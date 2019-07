Mercado local de cerraduras mueve US$70 millones 

A pesar de que las cerraduras podrían ser uno de los productos más comunes para la gente, es muy poca la información que se conoce de estas como negocio, el cual, según estimaciones del grupo Assa Abloy (AA), en Colombia mueve aproximadamente US$70 millones al año en el segmento residencial.



Previo a ahondar en el negocio en mención, es importante explicar que Assa Abloy llegó al país luego de haber comprado la operación total de Cerracol, firma local que nació en Bogotá en 1965 y tiempo después tuvo participación de la estadounidense Yale.



En el año 2000, el grupo AA compró la totalidad de la compañía norteamericana y presentó su intención de adquirir la parte que tenía Yale en Cerracol, llegando a un acuerdo de compra en 2009. Así las cosas, desde 2010, la empresa de cerraduras colombiana es una firma 100% de AA.



Para conocer más detalles sobre este mercado, Portafolio habló con Enrique Mendez, gerente general de Assa Abloy en el país, quien destacó cómo va el primer semestre del año para la compañía en Colombia, las apuestas de la firma y hacia dónde va este mercado.



El ejecutivo dijo que de acuerdo con estimaciones de la compañía, en el segmento residencial Assa Abloy en Colombia tiene un poco más de 35% de participación en todo lo relacionado con controles de acceso y seguridad.



Además, comentó que este negocio no ha sido ajeno al comportamiento de la economía local, pues tiene una relación directa con el sector de la construcción, que al estar contraído ha afectado la demanda de productos para nuevos proyectos. Por lo anterior, tanto 2018 como lo que va de 2019 se ha venido desarrollando un poco lento, pero el directivo espera que 2020 pinte mejor, haya mayor reactivación y la recuperación se sienta en el porcentaje de crecimiento de las ventas.



“Nosotros veníamos creciendo a doble dígito en años previos a 2017, nos fuimos con un incremento a un solo dígito en 2018 y estamos prácticamente con la misma tendencia para este año”, dijo Mendez al agregar que esperan crecer cerca de 5% en el transcurso de este año.



El directivo dijo que en 2018 la compañía facturó cerca de US$20 millones en el país y, como grupo, con presencia en 70 naciones, la cifra fue de US$9.000 millones.



De otro lado, Mendez destacó que para el segmento residencial, en el que han tenido presencia fuerte desde que están en el país (1965), tienen más de 700 productos, y en el institucional, el portafolio es “mucho más amplio porque contamos con varias empresas. Dependiendo de las características del proyecto tenemos la solución que se necesite”, manifestó.



Sobre lo que más venden en Colombia, el directivo dijo que en el uso residencial los candados, cerraduras de sobreponer, de pomo y de embutir, en ese orden, son los productos más comercializados. Estos representan cerca de 80% de las ventas totales para Assa Abloy en el país.



Cabe mencionar que, entre las líneas por las que la compañía recibe ingresos, está la comercialización de sus productos en remodelación o reposición y en los nuevos proyectos, las cuales, según el ejecutivo, pesan 50% cada una en la participación total de las ventas de la firma.



La compañía, que emplea a 160 personas en el país, cuenta con una planta en Bogotá. A través de esta, Mendez comentó que están produciendo “aproximadamente 1 millón de unidades entre diferentes tipos de cerraduras en el año”.



NUEVAS TECNOLOGÍAS



Como era de esperarse, la era digital ha venido transformando la manera en la que las compañías prestan sus servicios o las funciones de sus productos. En este panorama, Assa Abloy no ha sido ajena, razón por la que en el país, desde hace aproximadamente siete años, vienen introduciendo en el mercado las cerraduras digitales.



“Assa Abloy ha estado en los últimos años considerada por la Revista Forbes como una de las 100 compañías más innovadoras en el mundo”, comentó Mendez.



Al mismo tiempo, resaltó que en Colombia el 20% del total de las ventas viene por el lanzamiento de productos en el mercado. “Una de nuestras apuestas constantes es la innovación”.



Si bien el directivo dijo que el uso de las tecnologías en el segmento de las cerraduras ha estado teniendo buena acogida, hoy en día en el mercado local este tipo de productos pesan cerca de 3% del total de las ventas.



Precisamente, una de las expectativas del grupo en el país es que en cinco años este segmento este creciendo a doble dígito.



Entre las ventajas de las cerraduras digitales, Mendez aseguró que los usuarios tienen mayor seguridad al controlar quién accede al hogar y comodidad, porque se le puede decir adiós a las llaves al manejar el ingreso a través de huellas, códigos e incluso el celular.



En caso de que haya algún intento de forcejeo, el sistema de la cerradura digital lanza una alarma sonora que sirve como disuasión, aseguró el ejecutivo.



Aunque no entregó muchos detalles, Mendez comentó que a futuro estos sistemas de seguridad y las alarmas que emiten podrían estar interconectadas a la Policía. “Vienen nuevos desarrollos, el grupo está trabajando constantemente en ellos”, dijo el directivo, a la vez que resaltó que Assa Abloy en el mundo tiene más de 1.500 ingenieros trabajando en investigación y desarrollo.



Sobre las innovaciones recientes de la firma en el país se destaca una actualización a las cerraduras de sobreponer tradicionales que se encuentran en las casas, las cuales ahora cuentan con una alarma sonora en caso de que se intenten violentar. “Eso fue un desarrollo que nació aquí, exclusivo para Colombia. Se lanzó hace cerca de tres meses”, comentó Mendez.



Para la compañía la diversificación de su portafolio es un aspecto fundamental, razón por la que en el segundo semestre esperan incursionar, con una de las marcas del grupo, en productos y accesorios para vidrios.



RETOS DE LA INDUSTRIA



Según le explicó Enrique Mendez, gerente de Assa Abloy en Colombia a Portafolio, uno de los principales desafíos que tiene esta industria en el país es generar mayor conocimiento sobre el uso de las cerraduras. Lo anterior debido, de acuerdo con Mendez, a que ha habido casos en los que el segmento institucional, como centros comerciales usan productos que están desarrollados para el nicho residencial, los cuales son sometidos a un uso más “rudo” o a condiciones ambientales mucho más fuertes. Se debe hacer una tarea de difusión y capacitación con el sector constructor, academia y otros entes, dijo el directivo.