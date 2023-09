En el consumo masivo están los mejores salarios para gerentes

Si se compara la remuneración salarial mensual de un gerente general, tanto en pequeñas, medianas y grandes empresas, el sector mejor pago es el de Consumo masivo.



Ese ingreso está en un rango de 35 a 80 millones de pesos en pequeñas y medianas empresa, mientras que en las grandes organizaciones puede superar los 80 millones de pesos.





También se destaca Oil & Gas, con un promedio de 40 a 70 millones de pesos para pequeñas y medianas compañías y más de 70 millones de pesos para grandes organizaciones.



Y sigue el sector Farmacéutico/Animal Care donde el líder de la organización puede recibir una asignación salarial que esta entre los 35 y 50 millones de pesos, en tanto que en una compañía de gran tamaño puede estar por encima de los 50 millones de pesos.



Esta es parte de las conclusiones de un estudio de LHH -empresa del Grupo Adecco- consultora especializada en la búsqueda, selección y evaluación de perfiles estratégicos, directivos y ejecutivos.



Hizo 2.160 entrevistas, con el fin de publicar su Guía Salarial 2023, realizada en 10 sectores: IT, telecomunicaciones y digital; Consumo masivo; Retail;Hhealthcare & lifesciences; legal; Fintech; BPO / contact Center; Seguros; Logística & Supply Chain; e Industrial (Agroindustria, Automotriz, Manufactura, así como Oil & Gas y Construcción).



En la investigación, los valores están en un rango mínimo y máximo, que se traduce en un promedio salarial de cada posición, según la industria y el tamaño de la compañía. Este último dividido en pequeña/mediana (de 0 a 50 empleados) y grande (Más de 51).



La firma advierte que si bien es cierto que la remuneración económica es una herramienta crucial para atraer al personal, no es la única, ya que la retención del talento también desempeña un papel primordial, y el salario por sí solo no resulta siempre adecuado para lograr este propósito.



Agrega que por ello, es vital aportar el “salario emocional”, que consta de beneficios como la flexibilidad y libertad laboral, posibilidades de desarrollo profesional y programas de bienestar que excedan los incentivos convencionales.



Según LHH, este insumo muestra las tendencias de remuneración en las actividades económicas, y busca apoyar a las organizaciones en la revisión de sus escalas salariales con el fin de asegurar la equidad y competitividad en la compensación de los empleados.



Los mejores pagos

Además de sacar los rangos por montos, según los cargos y el tamaño de las organizaciones en cada sector, la Guía define cuáles son los mejores pagos y cargos más demandados.



Es así cómo indica que en el primer semestre del año en IT, Telecomunicaciones & Digital los mejores pagos está entre el cargo de vicepresidente y de gerente comercial y el de gerente de tecnología.



Los mejores pagos, en el caso de Consumo masivo aplican en la posición del vicepresidente; y el gerente comercial.



Por su parte, los cargos más demandados son los de gerente de desarrollo comercial y Go to Market.



Al revisar el sector del Retail, los mejores pagos son quienes tiene a su cargo la vicepresidencia comercial y la gerencia de operaciones, en tanto que los más demandados son las posiciones de gerencia de marketing digital, teniendo en cuenta todos los desarrollos y el crecimiento de las ventas online.



El estudio de LHH, también analiza cuáles son las posiciones de mejor reconocimiento salarial en el sector de Healthcare and Lifesciences.



Allí, quienes ostentan el cargo de gerente comercial acceso, de director médico y de director MSL, son los que tienen los mejores salarios-. Por su parte, esa actividad económica en la actualidad necesita de personas que tengan el perfil para gerente acceso, kam acceso y director médico, según indica el informe.



La industria de BPO y Contact Center tiene los mejores salarios para el cargo de gerente comercial y de nuevos negocios (nearshore y offshore). Justamente, requiere también prioritariamente personas que tengan ese mismo perfil.



En seguros, el cargo de gerente actuario (Pricing / Reserving) es el de mejor salario, mientras que el de vicepresidente de operaciones es el más demandado.



En Logística & Supply Chain, la posición de gerente de operaciones es la mejor paga y la de gerencia de última milla resultó la más demandada.

En el campo industrial, en construcción en particular. Los cargos mejor pagos son : VP comercial / operaciones / manufactura, en tanto que los más demandados son gerente comercial; y gerente de nuevos negocios.



El reto de conseguir el equilibrio

Héctor Francisco Torres, gerente general de LHH Colombia, ratifica que el salario, la flexibilidad, el desarrollo de carrera y los programas de bienestar son claves para fidelizar el talento.



Sin embargo, sostiene que a la hora de tomar decisiones salariales no se puede pasar por alto el impacto de las megatendencias: los factores geopolíticos, los indicadores macroeconómicos y las perspectivas de los negocios.



En este contexto menciona el retos de balancear el poder adquisitivo de los salarios con la productividad de las empresas y la satisfacción de los empleados.



Constanza Gómez Guasca

Periodist Portafolio