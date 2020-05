Museos celebran Día Internacional en la virtualidad

Por primer vez desde del año 1977, los museos tendrán que celebrar su Día Internacional bajo una coyuntura en la que su concepto fundamental de albergar visitas se va a ver contrariado por un panorama que será todo lo opuesto. Como a muchas otras actividades, el coronavirus logró impactarlos y al día de hoy la mayoría de ellos se encuentran cerrados.

“Tuvimos que trasladar las 1.900 obras a la reserva más segura del museo con el fin de protegerlas”, destaca Ana Lucía Llano, directora del Museo la Tertulia de Cali. Esta institución fue fundada en la capital vallecaucana desde 1956, y es un referente para las artes plásticas en el país.



Y es que desde que llegó la emergencia estas instituciones se han visto obligadas a replantear sus estrategias de funcionamiento, no solo por la inminente necesidad de continuar prestando un servicio a la sociedad, sino porque, como lo dice Llano, “el Museo es también una empresa. Es una empresa con una estructura organizacional como cualquier otra”.



Pero esta no es la única dificultad que surge con la pandemia. De acuerdo con el Sistema de Información de Museos Colombianos (Simco) hay registrados en la actualidad 447 museos en todo el país, sin embargo, el catastro general cuenta con 740 registros y las cifras de Confecámaras, por su parte, solo muestran 42.



En consecuencia, la falta de información genera un vacío pensando en la implementación de acciones. “Para nosotros es muy importante lograr la inscripción integral del universo museal en el país”, manifiesta Santiago Jara, coordinador del Programa de Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura. “Si todos los museos estuvieran inscritos, la Cartera podría tomar mayores decisiones sobre políticas y acciones dirigidas al fortalecimiento de estos”.



Es importante resaltar, además, que aunque la coyuntura ha convertido al internet y a sus plataformas en el mejor de los escenarios para seguir llegando al público, no todos los museos cuentan con los recursos para mantenerse en medio del confinamiento. “Como museos públicos, nosotros estamos protegidos por la nómina estatal, pero hay unos comunitarios que quedan desamparados porque dependen de las entradas que venden”, resalta Andrés Suárez, director del Museo de Bogotá.



Según los datos de Simco, de los 447 museos que hay en el país registrados en sus bases de datos el 72,2% son privados, el 22,8% son públicos, el 2,5% se autodefine como no constituido, y el 1,8% restante es de carácter mixto.



Ante el momento en que atraviesa el país, una de las estrategias que ha desarrollado el Museo de Bogotá es una exposición digital colaborativa llamada ‘¡No es la peste! La gripe de 1918 desde el presente’, que “busca compararnos con la pandemia de hace casi un siglo para mirar qué nos enseñó y en qué hemos cambiado”, manifestó Suárez.



MUSEOS Y EL TURISMO



En comunicaciones previas que han sostenido los museos con el Ministerio de Cultura además de la reflexión sobre la situación actual de estos en medio de la coyuntura, ha quedado expuesta la posibilidad de que la apertura de estos establecimientos no sea muy lejana. La razón, porque a pesar de tener afluencia de personas, las cantidades son mucho más reducidas.



En este sentido, Daniel Castro, director del Museo Nacional de Colombia, expresó que a partir de una alianza liderada en conjunto con Andrés Roldán, director del Parque Explora en Medellín, distintos museos entre los que se cuentan universitarios y de arte, “hemos dado bases para hacer dos protocolos que están relacionados tanto con la atención al público así como una mirada al entorno laboral y a los funcionarios de los museos”.



Y es que aunque el panorama es muy incierto aún, cabe destacar que la situación de estos recintos tiene el agravante de que gran parte de su flujo de visitas está relacionado con el turismo, por lo que el impacto podría ser mayor. En Cali, por ejemplo, cuando tiene festividades como El Petronio Álvarez o la tradicional Feria de Cali las visitas a los museos se incrementan significativamente por los turistas.



“En 2019 tuvimos más 130.000 visitantes, cifra que aumentó 20% en comparación al año anterior”, manifiesta la directora de La Tertulia.



“Los museos tienen distintos tipos de públicos, y los turistas son muy importantes, pero cuando pensamos en estos siempre pensamos extranjeros, se nos olvida que en Bogotá el año pasado según el Instituto Distrital de Turismo vinieron 1’900.000 de extranjeros, pero el número de turistas nacionales a Bogotá fue 10’600.000”, destaca Andrés Suárez. En consecuencia el potencial público de estos establecimientos se verá muy impactado.

E incluso agrega que aun cuando empiece la reapertura gradual, los museos dejarán de recibir uno de sus públicos más importantes que son los estudiantes tanto universitarios como de colegios. “Nosotros que somos un museo pequeño recibimos el semestre pasado entre julio y diciembre solicitudes de 126 colegios de la ciudad para hacer visitas guiadas”.



En conclusión, por esto y todo lo anterior, hoy en su Día Internacional, los museo extienden su voz en una carta para decir que “más que nunca, estamos presentes para aportar en la construcción de un país, por la vida, por el arte, por la cultura, por la educación y por una vida en sociedad acorde con los retos del tiempo presente”.



PANORAMA EN EL MUNDO



Todos los museos del mundo han sentido el impacto de la pandemia que hoy obliga a su cierre, pero a su vez buscan alternativas para permanecer vigentes.



Como ejemplos, el museo Metropolitan de Nueva York, localizado en el Central Park celebró su cumpleaños número 150 el mes pasado con una oferta de recorridos virtuales de 360 grados que permitieron a los asistentes vivir la experiencia por sus pantallas.



Por su parte, el museo Studio Ghilbi en Japón, también se ha valido del internet para la exposición de sus instalaciones. Además de los tours, las personas pueden consultar los videos colgados en YouTube sobre las emblemáticas figuras de ánime japonés.





María Camila Pérez Godoy