Miniso sigue su marcha en el país y se extiende en Bogotá, Cali y Cartagena

La cadena Miniso abrió en marzo nuevos puntos de venta en tres ciudades, con lo que completa más de 80 tiendas abiertas en todo el territorio colombiano.



Cada una abrirá sus puertas con los best sellers de Miniso y con más de 4.500 referencias en todas sus categorías de belleza, tecnología, hogar, cocina, juguetería y mascotas.



A esto, se suman la llegada de nuevas licencias como We Bare Bears, Baby We Bare Bears y Black & White Series. Sanrio, una de las licencias más vendidas por la marca también llega con dos nuevas colecciones: Sanrio Apple y Sanrio Strawberry.



Bogotá celebró una nueva apertura el 18 de marzo. La tienda está ubicada en la Calle 52 No. 13-70 (Éxito Chapinero) es la quinta tienda en Bogotá con formato tipo corner: tiendas más pequeñas ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad y generalmente situadas al interior de cadenas como Carulla y Éxito.



En Cali abrió el pasado jueves 21 de marzo la quinta tienda en la ciudad y una de las más grandes con 257 m². Esta nueva apertura se da en el marco de la construcción del nuevo centro comercial Mall Plaza.



Con apenas cinco años de fundada, está red de tiendas se ha convertido en un fenómeno comercial.

Para cerrar con broche de oro, la ocasión para Cartagena será el próximo 22 de marzo con la apertura del primer formato tipo córner en la ciudad, que estará ubicado en el Carulla de Santa Lucía.



La más reciente apertura en Medellín, el pasado 29 de Febrero, dejó en evidencia una vez más la capacidad de convocatoria que tiene la marca. En cada nueva apertura, se ha vuelto tradición ver largas filas de MinisoLovers luciendo camisetas rojas y esperando con ansias el habitual corte de cordón.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Redacción Portadolio