Mitos alrededor de los pagos electrónicos que le hacen perder ventas

Nadie quiere perder una venta por no tener vueltas o no disponer de medios de pago diferentes al efectivo. Sin embargo, esta es una constante diaria para numerosos microempresarios del país.



Si bien el efectivo sigue teniendo un rol protagónico en múltiples negocios y sectores de la economía nacional, cada vez se hace más necesario incorporar y aceptar pagos provenientes de medios de pago electrónicos como billeteras móviles y tarjetas. La tecnología cada vez penetra más nuestras actividades diarias y esta tendencia no debe ser ignorada por ningún tipo de negocio.



En Colombia las transacciones electrónicas han ganado mayor preponderancia. En efecto, en 2018, Internet concentró, por primera vez, la mayor cantidad de operaciones monetarias con una participación del 49,8%, superando a las oficinas.



No obstante, falta camino por recorrer, debido a que el segundo estudio de demanda de inclusión financiera de Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera señaló que menos del 15% de las microempresas aceptaban medios de pago electrónicos.



¿A qué se debe la resistencia de muchos comercios para adoptar los pagos electrónicos? Entre las razones, se encuentra la presencia de los siguientes tres mitos:



1. Estos medios solo sirven para ventas de valores altos



Independientemente de que su negocio haga ventas por montos bajos o altos, usted siempre puede usar pagos electrónicos. De hecho, puede hacer una venta de $1.000 pesos sin ningún inconveniente.



2. La tecnología es muy difícil de utilizar y entender



La oferta de posibilidades de servicios es amplia y se caracteriza porque su uso es fácil y ágil. Por ejemplo, los códigos de respuesta rápido (conocidos como QR) permiten efectuar una venta en segundos, solo debe dejarle al cliente escanear su código con el celular. Luego verifica el monto de la transacción y listo.



3. Estos medios no son seguros

La tecnología y la innovación han hecho que esto medios sean seguros. Asimismo, con los medios electrónicos se evita los problemas de seguridad que conlleva tener altos niveles de efectivo en su negocio, lo que se traduce en costos. Además, pueden ayudarle a construir un historial financiero y a tener un mayor control sobre las operaciones monetarias realizadas.



¡No pierda ventas por no aceptar medios de pagos electrónicos!, muchas de las creencias que existen alrededor de este tema son mitos infundados que le restan oportunidades comerciales y de competitividad. Compare las numerosas opciones que ofrecen entidades financieras y fintechs, para seleccionar la que mejor se ajuste a las necesidades de su empresa.



El reto para el país consiste en seguir desarrollando el ecosistema de pagos digitales para que cada día permee un número más amplio de sectores de la economía. Para que esto sea una realidad, es relevante que se incluya a toda la cadena productiva.



Es decir, las transacciones que se realicen con proveedores, colaboradores y clientes se canalicen a través del uso de estos medios electrónicos. Las innovaciones en este frente han sido numerosas, sin lugar a duda hay que sacarles un mayor provecho.



Daniela Londoño, especialista en Innovación Financiera de Banca de las Oportunidades (@danielalondono7)