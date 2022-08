MotorFair este año busca vender 2.000 vehículos

Este año no habrá Salón Internacional del Automóvil en el país, pero habrá MotorFair en Unicentro, evento que el año anterior facturó 1.650 máquinas y recibió a 567 mil personas que visitaron el lugar.

Para este edición, según lo explicó Camilo Ángel Moreno, gerente de Unicentro, se tiene la meta de vender 2.000 vehículos y recibir 600 mil visitantes.



Asimismo, las cifras son importantes pues se han realizado en momentos críticos para la industria automotriz a nivel global. Son 15.000 metros cuadrados de área para la feria y allí será la presentación oficial de las motocicletas premium Triumph, que estarán acompañadas por otras marcas como Harley Davidson, KTM, Husqvarna, Ducati, Vespa, Ca-Am y See Doo. Las motocicletas son una de las novedades en Unicentro, pero también lo serán los lanzamientos de nuevos modelos que realizarán marcas como Peugeot y Hyundai que aprovecharán la cita para ampliar sus portafolios en el país.

Un nuevo ingrediente será la llegada de vehículos acuáticos, dos marcas traerán sus motos acuáticas para vender en Unicentro.



“No somos competencia del Salón del Automóvil, pero tenemos un evento que le permite a las empresas y a sus clientes tener en el momento justo los modelos 2023 y los saldos de 2022 en un solo lugar, pues como se sabe a partir de septiembre cambia el año modelo de los vehículos y que mejor que del 1 al 11 de septiembre para venir, escoger y comprar un auto”, señaló Ángel Moreno.



Como parte de los servicios que se tienen en la feria además de la exposición de vehículos nuevos, están las financieras, los espacios para las firmas de peritaje, los expertos en retomas, para lograr que los más aficionados, prácticamente puedan salir con su carro nuevo listo, apunta el directivo.



“Nosotros queremos consolidar este evento para que se convierta en la ‘prima’ del sector, es decir, un buen ingreso adicional para las compañías en un mes que antes no era de ventas elevadas”, afirmó el gerente de Unicentro.



De hecho, el año anterior según las cifras del Runt, el noveno mes del 2021 se convirtió en uno de los mejores del año en ventas (con 22.864 unidades colocadas), apoyado en parte por la primera feria del centro comercial.



