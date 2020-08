Tiendas Bella Piel encaminan sus ventas con la virtualidad

La cadena de tiendas Bella Piel ha ajustado aceleradamente su modelo de operación en medio de la pandemia. La compañía bogotana con 16 años de estar vigente, en los últimos meses fortaleció su esquema de ventas en línea.



Luego de las medidas adoptadas por las autoridades para detener la expansión del contagio del coronavirus y que implicó el cierre del comercio, la estrategia de Bella Piel se direccionó hacia las ventas on-line, representando el 25% de las ventas de la compañía en junio. Antes de la cuarentena, leste tipo de ventas representaba el 2,5% del negocio. Esto equivale a un promedio de 50 pedidos diarios antes de la cuarentena, y ahora, durante el aislamiento, recibir alrededor de 500 pedidos diarios.



Elizabeth Ruiz, gerente de Mercadeo, explica que ha sido un desafío cambiar el modelo, teniendo en cuenta que, por su naturaleza, Bella Piel no tenía un esquema de trabajo en casa.



Además, “desde el punto de vista comercial más del 90% de nuestras ventas las hacíamos de manera presencial en nuestros puntos de venta. Así que ajustar la logística para atender a nuestros clientes solo desde el contact center y la página web significó para nosotros jornadas largas de trabajo, cambios de procesos y reestructuración de áreas”, comentó.



Esto también ha implicado que se deban aplazar las nuevas inversiones y la consolidación que se esperaba tener en este 2020 de las aperturas de nuevas sucursales en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.



Los mismos ajustes ha tenido que hacer en materia locales. En marzo operaba 68 establecimientos. Hoy tiene 65 y estima que en lo que queda del año tendrá que cerrar máximo cinco locales.



Lo que sí se aceleró fue el programa de inversión que se había establecido para la nueva página de comercio electrónico, la cual en este momento nos está ayudando a ponerle el pecho a esta coyuntura, manteniendo la unión y la estabilidad a nuestro equipo de trabajo, según dijo el gerente general de la empresa, William Rueda.



Las proyecciones para el 2020 es que al finalizar el año y con la posibilidad de abrir paulatinamente todos los puntos de venta físicos que la compañía tiene en el país, así como las ventas online representen no menos del 15% de las ventas totales del año.

Con el crecimiento de las ventas por este canal, también fue necesario fortalecer la logística teniendo en cuenta que no estaba lista la capacidad de respuesta ante el incremento de los pedidos.



En Bogotá, por ejemplo, inicialmente asignó a 15 personas que realizan la labor de embalaje y aislamiento y dispuso de más 20 domiciliarios de las entregas dentro y fuera del país. Aun así, no fue suficiente y ante esto firmó alianzas con las empresas transportadoras Envía y Servientrega para responder con la demanda.