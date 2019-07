Oesía trae modelo de ciberseguridad de 360° 

La multinacional española de tecnología, Oesía, que tendrá como centro de operaciones regionales a Colombia, además de buscar la contratación de más de 500 profesionales para superar el millar de personas en el país, realizó un foro sobre las claves que deben tener en cuenta las empresas para protegerse de los ciberataques.



Allí, Luis Furnells, presidente del grupo, enfatizó en que son cinco los pilares en los que la compañía se basa para la efectiva ciberprotección de su aliados.



“El primero es que la administración empresarial se refleje en los entornos digitales, para que incremente la seguridad en el entorno; el segundo es llevar las normas básicas del espacio físico al entorno digital, la protección y cuidado de datos; el tercero es que la inversión en este aspecto no se vea como un gasto, sino una necesidad; el cuarto es que la prevención de los ataques es la clave junto con una regulación que lo soporte y el quinto es la misma concientización de todos los eslabones de la cadena”, indicó el directivo.



Furnells explicó que aunque cada territorio tiene sus desafios y en el caso de esta empresa muchos son propios de una firma de ingeniería, “al pensar soluciones, se hace de forma global, pues la ingeniería es el motor de desarrollo de un país”.



De acuerdo con Carlos Rozo, director de Gobierno Digital del Min TIC, la modalidad más usada en los ciberataques del país se da en 75% por phishing, en las que se obtienen datos reales por medio de engaños.



“Con esto no solo se afecta a las empresas y a los usuarios sino también a la reputación de las marcas y el cuidado que tienen de los datos, por eso la idea es llevar las buenas prácticas del mundo real al virtual y evitarlos”, dijo.



De acuerdo con Rozo, Colombia aún debe mejorar en los tramites digitales en lo departamental y en lo distrital, pues por medio de estos se acercan a los ciudadanos que no tenían la posibilidad de acceso a internet.



“Con la iniciativa gov.co, en la que está todo el estado en un mismo sitio, se obliga a que las transacciones gubernamentales sean en ese lugar y se facilite el cierre de las brechas”, apuntó, y agregó que allí radica la importancia de tener el mejor talento, que permita apoyar la alta dirección de las empresas.



Sobre el enfoque de 360° de Oesía, la idea es que la seguridad sea gestionada desde la prevención, detección, gestión y respuesta a los ataques en el entorno de redes IT, OT e IoT.



“Este es un mercado global que mueve más de 100 millones de euros, vemos que los incidentes de seguridad han incrementado de 2016 a 2017 en más del 50% y el 95% de los ataques se hace por dinero. Esto ocurre porque todo está conectado pero, no todos los dispositivos están cuidados”, señaló Ómar Orta, director de transformación digital de Oesía.



La otra idea que involucra el cuidado en 360° es que las soluciones sean para servicios como consultoría de la mano de la vigilancia digital, análisis forense y respuesta a incidentes de seguridad.