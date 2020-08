‘Sabemos que habrá meses de bajo tráfico aéreo’

A solo un día del inicio formal de la nueva fase de reativación en la que entrará el país, el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, la ciudad icónica de Colombia, se encuentra listo para reanudar sus operaciones nacionales. De acuerdo con María Claudia Gedeón, gerente de asuntos corporativos de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (SACSA), la entidad que opera el terminal, se espera que la gente empiece a adquirir seguridad en los vuelos, aunque es consciente de que en los próximos meses la recuperación del tráfico será muy lenta.



¿Cuál era el tráfico usual de pasajeros en el aeropuerto y qué balance hay de este año?



El año pasado se movilizaron en el Aeropuerto Rafael Núñez más de 5,7 millones de pasajeros, de los cuales más de un millón correspondieron a viajeros internacionales. En contraste, en lo corrido de 2020 hasta junio llevamos en total 1,3 millones de pasajeros, poco más 262.000 provenientes del extranjero.



Este año empezamos con buenas cifras a nivel interno, solo en enero registramos más de 585.000 personas, en marzo bajamos a 275.000 y ya en abril, el mes más álgido del confinamiento, tuvimos 566 pasajeros transportados.



¿Cómo se han venido preparando en este tiempo?



El aeropuerto está listo para iniciar operaciones nacionales. A nosotros nos visitó la Aeronáutica Civil, ellos revisaron nuestro protocolo y lo avalaron.



Todo el señalamiento y el distanciamiento social está listo, junto al tema de desinfección en la terminal y la toma de temperatura. Todo lo que nos han exigido, como las canecas rojas para los residuos y la instalación de acrílicos especiales para evitar el contacto directo entre el pasajero y las aerolíneas está finalizado.



Incluso, estamos certificados con el sello Covid Free, que promueven la Organización Mundial de la Salud y el ministerio de Comercio Industria y turismo.



¿Cuál ha sido el balance de vuelos humanitarios?



A la fecha hemos tenido más de 90 vuelos humanitarios y de esos un poco más de 25 han sido por aerolíneas comerciales como KLM, Avianca o Spirit. Hasta el momento no hemos sido notificados de que haya habido algún inconveniente, o caso de contagio de alguna persona que haya viajado en estos vuelos.



¿Qué va a pasar desde el primero de septiembre?



Desde septiembre arrancaremos formalmente con nuestra actividad. Vamos a tener vuelos con Bogotá, con Medellín, con Pereira y con Cali. El primer vuelo que sale mañana de Cartagena tendrá como destino Bogotá y se realizará hacia a las 6:00 a.m.,es de Avianca. Asimismo, el primer vuelo que estaremos recibiendo también viene de Bogotá y estará llegando a las 11:30 a.m.



¿Y qué novedad hay con los vuelos internacionales?



Nuestro alcalde firmó hace aproximadamente un mes una carta solicitando que nos dejaran reiniciar con las operaciones internacionales. La semana pasada la Cámara Colombiana de Infraestructura organizó una reunión con todos los aeropuertos concesionados donde estuvo el Ministerio de Transporte y nos hicieron una presentación preliminar. Luego nos reunimos con Migración Colombia e hicimos un plan para terminar de adecuar la zona de llegadas internacionales.



Creo que a más tardar esta semana estaremos listos para que apenas el Gobierno lo permita podamos no solo enviar, sino también a empezar a recibir pasajeros, ya que en los vuelos humanitarios sólo salió gente. Ahora que reiniciamos las operaciones comerciales aspiramos que vuelvan a llegar turistas a Cartagena.



¿Con qué país se podría realizar el primer vuelo?



Eso lo está definiendo el Ministerio de Salud pero aún no lo ha definido. La fecha está próxima definirse.



Cartagena tiene vuelos internacionales en la temporada de fin de año con Canadá. Con Estados Unidos teníamos permanentemente con Nueva York, Atlanta, Miami y Fort Lauderdale. También con Ciudad de México, Panamá, Ámsterdam y Lima. Entonces estamos a la expectativa que se nos anuncie con qué países nos van a permitir iniciar operación.



¿Qué expectativas tienen para el resto del año?



Nosotros somos conscientes de que el reinicio va a ser lento. Estamos confiando en que en la medida en que la gente vea que viajar es seguro, que la posibilidad de infectarse en avión es baja, en que conozcan los protocolos que tienen los aeropuertos y que estos son lo suficientemente seguros, se va a empezar a perder el miedo. Pero estamos preparados para afrontar unos meses donde el tráfico va a ser bajo, aunque esperamos que en el momento en que se acerquen las fiestas de fin de año, que la gente haya visto que viajar es seguro, el tráfico vaya aumentando.



¿Cómo va el tema de la ampliación del aeropuerto?



Por el tema de la covid el flujo de pasajeros ha sufrido un gran cambio. Entonces con la ANI se están tramitando esos flujos de pasajeros para poder definir el tiempo y el cronograma de las inversiones. El inicio se está definiendo porque es importante que podamos tener ese registro cuanto antes para tener claro cómo queda todo el tema de la afectación.



¿Cómo les fue con el simulacro de taxis?



Muy bien. En el simulacro de taxis estuvo la Alcaldía, la Corporación de Turismo, estuvimos nosotros como el operador del aeropuerto y también la Asociación de Taxis. Este piloto lo van a usar también con otras agremiaciones de taxis. Se hizo para conocer cómo va a fluir el servicio una vez arranquemos.



Se mostró a las autoridades cómo se va a hacer la desinfección, cómo se implementó la separación entre el pasajero y el conductor, cómo se va a hacer el cobro para que el contacto se dé lo menos posible con el cruce de dinero, el tema de desinfección de los taxis etc.