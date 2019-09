Muebles locales de lujo, foco de The Blue House

The Blue House es una marca que nació hace 4 años en Medellín por la necesidad de generar una propuesta local de mobiliario de talla mundial que represente lujo, área en la que ha primado lo importado.



“Uno de los objetivos ha sido poner en sintonía al consumidor con las tendencias globales, al tiempo que nos importa el concepto de lo ‘hecho en Colombia’, en línea con un mercado que hoy valora más la producción nacional de calidad”, dice el empresario Carlos Murgas, cofundador de la marca.



El primer local está en El Poblado, en Medellín, y el segundo lleva un año de operación en el norte de Bogotá, en un espacio de 480 metros cuadrados.



The Blue House exhibe y comercializa productos que se integran para crear salas, comedores, habitaciones, estudios y terrazas.



Los materiales utilizados en los procesos de fabricación son seleccionados según el diseño y las funciones de los muebles que se van a reunir en el espacios. Destaca el aprovechamiento de telas, cueros certificados, maderas, mármol y concreto, entre otros.



Para escoger los diseños, la marca hace un repaso por las tendencias en el mundo. “Ofrecemos un mobiliario atemporal que funciona para diferentes escenarios”, explica Murgas.



Además, de la venta de muebles y artículos para el hogar, The Blue House complementa su oferta con una galería de obras de arte, de artistas locales emergentes, con el debido trabajo de curaduría.



En total, 30% de la oferta de la tienda es de otros emprendedores que no tienen espacios de mostrar sus creaciones. Así, la tienda sirve como una plataforma de negocios, en un modelo de economía colaborativa.



The Blue House tiene talleres propios en Medellín y Bogotá, y esto garantiza que el comprador tenga el producto en menos de un mes, mientras que la competencia que comercializa muebles importados puede tardar hasta 90 días.