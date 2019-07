La apuesta con la que perdió el Baloto

En abril de 2017, Baloto anunció, con bombos y platillos, un cambio en su esquema de juego, que suponía una mejor dinámica en ventas y más posibilidades de ganar para sus clientes.



Sin embargo, dos años después, el panorama parece distinto a las expectativas y tras estos ajustes sus ventas no habrían vuelto a ser las mismas.



El cambio permite que un jugador gane con cinco números del 1 al 43 y una superbalota de 1 a 16. Esto llevó a que disminuyera la posibilidad de ganar el premio más grande, novedad que permite agrandar la bolsa millonaria. No obstante, para compensar esta situación, se agregaron cuatro categorías, a las cuatro que había, con premios menores, con el fin de que aumenten las posibilidades de ganar.



“Con la nueva matriz se aumentó de cuatro a ocho categorías de premios, lo que tradujo en un mayor número de ganadores. Sin embargo, el valor del premio promedio por ganador, se redujo en más de un 50%, lo que desincentiva al público apostador”, señalan los expertos.



Según cifras reportadas a Coljuegos sobre los ingresos brutos mensuales hasta abril de 2019, mientras que en el 2016 (antes del cambio) en promedio de ventas del juego por mes era de 23.000 millones de pesos; el año pasado, las ventas mensuales de Baloto no superaron el promedio de los 14.000 millones de pesos.



El panorama para este 2019 luce muy similar al del año pasado. En mayo las ventas del juego sumaron $15.928'991.250.



Para IGT Colombia, empresa operadora de Baloto en el país, efectivamente el comportamiento del juego ha variado desde el cambio de la matriz en 2017.



Sin embargo, manifiestan que “siguen trabajando de manera comprometida por dinamizar el juego actual pero también por buscar alternativas para innovar y fortalecer las opciones que ofrecemos a los jugadores en Colombia. Nos mantenemos innovando, invirtiendo y buscando alternativas no solo para los juegos tipo lotto, sino para -como hemos hecho históricamente- hacer crecer la categoría en el país”, manifestó Claudia Mendoza, gerente de IGT Baloto.



De acuerdo con cifras entregadas por la misma operadora de Baloto en Colombia, antes del cambio, el juego entregaban premios en promedio al año de $177.000 millones. Luego de los ajustes, el juego entrega en promedio unos $123.000 millones anuales.



Para la empresa, en este caso han aumentado el número de ganadores pequeños, pero ha bajado el número de ganadores de acumulados millonarios, "entregando en promedio la misma cantidad en dinero de años anteriores al cambio del juego".



Así mismo, los aportes a la salud de IGT Colombia, a través de Baloto, también han sentido una caída, pese a ser el juego que más aportes hace al país en esta materia.



Mientras en el 2016, la empresa entregó a la salud 128.500 millones de pesos, en 2017 la cifra fue de 93.500 millones. El año pasado, por su parte, los aportes fueron de 75.800 millones y este año, la cifra va en 57.000 millones, lo que estaría mostrando una mejora en la dinámica de juego, pero sin que llegue a ser la misma de los años antes del cambio.



De acuerdo con Baloto, en 17 años de operación en Colombia, el juego ha hecho aportes a la salud por más de 1,4 billones de pesos.



“Reiteramos nuestro interés por seguir en Colombia generando empleo y entregando los más altos dividendos de aportes desde el sector de juegos para la salud. La Compañía está realizando grandes esfuerzos, alianzas e inversiones para dinamizar las ventas”, agregó Claudia Mendoza.



“Los jugadores pueden hacer sus apuestas en más de 56.000 puntos de venta (en un año logramos generar un crecimiento del 300% de la red), ubicados en 1.122 municipios del territorio nacional. Incluso hemos vinculado a nuestros expertos nacionales e internacionales en la operación de Baloto para garantizar un comportamiento cada vez mejor, ahora que logramos llegar a los 50.000 millones el sábado 29 de junio, hemos presentado crecimiento alrededor del 14%”, señala.



Frente a la posibilidad de que se cambie el esquema para mejorar la dinámica comercial, IGT manifestó que “se han venido evaluando mecanismos positivos e innovadores para evolucionar las opciones de juego, las cuales se encuentran en evaluación por parte de nuestro regulador Coljuegos”.



“LA MODERNIZACIÓN DE BALOTO ERA NECESARIA”, COLJUEGOS



Frente al tema, Juan Pérez Hidalgo, director de Coljuegos, regulador en el mercado de apuestas en el país, dio a conocer su punto de vista sobre el comportamiento de las ventas de Baloto, en el que señaló que la modernización del juego era necesaria para garantizar la sostenibilidad del producto en el tiempo y que aunque el crecimiento ha sido lento también ha sido sostenido.



Según cifras reportadas a Coljuegos las ventas de Baloto han caído significativamente entre 2016 (antes del cambio de esquema) a 2019. ¿A qué se debe esta situación?



Baloto es un juego en el que las ventas responden al acumulado que se ofrece en el premio mayor, este constituye un factor determinante para que un jugador adquiera el tiquete del juego. Desde la última caída del premio mayor, el acumulado ha tenido un crecimiento lento pero sostenido. Para el sorteo del miércoles 3 de julio de 2019, el acumulado alcanzó la cifra histórica en este nuevo ciclo del juego, de $50.500 millones y el crecimiento en ventas del 14% reportado por el operador para el sorteo del sábado anterior, refleja la respuesta natural de los jugadores de Baloto que tienen una reacción positiva al acumulado.



¿Tiene que ver con el cambio del esquema?



Baloto es un producto que presenta ciclos a los cuales responde el comportamiento de las ventas, después de 17 años en el mercado, cuando se ha identificado la necesidad de cambiar una tendencia en las ventas del juego, las distintas entidades administradoras del monopolio han diseñado e implementado las mejoras para proteger este juego, que es propiedad de todos los colombianos, y garantizar que el producto no se deteriore cuando llega a su etapa de maduración. El comportamiento actual de las ventas tiene tendencia positiva y eso se debe a que se ha logrado llegar a un nivel en el que el atributo principal del juego, que son los grandes acumulados, vuelve a ser el principal protagonista. Esto asegura que en esta etapa introductoria por la que atraviesa el producto, se minimice el impacto esperado por la introducción de los cambios.



¿Creen que este esquema ha desincentivado las ventas?



Los cambios en Baloto siempre van a ser sensibles porque tenemos una base de jugadores de más de 2 millones de personas que requieren de un tiempo para asimilar las innovaciones que se hagan al juego, esto forma parte de la curva normal del ciclo de vida de los productos en su etapa de introducción.



Estamos seguros que los colombianos reconocen la marca Baloto porque es el único juego con los más altos niveles de premiación y en el cual los premios están asegurados con responsabilidad y transparencia.



Reiteramos que este juego es de todos los colombianos y por ello, Coljuegos debe tomar las medidas para garantizar que siga siendo una opción de entretenimiento.



¿Qué factores habrían sido determinantes en la caída de las ventas?



Reiteramos que Baloto es un juego en el que las ventas responden al acumulado que se ofrece en el premio mayor, es por ello que cuando el premio rompe techos de acumulados, los jugadores responden naturalmente y las ventas crecen.



Ahora, Coljuegos ha realizado seguimiento a la gestión del operador quien cuenta con un plan de comercialización en el cual se ha ampliado la red de puntos de venta llegando a cifras récord de más de 55.000 puntos, tiene presencia en más de 1.100 municipios del país y alianzas con distintas empresas para atender las necesidades del juego en esta etapa.



¿Cuánto aporta al año a la salud este juego?



En 17 años de operación, Baloto ha generado más de 1,4 billones de pesos para la salud de los colombianos, siendo el juego más exitoso de la industria en cuanto a los aportes de Derechos de Explotación.



En cuanto a crecimiento y respuesta positiva del juego, podemos destacar que en 2018 las transferencias para la salud ascendieron a $75.800 millones, mientras que en lo corrido de 2019 ya completó $57.000 millones.



¿La entrada de otros formatos han impactado en la reducción de las ventas de Baloto?



No tenemos evidencia de que la entrada de otros formatos hayan afectado las ventas de Baloto. De hecho, el público objetivo de cada juego y modalidad es estudiado para garantizar la complementariedad de los productos.



¿Qué impacto tiene para Colombia la caída de las ventas de Baloto?



La modernización de Baloto era necesaria para garantizar la sostenibilidad del producto en el tiempo, estamos seguros que se traducirá en mayor recaudo por derechos de explotación. Este año, para no ir tan lejos, tenemos una cifra muy importante que al cierre del 2019 permitirá tener un balance muy positivo.



Nuestra prioridad con cada uno de los productos que conforman el portafolio de juegos de suerte y azar es crecer en recursos que se transfieren para la salud de los colombianos. De hecho, si revisamos las cifras de recaudo de la entidad se puede verificar que en los últimos tres años los Derechos de Explotación generados por los juegos de suerte y azar han crecido en un 51% y se han generado nuevas fuentes de financiación para la salud de la población más vulnerable.