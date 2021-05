Mercado de oficinas volvió a mejorar en el primer trimestre

Archivo particular

El primer trimestre de 2021 se vio marcado en el país por dos picos de pandemia y una lenta recuperación de la economía, cuyo PIB creció 1,1% entre enero y marzo. Sin embargo, el mercado inmobiliario corporativo, está mostrando algunas señales de recuperación, según el último reporte de la consultora Colliers International.



Aunque la tasa de vacancia de oficinas a nivel nacional aumentó, y se ubicó en 10,4% en el primer trimestre, mejoró en las principales capitales del país, a excepción de Bogotá.



En Cali la tasa de disponibilidad pasó de 11,4% en el primer trimestre de 2020 a 9,1% para este año, en Barranquilla, el indicador mejoró de 24,5%a 21,4%, a pesar de mantenerse por encima de las cifras nacionales.



Aunque el mercado de oficinas en Medellín se mantiene estable, la vacancia aumentó de 6,7% a 7%, mientras que en el caso de Bogotá la disponibilidad de las oficinas estaba en 7,3% en el primer trimestre de 2020, y para 2021 aumentó a 10,28%.



Sin embargo, en la capital también se ve un aumento en la oferta de oficinas. Bogotá inició el año 2021 con un inventario de 2,9 millones de m2 de área rentable en la ciudad, comprendidos en 326 edificios corporativos. “Se espera que para lo corrido del 2021 ingresen en operación alrededor de 148.000 m2 en corredores como Chicó, Andino y Centro Internacional, crecimiento que no se ha presentado en la ciudad desde el 2018 cuando se presentó un crecimiento de más de 120.000 m2”, dice el informe.



“Es relevante tener presente que existen potenciales negocios de ocupación de espacios en proceso, una situación que no sucedía el año pasado porque el mercado estaba prácticamente detenido en su totalidad, eso llevó a que se incrementara la vacancia de manera sustancial”, asegura Felipe Becerra, director de Inteligencia de Mercados e Innovación de Colliers International Colombia.



Según Becerra, se proyecta una recuperación hacia el segundo semestre, completamente atada a lo suceda con la pandemia, donde se incorporará una nueva variable para analizar y es lo que concierne al proceso de vacunación.



Colliers también apuntó que los espacios de coworking jugarán un papel interesante, ya que las empresas están en un proceso lento de ocupación de espacios, por lo que están utilizando instalación colaborativas de este tipo.



ASÍ LE FUE AL SEGMENTO INDUSTRIAL



Según el reporte, el sector industrial es el que mejores indicadores presenta, e incluso, el que ha tenido crecimientos, especialmente por los negocios de logística y de e-commerce.



Los inmuebles de este segmento en Bogotá cerraron el trimestre con un dato de 13,9% en vacancia, destacando que el primer trimestre del 2020 hubo una disponibilidad de 15%; según Colliers, esto representa una mejora cercana a cien puntos básicos.



Para el caso de Barranquilla, la tasa de vacancia pasó del 12,9% en el periodo de referencia del año pasado, al 6,5% en el primer Q de 2021, lo que es una reducción del 50%; para Cali, el indicador tenía el 6,8% y no presentó cambios sustanciales, al concluir en 6,6%. Por su parte, Medellín pasó de 10,3% a 9,2%, una reducción de 1,1 puntos porcentuales.