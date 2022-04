‘Necesitamos un ecosistema de emprendimiento unido’: líder de iNNpulsa

Archivo particular

De acuerdo con la más reciente edición del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que realiza el Foro Económico Mundial (FEM), Colombia es el país de América Latina que presenta las mejores condiciones para emprender. Lo anterior, sin duda, deja en evidencia los esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años.



En diálogo con Francisco Noguera, presidente de iNNpulsa Colombia, el ejecutivo habló sobre cómo se encuentra el ecosistema, de los retos que vienen para el país y de los sectores que están cautivando a los emprendedores.



¿Cómo se encuentra el ecosistema de emprendimiento e innovación en el país?



El ecosistema se encuentra en un momento realmente histórico con un dinamismo que no habíamos visto nunca antes. Estamos viendo cifras récord de inversión en emprendimientos colombianos y de empresas aceleradas que apoya iNNpulsa. Estamos viendo como las organizaciones, las grandes corporaciones, las cámaras de comercio, las universidades e inclusive los colegios están haciendo parte de la conversación sobre el emprendimiento.



Todo este buen momento, sin duda, es el resultado del trabajo que se viene realizando de manera colectiva por parte de todo el ecosistema, impulsado por las políticas públicas, que en este gobierno han estado en el centro de la agenda.



¿Muchos emprendedores afirman que iniciar un negocio en este país es difícil. Cómo se ha venido avanzando en romper barreras?



Remover los obstáculos para emprender siempre será uno de los objetivos de las políticas de emprendimiento de nuestro país. Y si bien la meta aún está lejos, estamos avanzando en la dirección correcta. La ley de emprendimiento, que se aprobó hace un año y medio y que está en el proceso de ejecución, contempla muchos elementos que hacen más fácil la relación entre los emprendedores y los diferentes actores con que pueden hacer negocios. Esta ley crea nuevos instrumentos de financiación para el emprendimiento, propone simplificar los tramites con relación a empezar una empresa. Estos indicadores nos evidencian que estamos avanzando en la dirección correcta.



¿Cuántos emprendimientos ha venido asesorando iNNpulsa?



Una cifra que permite responder a esta pregunta son los emprendimientos que han pasado por programas de aceleración en estos 10 años de historia. Para darte una idea, entre 2012 y el 2022, más de 3.000 empresas han pasado por programas de aceleración. De ese total, 2.600 han sido atendidas por programas de iNNpulsa en los últimos tres años y medio. Asimismo, hemos tenido a cerca de 200 pymes en proceso de escalamiento. Y en Capital Lab hemos trabajado con 142 empresas.



Adicionalmente a través de la estrategia CEmprende, que se encuentra en las regiones, hacemos presencia en 19 ciudades con 26 espacios físicos.



Francisco Noguera, presidente de iNNpulsa Cortesía

¿Qué es lo que buscan los inversionistas en Colombia?



Hay mucho interés por el país y en los últimos años hemos visto mucho fondo extranjeros que buscan oportunidades de invertir, principalmente, en startups de base tecnológica, que están acelerando su curva de crecimiento. Hay cada vez más casos de éxito que evidencia cómo está el país y la región. Muchos fondos como Softbank o Tiger Global han invertido. Asimismo, buscamos que también se consolide un mercado local de fondos.



¿Qué pasa con los emprendimientos que no son de base tecnológica?



No todos los emprendimientos necesitan tener una base tecnología para ser exitosos, pero sí estamos convencidos que cualquier emprendimiento se puede valer de herramientas digitales para crecer.



Tenemos toda una iniciativa para apoyar la transformación digital de emprendimientos de cualquier sector, así no sean en su esencia de base tecnológica. Pero estamos convencidos que cualquier empresa, de cualquier sector, tiene que aprovechar las oportunidades que nos trae la digitalización. Por eso le hemos dado nacimiento, en los últimos años, a una red de centros de transformación digital empresarial que tienen presencia en 25 ciudades del territorio nacional.



¿Cuáles son los sectores que vienen atrayendo a más emprendimientos?



Estamos viendo que la cadena de agroalimentos (foodtech) viene teniendo un dinamismo muy importante. Asimismo, todo lo relacionado con salud y tecnología (healthtech) hemos visto el surgimiento de una comunidad de empresas en esa línea. Y por último la educación, mediado por la tecnología (edtech), también viene creciendo.



¿Cuáles son los retos que debemos seguir enfrentando para estar en el top 10 los mejores países para emprender?



Tenemos tres grandes retos: el primero es seguir trabajando para derrumbar las barreras a la hora de crear empresa, tener más financiación y seguir consolidando un ecosistema de emprendimiento en el que participen empresas grandes, corporaciones, fondos de inversión, entidades de gobierno. Necesitamos un ecosistema de emprendimientos más unido. El segundo, es que necesitamos un ecosistema más especializado, ya que tenemos que estar en el radar del mundo, en donde hay un potencial para crecer en sectores puntuales. Y tercero necesitamos un ecosistema más conectado con el mundo, y poder colaborar con otros ecosistemas. Debemos seguir trabajando en Colombia y mantener este momento. El gran reto es seguir avanzando. Sin duda, tenemos metas más ambiciosas.

JOHANA LORDUY