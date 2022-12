Tras la pandemia, microempresas no superan crisis en ventas y empleo

La mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas del país no han podido llegar a los niveles previos a la pandemia en materia de ventas y generación de empleo.



(Lea: Fondos de inversión inmobilaria saldrían bien librados de tributaria).

Así lo muestra un informe de Fenalco y el International Trade Center (ITC), organismo adjunto a la ONU, que advierte que el panorama es preocupante si se tiene en cuenta que en el 2023 viene una desaceleración que puede encontrar muy frágil el tejido empresarial del país, además que este tipo de unidades productivas son el 99,6% de las empresas registradas.



El estudio denominado ‘Fomentar la competitividad de las pymes en Colombia: Hacia un futuro inclusivo y sostenible’, entrevistó, entre agosto de 2021 y junio de 2022, a 634 empresas colombianas en cinco regiones y analizó la competitividad y los factores que afectan a su resiliencia”.



Mientras que 7 de cada 10 microempresas señala que los ingresos no llegan a niveles prepandemia, 3 de cada 10 admite que eso le ocurre en el caso de los puestos de trabajo. “La reducción de puestos de trabajo es más onerosa para las microempresas ya que, debido a su bajo número de trabajadores, tienen menos capacidad para redistribuir el trabajo que hacían los empleados despedidos durante la pandemia”, comenta el informe. En las grandes empresas con más de 3.200 colaboradores, esos porcentajes son 33% y 8%, dice el informe.



En las medianas empresas, el 55% reporta ingresos inferiores frente a antes de la pandemia y el 22% menciona menos puestos de trabajo. Por su parte, en el caso de las medianas empresas los porcentajes son 37% y 20%, respectivamente.



En general, el estudio arrojó que los ingresos del 57% de las entrevistadas son inferiores a los niveles previos a la pandemia y el 24% de ellas aún tienen un número de empleados menor. Y en uno de los apartes, se subraya que “las empresas más pequeñas corren el riesgo de caer en la trampa de la deuda tras la crisis de la covid-19.



La Encuesta de Competitividad arroja que un 43% de las pymes colombianas asumieron nuevas deudas para responder a la presión del flujo de efectivo a corto plazo para poder operar durante la pandemia.



(Vea: Cómo convertir su celular en un datáfono y terminal de pago).



La mayoría reportó dificultades para saldar estas deudas y continúa enfrentándose a retos financieros. El 65% de las encuestadas que asumieron deudas durante la crisis sanitaria afirmaron que no podrían pagarlas en un año.



Además, estas unidades productivas que pidieron dinero prestado en la crisis sanitaria tenían más probabilidades de necesitar financiación adicional. De ellas, el 68% dijeron que requerían financiación externa, frente al 47% de las pymes que no contrajeron deuda relacionada con la covid-19.

Otros datos

La encuesta muestra que la innovación puede ayudar a abordar los efectos del cambio climático, un tema que inquieta al 76% de los encuestados.



(Siga leyendo: ¿Elon Musk renunciará al cargo de director ejecutivo de Twitter?).



Además, 81% de las empresas con altas tasas de innovación invirtieron para reducir su impacto medioambiental, en comparación con el 61% de las empresas con bajas tasas. Al comentar los resultados del estudio realizado con Fenalco, Valentina Rollo, gerente de la Encuesta y Perspectivas de Competitividad de las pymes del International Trade Center (ITC), afirmó “que la competitividad de las pequeñas empresas puede impulsar un crecimiento inclusivo y sostenible, por eso es importante tener en cuenta esta caracterización para enfocarse realmente en las necesidades puntuales del comercio”.