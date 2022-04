Una de las metas que tiene la compañía tecnológica Google en el país es convertirse en un aliado estratégico de las empresas en su transformación digital. Es así como a través de su línea de cloud buscan aportar a es digitalización.

En diálogo con Eduardo López, presidente de Google Cloud para América Latina, el ejecutivo señaló cómo se encuentra el panorama de adopción de la nube en Colombia, de los desafíos que se vienen en la pospandemia para el negocio y de la parte de sustentabilidad que tiene hoy por hoy Google Cloud.



¿Actualmente, cómo encuentran el mercado ‘cloud’ en la región y sobre todo en Colombia?



Hace unos tres años, la compañía inició un camino de inversión en la línea cloud en Latinoamérica, acompañando todo el trabajo que venía realizando Google Cloud a nivel mundial.



Creemos en la importancia que las empresas tecnológicas estén cerca de los clientes y, por supuesto, de las compañías. Entonces, estar en América Latina es con ese fin, de estar cerca de todo el ecosistema. En el caso de Colombia, ya contamos con un country manager en la línea cloud, para seguir ayudando a esa transformación digital.



Sin duda, hay una oportunidad muy grande en este país, que cada vez más tiene empresas que adoptan la tecnología. Hoy vemos cómo las compañías se preocupan por conocer más sobre la digitalización de los procesos y de los beneficios que eso representa para los negocios. Desde el 2019 venimos trabajando para crecer nuestro negocio en Colombia. Y ayudar a la transformación de las empresas.



¿Cuánto ha invertido la compañía en el país?



No contamos con cifras segregadas, más bien contamos con cifras globales. Pero más allá de una cifra monetaria o de hablar de inversiones en infraestructura o en equipos de trabajo, para nosotros también es importante invertir en educación, que es uno de los factores más relevantes en la transformación digital de los países.



A nivel general, venimos invirtiendo en la capacitación de muchas personas, todo con el fin de que estas puedan conectar con las vacantes del mercado. El año pasado, por ejemplo, logramos conectar en Colombia a esas personas que se habían capacitado con nosotros con muchos de nuestros partners.



¿Cómo han visto la adopción de la nube por parte de las empresas colombianas?



La adopción de la nube ha sido muy buena, puedo destacar que encontramos empresas acogiendo el modelo híbrido, por ejemplo, en todo lo relacionado a modelos de colaboración, es allí en donde hemos trabajado con nuestro producto ‘workspace’.



Asimismo, las empresas han buscado mejorar y optimizar sus procesos con tecnología, además de cómo reducir sus costos. Sin duda, la adopción ha sido muy interesante y muy fuerte. Es de destacar que cuando hablamos de cloud, no solamente nos referimos a la transformación digital, sino también a la transformación de la cultura de la empresa.



Estamos en ese proceso, y estamos en un proceso de transformación. Y nos encontramos disponibles para ayudar a reducir costo o mejorar el impacto del negocio.



Mucha empresas colombianas piensan en los costos que puede llevar adoptar la nube, pero en realidad, ¿cuánto puede llegar a costar el acoger la nube de Google?



El análisis lo haría a la inversa, las empresas deben definir qué quieren hacer, es decir quieren mejorar un proceso de su negocio o reducir los costos en infraestructura. Nosotros trabajamos con grandes empresas o pymes, buscamos entender cuáles son sus necesidades y les entregamos una propuesta. Y si ese cliente gasta un número determinado, nosotros lo llevamos a que gaste un valor diferente.



No es pensar en los costos, sino en los beneficios de usar cloud. Desde Google Cloud buscamos que el cliente pague menos por su infraestructura tecnológica o que tenga un impacto positivo en su negocio.



El país tiene buenos jugadores en el mercado con ofertas ‘cloud’, ¿cómo ven esa competencia?



Es algo muy bueno para los clientes, en cuanto más jugadores estén brindando soluciones en el mercado, más opciones los clientes van a tener para mejorar. Nosotros trabajamos mucho pensando en cuánto valor le podemos agregar a los clientes y no en lo que hace la competencia.



¿Qué desafíos se vienen en la pospandemia?



Creo que el principal desafío que tenemos como empresa tecnológica es cómo agregamos cada vez más valor a nuestros clientes. Y es que a medida que el mercado va evolucionando, los clientes se vuelven más expertos y eso requiere que seamos cada vez mejores.



¿Cómo viene trabajando la empresa en todo lo relacionado a la sostenibilidad?



Nuestra arquitectura cloud es 100% sustentable, prácticamente estamos con carbono free para el 2030, prácticamente el 80% de nuestra energía es solar, alimentamos los data center con esta fuente, tenemos inteligencia artificial para ver la temperatura de los data center para no gastar energía de más. Irse al cloud de Google es irse a una arquitectura sustentable, eso es fundamental.

JOHANA LORDUY