a ofrecer.



¿Cómo les va con la venta de café tostado y molido?



En grandes superficies no se nos ha deteriorado el ingreso. De hecho, en el último mes y medio OMA ha incrementado su participación de mercado y hemos desplazado marcas importantes por la calidad de nuestro café empacado.



¿Han tomado decisiones de cierres definitivos?



Después de un ejercicio de evaluación, en OMA vamos a cerrar un 30% de los puntos de venta de 220 en total. Mientras que en Presto estimamos el 4% de un total de 180. Con estos puntos de venta menos, la compañía se está haciendo más rentable. Si no fuese así, no estaríamos trabajando para el relanzamiento de la marca que será el otro año.



¿Los cierres están en ejecución?



Sí y los criterios para cerrar tienen que ver con cuál es la capacidad de venta, cuales son las decisiones del Gobierno, el marco jurídico y la sostenibilidad financiera de ese punto de venta en los próximo 18 o 20 meses que es cuando estimamos que llegue la normalidad.



¿Pasado ese tiempo retomarán la expansión?



Sí, los líderes de la organización tenemos claro que la compañía debe crecer, de manera que el año entrante OMA también va a dar noticias sobre expansión. Sí lamento ver la inflexibilidad de muchos dueños de locales frente a la situación que se vive hoy.



¿Esa medida de cierres cuántos empleos compromete?



Tendremos que hacer una reducción forzada por la situación, para tener claro que a futuro podremos dar esas oportunidades de trabajo.



