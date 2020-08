Nuevo modelo de venta con la llegada de Little Caesars Pizza

El recambio en el modelo de venta de la Pizza en Colombia que trae Little Caesars, la tercera cadena más grande los Estados Unidos puede ser la clave en un mercado que empieza a mejorar la venta en ‘Hot-N-Ready’ que permite que los comensales acudan al local y no esperen más de dos minutos para recibir su orden recién horneada. En algunos también se implementará la entrega sin salir de sus vehículos, para limitar el contacto y el tiempo de permanencia en la tienda.



Lea: (Alsea planea aperturas en plena pandemia)

Paula Vissing, vicepresidenta senior de asuntos internacionales de la cadena explicó el plan en el país.



¿Cómo ha sido esta llegada al país en medio de la pandemia?



El mes pasado, hicimos la apertura de los dos primero puntos de Little Caesars en Bogotá. Este es un mercado bastante interesante, hace varios años estábamos interesados en llegar, de hecho, estas tiendas estaban planeadas para el año pasado, así que hacerlo en medio de la pandemia no fue una decisión nueva.



Estamos muy felices de tener la oportunidad ahora con los socios adecuados en la franquicia que también opera en México, Puerto Rico y República Dominicana.

Esperamos que los colombianos prueben la pizza y conozcan nuestro modelo que funciona hace 16 años y tiene un gran sabor.



Ahora las personas están pasando más tiempo con sus familias y las pizzas son un alimento ideal y concluimos que es el mejor momento para abrir.



Lea: (Las comidas más pedidas a domicilio en tiempos de pandemia)



¿Qué se pueden esperar los consumidores?



Nos hemos hecho fuertes ofreciendo algo increíble y en Colombia los clientes verán el cambio en el concepto. El tamaño es de 36 centimentros de diámetro a unos muy buenos precios pues no supera los 30.000 pesos y es de gran sabor como en todos los otros 26 países en los que estamos.



El modelo que tenemos, es muy conveniente, las personas llegan caminando o en carro a la tienda y tienen la pizza en 30 segundos y esa es una posibilidad que no existía.



¿Cuáles serán los otros planes en la expansión?



En el plan de crecimiento esperamos sumar más tiendas en Bogotá, actualmente están en la calle 134 y calle 170 al norte de la ciudad, y tenemos planeada al menos otra apertura este año. Eventualmente la franquicia empezar a moverse más allá de la ciudad, aunque es muy difícil saber a ciencia cierta por todo el contexto de la pandemia, pero queremos crear más empleos.



Se espera que el mercado de la pizza crezca en casi un 20% en América Latina y Colombia representa un mercado nuevo muy importante para nosotros en la región.



¿Cómo le ha ido a pizza en la pandemia?



Muy bien, afortunadamente nuestro negocio ha crecido, yo creo que eso pasa porque la pizza hace parte natural de la vida de las personas, ya sea en una noche de películas en casa o luego de las jornadas virtuales de estudio, tenemos domicilios y esto ha hecho sentir confianza en las personas en nuestras entregas.



¿Cómo van los planes de crecimiento en el mundo?



El año pasado abrimos nuestras primeras tiendas en India, España y Barabados. Buscamos crecer allí y nuestro intento estará en Suramérica, tenemos locales en Perú y Chile. Y estamos reclutando socios de franquicia para llegar a la región Asia - Pacífico pronto.



UNA PORCIÓN DEL MERCADO



- Se espera que el mercado de la pizza crezca en casi un 20% en América Latina y Colombia.



- La comodidad y las variadas opciones de entrega, han hecho que las empresas de pizzas hayan tenido que innovar para aumentar la velocidad de los pedidos directos y hacer que la entrega sea más fluida.



- Un estudio de Domicilios.com señala que en el caso de Medellín, las búsquedas por pizza en la cuarentena registran una popularidad del 95%.



- Gracias al aumento en los pedidos en línea y a una demanda constante durante la pandemia, las acciones de las pizzerías en la bolsa se han cotizado al alza por esas las dinámicas.