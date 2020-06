Los hermanos Rausch cierran algunos de sus restaurantes

Los hermanos Rausch, reconocidos empresarios del mundo gastronómico, anunciaron el cierre de algunos de sus restaurantes debido a la pandemia del coronavirus que tanto ha afectado al sector.

En un comunicado, los hermanos Rausch afirmaron que después de casi cuatro meses de cierre decidieron cerrar las puertas de 'Rausch Energía Gastronómica' del centro comercial Andino y Parque La Colina, 'Local by Rausch' y 'Bistronomy' Usaquén y Villavicencio.



Mientras que concentrarán sus esfuerzos, con la posibilidad de abrir muy pronto, en su restaurante estrella, 'Criterion', donde seguirán vendiendo domicilios. De igual forma continuarán con los domicilios de 'Bistronomy' desde una cocina alterna y con el concepto Rausch empieza… tú terminas; con 'Receta by Rausch', la apuesta más reciente en la que los clientes adquieren los ingredientes y preparan el plato en su casa; y con la tienda La Soberana creada por Mark.



También seguirán con las franquicias que tienen en alianza con la cadena hotelera GHL en Cartagena y Pereira (Marea, El Gobernador, Bastion Bistró y Octavo), aunque por las actuales circunstancias, están temporalmente cerradas.



Los empresarios aseguraron en la misiva que "La crisis generada por el Covid-19 sigue poniendo en jaque los proyectos y sueños de empresarios y emprendedores del sector gastronómico, uno de los más golpeados con la pandemia. Tras casi cuatro meses de suspensión de operaciones y ante la imposibilidad de cumplir con las obligaciones laborales y pagar arriendos, los hermanos Rausch levantan definitivamente los manteles de cinco de sus más queridos restaurantes".



Argumentaron que la decisión la tomaron después de muchos intentos con domicilios y otras estrategias comerciales, de esperar el retorno a la normalidad que cada día se postergaba al tiempo que se acumulaban las deudas, la angustia y la desesperanza.



“No tuvimos otra salida. Durante las últimas semanas nos resistimos a aceptarlo, pero finalmente admitimos que es insostenible el tema de los arriendos y la carga laboral. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, enfocando todo el impulso a los domicilios y a nuevas opciones como 'Receta By Rausch'. Sin embargo, las deudas siguen corriendo y lamentablemente no hemos podido cumplir, de manera que con mucho dolor y tristeza, nos vemos obligados a decir adiós a cinco restaurantes que son como una extensión de nuestra esencia, nuestros hijos”, expresó Jorge Rausch.



Afirmaron que también seguirán trabajando en sus proyectos complementarios como 'Receta by Rausch' o el canal de Youtube 'La cocina de Jorge Rausch' desde el cual comparte sus principales recetas y secretos culinarios con los más de 218.000 suscriptores. Además de su participación en los realities MasterChef Colombia, Chile, Ecuador y MasterChef Celebrity.