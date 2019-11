Nueve empresas TIC del país buscarán clientes en China

Son nueve compañías del sector TIC de Colombia que buscarán ampliar su capacidad, exportar, importar y vender en nuevos mercados y por eso ahora han decidido medirse ante las empresas gigantes de Asia.



Los colombianos no estarán solo ante China, sino que también en la Macrorrueda de Negocios Shanghái podrán abrir la puerta a los negocios con Corea del Sur, Vietnam y Singapur, que representan cerca del 70% del total de compradores internacionales.



(‘Vamos a China para atraer mayor inversión y turismo’).



En total son unos 100 compradores los que acuden al Hotel Intercontinental Pudong de Shanghái, para hacer negocios con Colombia, en los sectores de agroalimentos, industrias 4.0 y sistema moda.



Los representantes de las industrias 4.0 o TIC locales son Digitz Film, E-volution, Exsis software, Grupo Área Visual, Info project, La mar Media, TIC makers, Uvée y Vasco Solutions.



Si bien el fuerte del país no es la tecnología, la idea es ofrecerles a las compañías soluciones diferentes como la creación y producción de contenido para cine y televisión en formatos de animación y live-action, agencia digital y creativa, producción o filmación de proyectos internacionales con una devolución del 40% en dinero efectivo, concedido por el Gobierno.



También soporte y analítica en la conversión de ventas, desarrollo de sitios web para e-commerce, marketing, aplicaciones móviles, desarrollo de software, fintech, inteligencia artificial, machine learning e incluso blockchain para el agro.



Así mismo, el portafolio incluye desarrollos de computación cognitiva, internet de las cosas, realidad aumentada y virtual, SEO, consultoría y asesorías incluso en ciberseguridad.



Las compañías ya visitaron 13 empresas que participan en la rueda de negocios, que representan una oferta variada en audiovisuales, animación y software, tuvieron una agenda en dos parques tecnológicos que desarrollan bienes y servicios enfocados en robótica, biotecnología e inteligencia artificial con alcances en seguridad como la industria de reconocimiento facial.



(Los empresarios buscan atraer a inversores chinos).



Además conocieron el proyecto en innovación de tecnología 5G que desarrolla Huawei y con el que desea expandirse en el mundo, para también estar seguros de cuál sería la adaptación de sus soluciones TI al mercado asiático. Entre los participantes de este sector está Kaola, un e-commerce chino especializado en vender importados y que fue comprado, a comienzos de septiembre de este año, por Alibaba; también Kawan Lama Retail Group de Indonesia, que tiene más de 300 tiendas en 31 provincias de esa nación y que hace parte de Kawan Lama Group que distribuye mercancías a más de 100 tiendas más y un portafolio de más de 40.000 productos.



“Para nuestro caso, tenemos más de 20 años en el mercado de Colombia, ya estamos en Estados Unidos buscamos ampliarnos en Latinoamérica y vemos esta oportunidad en Asia como una ventana para las novedades en nuestras tres líneas de negocio: staff para tener células de trabajo competentes para el desarrollo de software a la medida; headhunting en cargos de TI y nuestra fábrica de Software”, explicó Santiago Jiménez, director de innovación de Exsis Digital.



Además de conocer este nuevo panorama y mercado, la idea de Procolombia es que 100 compañías exportadoras colombianas hagan alianzas comerciales con 100 firmas compradoras internacionales.



“El encuentro hace parte de la estrategia de aprovechamiento de los mercados estratégicos y de promoción de la oferta exportable de las empresas colombianas enmarcadas en la política Colombia Exporta, para acercar más a Colombia con Asia, un mercado con 4.700 millones de consumidores, que es más del 60% de la población mundial”, dijo Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



En el total de compañías colombianas que participan en el evento, cerca de 45 están dando sus primeros pasos en su internacionalización.



“En temas de tecnología, este mercado es complicado y exigente, requiere de parte nuestra un esfuerzo superior, pues esta es casi la cuna del sector y nuestra idea de negocio no es muy grande, así mismo hemos visto que hay demasiado interés en las industrias primarias: es decir alimentos, textiles y agro, así que lo que buscan de Colombia no es la tecnología”, apuntó Jiménez.



Para buscar el acceso a dicho mercado y desarrollo de posibles negocios lo que se está haciendo, además de la adaptación de soluciones es ofrecerle a estas gigantes, es fijar segmentos y soluciones enfocadas en casos específicos.



“Una de nuestras respuestas es un desarrollo de software enfocado en el agro, con una plataforma que permite a través de sensores llevar la trazabilidad de un cultivo y por medio de algoritmos tener control sobre la distribución de minerales en el terreno para que se haga una reducción en fertilizantes y abonos al tener exactitud al momento de cultivar”, señaló el directivo.



La compañía también ofrece un control a las fincas en variables como humedad, temperatura o radiación solar.



“Como en el mercado chino la producción de los sensores es más fuerte, la idea de las empresas colombianas también es buscar y tener una conexión comercial con estas fábricas, para que nos permitan desarrollar las soluciones de mejor manera en el país o en la región a la que podemos seguir respondiéndole o darle valor agregado al agro o producción de alimentos y frutas y también está el talento que está capacitado y puede responder a las demandas del sector de una forma más económica y sostenible”, puntualizó Jiménez.



EL ACERCAMIENTO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y CHINA



Tras la visita de Estado del presidente Iván Duque a China, a finales de julio pasado se establecieron varios acuerdos comerciales importantes para Colombia.



El primer acuerdo se estableció con el sector bananero colombiano para vender 4 millones de cajas de banano, que en valor económico equivale a 40 millones de dólares.

También se pactó un protocolo con el Gobierno de la República Popular China para la accesibilidad del aguacate hass a este país.



Así mismo, hubo avances en materia de comercio electrónico, con mejores prácticas para que se puedan utilizar las plataformas de comercio electrónico de China para ofrecer los distintos productos colombianos.