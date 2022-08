Solo el 9% de los micronegocios en el país accede a crédito bancario

En Colombia hay alrededor de 5,7 millones de micronegocios según las estadísticas oficiales y estos, a su vez, son responsables de más de 7,7 millones de empleos en el país. Sin embargo, la creación de una pequeña empresa o una alternativa productiva no resulta sencillo, justamente, por algunas barreras relacionadas con el acceso a financiación y crédito y este fue uno de los temas centrales de la 56° Convención Bancaria, organizada por Asobancaria la semana pasada.



De acuerdo con las cifras de la encuesta de micronegocios ‘Emicron’, del Dane, la mayoría de estos establecimientos, el 61,1%, se valió de sus ahorros personales como la principal fuente de financiación al iniciar su negocio, cerca de 3,52 millones de micronegocios, mientras que otro 9,9%, 566.965 negocios, se apoyó de un préstamo a familiar.



Solo el 9,5% del total de micronegocios que registra el Dane, 541.973, accedió a un crédito bancario, mientras que 2,6% utilizó prestamistas, y apenas 0,6% contó con algún tipo de capital semilla. Por otro lado, 14,1% de los propietarios asegura que no requirió financiación para arrancar.



En el marco de la convención, César Tamayo, decano de la Escuela de Finanzas, Economía, y Gobierno de la U. Eafit, presentó un estudio trabajado por la institución en el que revisó algunos de los elementos que más dificultan el accedo al crédito de las mipymes.



Según el estudio, esa brecha en materia de financiamiento tiene que ver en buena parte con algunas barreras que se perciben. Por el lado de la oferta de créditos, están los problemas de información, informalidad, garantías y el score crediticio, mientras que por la demanda del crédito, los conocimientos financieros y digitales, la información, y los altos costos son las principales barreras.



En cuanto a las posibles soluciones, aparece la idea de mejorar las garantías con entidades como el Fondo Nacional de Garantías (FNG) o los sistemas de datos compartidos para evaluación del riesgo, y también digitalizar o automatizar los procesos de crédito. “Quizá los recursos públicos deberían ir más a donde la falta de mercado es más grande: las empresas más pequeñas y jóvenes”, aseguró el académico.

Créditos, ¿el puente para el cambio social?

Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión S.A.S., quien también participó también en la convención bancaria en un espacio enfocado en la profundización de crédito de pymes, aseguró que “el crédito formal puede ser puente entre el sector bancario y el cambio social que exigen estos tiempos, pero si se profundiza”.



Angulo explicó a este medio que desde la firma se presentó un estudio que buscaba responder si el crédito y el ahorro reducían pobreza de alguna o permitían robustecer los emprendimientos de la población pobre o vulnerable. Este encontró que solo 18% de los propietarios de micronegocios piden crédito, y dentro de este porcentaje, alrededor del 70% son formales, o lo hicieron a través de una institución financiera. El resto son gota a gota, piden a parientes.



“Los bancos y entidades de microfinanzas tienen todavía mucho terreno por el cual meterse”, aseguró Angulo, quien enfatizó en que si apenas 18% está pidiendo crédito, “es posible que sea porque ya se sienten excluidos, y no contemplan el crédito como alternativa”.



Dicho estudio encontró que, en efecto, los micronegocios que piden crédito formal logran mejorar su desempeño, medido por valor agregado o por ventas por trabajador, y que también los productos de ahorro tienen un efecto positivo sobre el bienestar de los propietarios, medido según su ingreso per cápita.



“Se pueden tender puentes entre el sector bancario y de microfinanzas, y temas de cambio social como la pobreza y desigualdad, si se concentran los esfuerzos en robustecer el tejido informal. No esperar a que sean formales, sino que los bancos y microfinancieras se vuelquen sobre ellos para entender que pasa ahí, cuál es la lógica detrás de esos micronegocios, cuáles tienen potencial e innovar en cómo medir el riesgo, porque los bancos enfrentan riesgos igualmente”, explicó Angulo.



Maria Clara Hoyos Jaramillo, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, aseguró que, la base de la pirámide está atendida por ONG, fundaciones, algunas cooperativas y bancos de nicho, “donde más de 80% de sus clientes son microempresarios”.



“Este sector sí está atendiendo al microempresario bajo la metodología de visita del asesor de microcrédito al sitio de trabajo de ese negocio productivo, y en ese proceso el microempresario va creciendo y logra un historial crediticio y ahí otras entidades bancarias ya le pueden ofrecer otros servicios”, aseguró la directiva de Asomicrofinanzas.

Hoyos reconoce que hay dificultades de llevar este servicio en el territorio, especialmente las zonas rurales, pero también en relación con las garantías. “La invitación es a compartir el riesgo entre las entidades que otorgan el microcrédito y el gobierno nacional”.



Laura Lucía Becerra Elejalde