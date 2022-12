Ocupación hotelera caería 15% por coyuntura de 2023

El presidente de la cadena de hoteles Germán Morales, Alejandro Morales, habló con Portafolio sobre la llegada del 2023 incierto con un IVA al 19%, sus efectos y planes para mitigar los impactos.

¿Cuál es el balance que hace del 2022?



Ha sido un muy buen año, sobretodo en entre los meses de marzo y abril. La recuperación de la ocupación hotelera la hemos logrado a través de las tarifas, después de la pandemia tuvimos un rezago durísimo.



Estuvimos implementando tarifas similares a las de 2019 a pesar de un hueco que tuvimos a causa de la inflación. Ya superamos la ocupación de 2019 y mantenemos las tarifas.



¿Cuál es la ocupación con la que esperan cerrar el año?



Con un crecimiento del 15% frente a prepandemia. Eso significaría tener entre 7,5 a 8 de cada 10 habitaciones ocupadas.



Para lograr esto hemos incrementado los precios cerca del 5% al 7%, incluso operamos en algunos hoteles con algunos desfases negativos para mantener esas tarifas del 2019.



A raíz de esto, ¿ven perjudicados sus márgenes de ganancias?



En algunos casos sí. Pero después de la pandemia buscamos optimizar nuestros recursos disminuyendo costos y gastos, eso se logró replanteando alcances de servicios y la gran inquietud que se tenía era cómo iba a responder el huésped.



Sin embargo, logramos reducirlo y hasta ahora hemos tenido mejores costos eficientes que en 2019.



Un ejemplo de un alcance de servicio es cerrar un domingo el restaurante en la noche, pero con eso se acaba con un turno.

¿Cómo es el panorama sectorial?



En nuestro caso manejamos el sector corporativo y el vacacional. El primero hay que cuidarlo más, la cartera de clientes hay que mantenerla y aumentarla, ha tenido una recuperación más lenta posterior a la pandemia, sobre todo en el mercado extranjero, sin embargo, ha sido más rápido de lo esperado. El mercado local sí avanza más rápido, con relación a lo que teníamos en el año 2019.



Esta dinámica se da por dos factores: el cierre de fronteras, que no permitió el ingreso por vacaciones a otros países y la devaluación del peso colombiano, es muy costoso salir. Esas dos variables afectan sobre todo a los estratos 4 y 5. Como las personas ya tienen la costumbre de salir a vacaciones, ante la situación prefieren optar por el mercado local.



La demanda menor del sector corporativo, ¿ha afectado la brecha?



Sí, la demanda es mucho más lenta. Las participaciones son menores. Esperemos que entre el año 2023 y 2024 ya recuperemos las cifras.



¿Le apuntarán más al sector vacacional?



Estaremos en ambos mercados con igual intensidad, la idea es no descuidar el corporativo y darle más fuerza al vacacional.



El mercado corporativo ha sido, históricamente, uno de los más importante en nuestra cadena de hoteles.



En 2023, se retoma el IVA ¿cómo se afectarán los precios?



Miro el problema desde diferentes ángulos, es una realidad que vuelva y que para el mercado vacacional es una subida real porque sale de su bolsillo, en el sector corporativo ese IVA lo descuentan de los estados financieros, le es indiferente. La gente no entiende, que ese precio de más no es de la tarifa, sino es para Gobierno.



Otro factor que será incidente será la inflación de este año sumada a la de 2023.

A nosotros también nos toca el tema del alza en el salario mínimo. La estructura salarial es muy piramidal, entonces la subida le toca muy duro a la hotelería, este peso es muy importante en nuestra canasta de costos.



Y esto en resumidas cuentas tocará al consumidor final, sobre todo el vacacional, siente inflación, IVA, y alzas como la del salario. Nosotros no podemos asumir esa subida del salario, porque sino el margen de rentabilidad se va al piso, entonces, no sé qué van a hacer los demás hoteleros, pero no podemos asumir la subida del salario mínimo, debemos incrementar necesariamente tarifas.



¿Esto tocará los niveles de ocupación? ¿Cuánto subirán las tarifas?



La subida en tarifas, más IVA le tocará bastante fuerte.



La subida de la tarifa irá incrementando paulatinamente. El sector de la hotelería espera que los índices de ocupación sí caigan frente a los niveles que vimos en el año 2022.



Con esto en cuenta, ¿cómo cerrarán en 2023?



Estamos esperando caídas de ocupación entre el 10% y el 15%, sobre todo en el mercado vacacional.



No hay una forma estadística que mida la elasticidad del mercado frente a este panorama, pero estamos en una situación muy atípica. Cada hotel es un mundo en particular, debemos esperar a ver qué pasa.



¿Cómo ven la hotelería informal?



Si llegan a respetar salarios mínimos, se afectarán, cosa que pongo en duda. Sobre todo se beneficiarán.



A raíz de todo esto tendremos cuidado en 2023 por la incertidumbre, es difícil prever las cosas, por eso tendremos cautela, los empresarios estaremos así sobre todo también por la reforma tributaria y laboral.

Paula Galeano Balaguera