Menor población estudiantil, reto de las universidades

Las universidades están llamadas a buscar fórmulas para crecer en medio de un escenario en el que la población estudiantil tiende a disminuir.



Nuno Fernandes, nuevo presidente & CEO de Ilumno, explica cómo esta empresa que presta servicios a las instituciones de educación superior ayuda a modernizar la oferta y a controlar la retención, un fenómeno que también incide.



¿Qué es Ilumno?



Ilumno es parte de un grupo global que presta servicios a universidades. Trabajamos con más de 100 instituciones públicas y privadas en todo el mundo. Y en Latinoamérica tenemos presencia hace 15 años.



Nuestra empresa tiene como propósito fundamental ampliar el acceso a la educación superior de calidad para transformar la vida y las sociedades. Esa es nuestra visión filosófica y la hacemos realidad ofreciendo servicios a nuestros aliados o clientes, que son las universidades.



¿Cuáles son los servicios?



Se dividen en dos grandes categorías. La primera son los servicios de crecimiento en los que nosotros ayudamos a mejorar las admisiones y la retención de los estudiantes, con el fin de hacer a las entidades más sostenibles.



Y la otra categoría es la virtualidad. Aquí contribuimos a la institución a competir en ese tipo de educación y a tener una presencia en ese segmento.



¿Con quién trabajan en Colombia?



Con el Politécnico Grancolombiano y con la Universidad del Área Andina que este año va a llegar a unos 33.000 estudiantes con un rápido crecimiento.



El Politécnico es la entidad más representativa en educación virtual del país con casi 56.000 alumnos.



¿Cómo es la dinámica del mercado?



Es interesante entenderla porque el mercado de educación universitaria en casi todo el mundo viene disminuyendo a nivel de alumnos. También pasa en Colombia.



Eso tiene dos razones fundamentales. La primera, es demográfica, las familias tienen menos niños y, por lo mismo, cada vez más hay menos jóvenes que están en edad de ir a esta instancia de educación.



Y la otra, es una razón relacionada: hoy en día los muchachos se cuestionan si, de verdad, ir tres o cuatro años a la universidad es la mejor inversión de su tiempo y de su dinero. Entonces, estos factores provocan que la población universitaria esté disminuyendo año tras año.



¿Cómo ha sido ese fenómeno en Colombia?



El año pasado la población universitaria se redujo 7% en comparación con 2017.

Entonces si uno piensa a nivel competitivo, es un problema muy grande para las universidades porque vemos más instituciones y menos estudiantes.



Por ello, Ilumno tiene un papel muy importante para apoyar el crecimiento aún en un mercado que se está reduciendo. Nuestros dos aliados actuales han venido creciendo de manera sostenida hace 8 años.



¿Qué hay que hacer para que una universidad crezca en un entorno competitivo complejo?



La universidad exitosa no es aquella que matricula mucho, sino aquella que retiene a muchos alumnos y eso genera impactos positivos a nivel de marca, de reputación, a nivel de indicadores académicos y nosotros trabajamos, no solo en la inscripción, sino en el proceso del estudiante hacia su graduación.



¿Qué metas tienen?



Este año, en Colombia vamos a llegar a cerca de 90.000 estudiantes entre las dos universidades. Nuestros objetivos, al final, son los mismos de nuestros aliados.



Ambas manejan tasas de retención superiores al 90% en educación presencial y virtual, y son significativas no solo en el país, sino a nivel mundial. En la región trabajamos con muchas otras instituciones. En Argentina, por ejemplo, estamos con la Universidad Siglo XXI.



¿Cuáles son las características de la plataforma tecnológica?



Tenemos herramientas para mejorar la retención estudiantil, para ofrecer mejor servicio al estudiante como canales de autoservicio, inteligencia artificial para que se puedan advertir los riesgos de deserción y aplicar un plan de acción específico para esa personas. Y, además, tenemos todos los sistemas para la educación virtual.



¿Frente a la competencia qué es lo más valioso?



Nosotros somos pioneros en la categoría, hay varias empresas que ofrecen servicios parecidos a los de Ilumno.



Sin embargo, una de las dos grandes fortalezas que tenemos es el conocimiento del sector para apoyar el crecimiento universitario en los países en donde tenemos presencia. La segunda es la experiencia que tenemos de educación virtual de calidad para expandir el acceso.



¿Les interesa crecer en clientes?



Tenemos un plan a cinco años que se va a presentar en agosto y allí tenemos la meta de crecer de nuevo en Colombia, México, Argentina y en la región en general desde el segundo semestre del año entrante.



¿Eso incluye buscar más instituciones en el país?



Sí, la idea es firmar nuevos contratos de servicio. Anticipo que en Colombia, en unos tres o cuatro años, podemos estar trabajando con seis o siete instituciones de alto perfil.



¿Hacen oferta educativa puntual para empresas?



Nuestro aliados lo hacen y diseñan el contenido de formación, aprovechando nuestras plataformas para esas empresas. La educación continua es una tendencia, definitivamente.



TRAYECTORIA DEL EJECUTIVO



Nuno Fernandes, antes vicepresidente ejecutivo de Operaciones y Alianzas Estratégicas, fue promovido a presidente & CEO de Ilumno, tras una trayectoria de siete años. Asume la responsabilidad de las universidades aliadas y propias, así como de las operaciones fuera de Brasil. Como uno de sus logros señala liderar estrategias que han permitido triplicar la población de estudiantes de 100.000 en 2012 a casi 300.000 en 2019.



Su enfoque en el éxito estudiantil mejoró las tasas de retención y graduación a los más altos niveles de la región, posicionando a las instituciones aliadas de Ilumno como líderes

en la expansión del acceso a la educación de alta calidad y asequible en Argentina y Colombia.