‘Obras de Lagos de Torca inician en el segundo semestre’

Lagos de Torca es un proyecto de 1.803 hectáreas que responde a un plan de ordenamiento zonal para el límite norte de Bogotá. El proyecto, que se aprobó formalmente en 2017, limita hacia el sur con la estación de TransMilenio de la calle 183, en el norte con el municipio de Chía, hacia el oriente con los cerros orientales y la carrera séptima, y en la parte occidental la reserva Thomas Van der Hammen. Natalia Trujillo, gerente del Fideicomiso Lagos de Torca, explicó cómo va avanzando el proyecto y cuáles son los próximos pasos para las obras.



¿Cómo avanza actualmente el proyecto de Lagos de Torca?



Con Lagos de Torca apuntamos a mejorar la conexión entre la ciudad región en la zona norte de la ciudad y tenemos dos focos de trabajo. El primer objetivo es atender las necesidades en materia ambiental, recuperar la conectividad del ecosistema, pues un tercio de las 1.803 hectáreas ya han sido ocupadas, y no de la mejor manera, con infraestructuras como colegios, universidades y cementerios, pero sin mucha planeación, y la autopista partió en dos el humedal.



Otro punto que nos corresponde entregarle a la ciudad es la red vial, si bien no construimos ninguna vivienda sobre la reserva, sí necesitamos tocarla en tres puntos, cuando se vaya a construir la ampliación de la Carrera novena, en un tramo que está en la Van Der Hammen y por el que va a ir el Regiotram del norte, y los otros dos puntos es por donde va a ir la prolongación de la AV. Boyacá.



El proyecto ha enfrentado situaciones como la medida cautelar o las decisiones de la CAR frente a la licencia en la Av. Boyacá, ¿en qué va esto?



Las medidas cautelares no son en todo el proyecto, sino en tres planes parciales, que no son sobre la Van der Hammen, pero colindan con la reserva. El cuestionamiento que se hacía por parte de los demandantes es cómo se garantiza la conectividad de un lado a otro de la reserva. Los planteamientos de estos planes son recuperar las quebradas que existen en estos puntos y generar un parque lineal que permita que las especies puedan moverse por un corredor seguro. La discusión alrededor de los tres planes es si esta conectividad es suficiente o qué corresponde.



La CAR ya nos dio unos lineamientos claros frente al tema del licenciamiento adicional que tenemos que tramitar, este año iniciamos ese trámite, porque es una avenida fundamental para descongestionar el occidente de la ciudad.



¿En qué etapa está hoy el proyecto?



Frente a estudios y diseños tenemos ya diseñadas en detalle la Avenida Guaymaral, y la Avenida Boyacá hasta la 183, la Av. Polo, que es la 200 desde la séptima hasta la autopista, y desde la autopista hasta la Boyacá. Adicionalmente, ya tenemos diseñado en detalle toda la Av. Santa Bárbara. La construcción de Lagos de Torca depende de que, en la medida en que avanzan esos planes parciales los desarrolladores ponen la infraestructura.



En ese sentido, como tenemos pendiente el trámite de la Av. Boyacá, el primer tramo que empieza obra a inicios del segundo semestre es la Av. Polo Occidental, y muy posiblemente, también, la Av. Polo Oriental y la Santa Bárbara, que están cerrando aprobaciones.



Originalmente se habló de entregas de vivienda para 2021, ¿en qué quedaron?

Los que ejecutan los proyectos de vivienda son los desarrolladores, desde Lagos de Torca ejecutamos la infraestructura, pero va de la mano con la posibilidad de entregar viviendas. Hace año y medio, con la administración anterior, se habló de empezar a entregar viviendas en 2021, sin embargo, la pandemia retrasó el cronograma, y con estos ajustes creemos que se estarán entregando en 2022.



¿Cuántas viviendas entregarían entonces para el próximo año?



Son 130.000 viviendas más o menos, de esas, cerca del 40% son de interés prioritario o interés social, pero Lagos de Torca no es un proyecto que desarrolle todas las viviendas al mismo tiempo, sino que depende del avance de 34 planes parciales, que deben ser aprobados.



Hoy tenemos aprobados por el Distrito tres planes parciales, eso nos da cerca de 17.000 viviendas con plan parcial, pero esperamos, con el trabajo que estamos haciendo de forma coordinada con la Alcaldía, que este año queden aprobados otros cuatro o cinco planes parciales. En ese sentido, los únicos que podrán tener entregas el próximo año son los que ya están aprobados. El cálculo que hacemos con la alcaldesa es que para este cuatrienio vamos a entregar 35.000 viviendas.



¿Cómo van a garantizar la protección de los ecosistemas en la zona?



Encontramos un ecosistema afectado por falta de planificación, y se determinó que los constructores no solo iban a destinar recursos para vías y servicios públicos, sino que uno de los principales focos de la inversión es recuperar la conectividad en la estructura ecológica principal. Vamos a recuperar las nueve quebradas, comunicando los cerros orientales con el humedal de Torca y Guaymaral, y a su vez recuperaremos el humedal Guaymaral, al que le están llegando aguas que no son de lluvias, y también llevar alcantarillado sanitario a la zona, porque hay predios haciendo vertimientos errados.



¿Cuánto costará el proyecto?



Lagos de Torca tiene una inversión prevista, desde lo que corresponde al Fideicomiso, de $3 billones, y más lo que ejecutan los desarrolladores, estamos hablando de $10 billones, en un horizonte de más o menos 10 o 15 años, que es lo que estimamos durará el desarrollo de las 130.000 viviendas.

Laura Lucía Becerra Elejalde​