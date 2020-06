Viva Air le solicita préstamo al Gobierno Nacional

Ante lo que define como la peor crisis en la historia de la aviación mundial, Viva Air anunció la solicitud al Gobierno Nacional de un crédito por 50 millones de dólares, así como definir una fecha concreta en el cual puedan volver a operar en el país con el fin de no agravar más la situación del sector de la aviación comercial en Colombia.



"No estamos solicitando ni rescates ni subsidios, pues entendemos las realidades que afronta el país y los esfuerzos que se han puesto en marcha", asegura la aerolínea en una comunicación.



(Coronavirus en Bogotá: así avanza la pandemia en las localidades)

Añade que la compañía es netamente colombiana, pues su base de operaciones se ubica en Rionegro, Antioquia; todos sus aviones están matriculados en el país, tributan en Colombia y adicionalmente, el 98% de la fuerza laboral es colombiana. También generan alrededor de 3.450 empleos directos e indirectos, sumados a los miles de puestos de trabajo que crea el sector gracias a la conectividad y el turismo.



(Vea en el mapa interactivo el estado del coronavirus en Colombia)



Explica que han respaldado las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para proteger la vida. No obstante, el cierre de las operaciones domésticas por más de tres meses, y de casi seis para vuelos internacionales, es insostenible para una industria que requiere altos flujos de caja debido a sus características y altos costos fijos.



Por lo que le solicitan al Gobierno Nacional "claridad sobre las fechas de regreso a la operación, para poder comunicarlo a sus pasajeros y activarse comercial y operativamente".



Por los posibles riesgos de bioseguridad al volar, Viva Air asegura que la industria aérea es uno de los sectores más regulados y auto regulados de la economía. Por lo que "los controles y protocolos de bioseguridad para evitar la expansión del Covid-19 ya están listos y validados con la Aerocivil; finalmente, nuestros aviones de última tecnología tienen filtros HEPA que renuevan el aire, creando un espacio libre de virus y bacterias".



La aerolínea cita como ejemplo otros países de la región que, "con cifras más preocupantes que las de Colombia, no han cerrado sus operaciones aéreas o ya tienen fechas próximas y claras de reapertura, lo que alivia a las aerolíneas presentes. Chile, Brasil, México y Guatemala no suspendieron sus operaciones aéreas; Ecuador retomó operaciones el 1 de junio, Costa Rica anunció apertura de fronteras el 15 de junio y Perú hará su apertura durante el mes de julio".



En la misiva se agrega que en los últimos dos años han invertido fuertemente en renovar la flota; por lo que poseen la flota mas moderna de Colombia con 15 Airbus 320 CEO. Y en el futuro empezarán a llegar adicionalmente 35 Airbus 320 NEO, a los que califica como más modernos y eficientes.



"En Viva Air hemos buscado mecanismos para sobrellevar esta situación intentando preservar al máximo el empleo y nuestros futuros planes de expansión, que buscan democratizar los cielos por medio de la inclusión aérea de todos los colombianos", finaliza la compañía.