Así se preparan los sectores de la economía que se reactivarán mañana

El Gobierno dio el banderazo final para la reapertura de la economía a partir de este martes (decreto 1168, del 25 de agosto del 2020).



Y si bien la decisión cobija a la totalidad de los sectores de la producción, la situación no será del todo fácil para algunos renglones debido a que se mantiene la prohibición para la realización de ciertas actividades que impliquen la aglomeración de público, en especial en recintos cerrados, como bares, discotecas y lugares de baile.



Por eso, mientras el entretenimiento y la recreación (espectáculos, cines, discotecas) siguen restringidos en buena medida, sectores que estaban cerrados hasta el anuncio de la medida el 25 de agosto, como el transporte aéreo y terrestre; la hotelería, el turismo y restaurantes, entre otros, retoman sus operaciones, pero bajo nuevas reglas. Los sectores para cuya reapertura total había restricciones pesan 6,2 por ciento del producto interno bruto (PIB).



El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al referirse al porcentaje de la economía que estaba operando en medio de esta pandemia, en su intervención en el Congreso de la Andi esta semana dijo: “Pasamos de un 69 por ciento entre marzo y abril a 91 por ciento a finales de agosto”.



Pero ¿cómo reciben estos sectores el anuncio, tras cerca de seis meses de inactividad parcial o total?



Según el Dane, los servicios de alojamiento y comida tienen un peso en el PIB nacional del 3,31 por ciento debido a que incluyen a toda la red hotelera del país, desde los grandes complejos hasta los sitios de estadías más pequeños, así como las de miles de restaurantes en el país.



Estos últimos inician la nueva etapa con un nivel de ocupación del 18 por ciento y en absoluta incertidumbre, porque mientras el Gobierno aprueba unas medidas, la Alcaldía de Bogotá decreta otras muy distintas.



Guillermo Henrique Gómez, presidente de Acodres, gremio que agrupa a los restaurantes, dice que bajo las normas de la Alcaldía, la mayoría de restaurantes, en esencia, solo trabajarán tres días a la semana y no cuatro, mientras que el sector lleva seis meses acumulando millonarias deudas que los tienen al borde de la quiebra.



“Los pocos que han podido operar solo lo hacen con domicilios y ‘compre para llevar’, que representan 12 por ciento de las ventas y no es rentable. Ahora se abre la atención, pero solo con el 25 por ciento del aforo. No es una situación fácil en medio de tanta confusión de medidas”, dice.



Para los hoteleros, representados en Cotelco, la situación es distinta y en este momento apuran la adopción de todos los protocolos de bioseguridad de cara a este martes. “Para nosotros, las reglas están claras. Creamos nuestro sello de seguridad, ‘Cotelco, juntos contra el covid’; muchos hoteles están terminando de implementar los protocolos, y esperamos que toda la hotelería empiece en forma el próximo martes”, precisó Gustavo Toro, presidente del gremio.



Y mientras que los hostales podrán iniciar con 30 por ciento de su capacidad, los hoteles lo harán al 100 por ciento, salvo en las zonas comunes, como de restaurantes, donde habrá límites de atención al público.



El transporte (terrestre y aéreo) es otro sector que prende motores. Aunque este último viene operando algunas rutas piloto desde el 21 de julio, ya tiene el aval para un despegue total, al menos en las rutas nacionales.



El transporte aéreo pesa 0,58 por ciento en el PIB, en tanto el terrestre y por tuberías el 0,6 por ciento. Si bien su cuota no es muy alta, es clave para el turismo.

Hoy están operando, pero 15 más cumplen con los protocolos de bioseguridad aprobados y están listos.



Además, a las rutas que opera EasyFly, Medellín (Rionegro)-Bucaramanga-Medellín (Rionegro) y Medellín (Rionegro)-Pereira-Medellín (Rionegro), se suman 8 desde Bogotá de Latam Airlines Colombia y un número similar de Avianca.



De hecho, El Dorado tiene 14 rutas nacionales aprobadas para reanudar sus operaciones el 1.º de septiembre. La gran duda está en los vuelos internacionales, que tendrán que esperar unas semanas más, pese a que las aerolíneas ya tienen permiso para la venta de pasajes.



Lo que se sabe hasta ahora es que se priorizarán cinco destinos en la reanudación de los vuelos al exterior: Chile, Panamá, Estados Unidos, Ecuador, y como Perú permanecerá cerrado hasta finales del año, se buscará reemplazar este destino por España.



El transporte terrestre también retoma actividades esta semana. Así lo indicaron los empresarios, quienes precisaron que abren las rutas desde las terminales del país advirtiendo que no podrán recoger pasajeros en carretera.



Un sector que se mantendrá afectado y perjudicado de forma importante es el de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, cuyo peso en el PIB no es menor, pues concentra el 1,71 por ciento de participación en la producción del país, según los datos más recientes del Dane, del segundo trimestre del año.



La razón principal es la prohibición del Gobierno para realizar actividades que generen aglomeraciones de gente, más aún si estas se llevan a cabo en recintos cerrados.





