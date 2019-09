One Pizzería se expandiría a Cali, Medellín y México

Las múltiples combinaciones que se pueden hacer a través de un producto como la pizza, dejan abiertas las posibilidades de que más personas hallen la porción de su gusto y la consuman. Sin embargo, encontrar un alimento como este en el mercado, pero con ingredientes fit, no era usual, pero sí fue una oportunidad de negocio que vio One Pizzería.



Según cuenta Pablo Fernández, CEO de la empresa, la idea nació hace 10 años, “quisimos romper un mito que había en el mercado cuando decían que la pizza no podía ser saludable”.



El directivo además comentó que las ganas de innovar y crear una marca con diferenciales les permitió ingresar al negocio con una opción de masa integral y tradicional.



CARACTERÍSTICAS DE LA PIZZA



A la fecha, la compañía cuenta con cuatro tipos de masa, las dos ya mencionadas y la enriquecida con harina de almendras y gluten free. Además, tiene cuatro opciones de borde que son, pesto, miel mostaza, ajonjolí y pimentón. Para Fernández esto tiene una única razón y es buscar “que la gente disfrute y se coma la pizza hasta el final”.



Respecto a las combinaciones o sabores, el empresario comentó que actualmente tienen 22. Entre las más vendidas está una que es conocida como ‘ananas’ y trae tocineta ahumada, pollo, maíz tierno y piña, y otra que se llama ‘pavo fit’ que tiene base de pomodoro natural, queso mozzarella, jamón de pavo y rúgula, según el directivo.



DATOS DEL NEGOCIO



Si bien el empresario prefirió no revelar el monto de facturación de la firma durante 2018, comentó que los dos últimos años no han sido fáciles en la economía y “para nadie en general”, sin embargo aseguró que lograron crecer 20% en ventas comparado con lo registrado en 2017.



En unidades, Fernández dijo que, al mes están vendiendo alrededor de 10.000 pizzas, entre los tamaños pequeña, mediana y grande.



No obstante, comentó que entre las metas de la compañía está cerrar este año con 130.000 pizzas vendidas, dato que crecería 30% comparado con el dato logrado durante el año pasado.



NUEVA APUESTA DE LA FIRMA

​

Aunque ya en 2018 la compañía había anunciado su nuevo desarrollo ‘pizza al sartén’, la cual trae todos los ingredientes listos para hacerla en pocos minutos y está empacada en un recipiente alargado de cartón, este solo se comercializaba en los puntos de One Pizzería, pero en los próximos meses estará siendo distribuido en los hard discounters y las grandes superficies, según Fernández.



Con esto, la marca busca diversificar sus canales de venta y llegarle a más personas. “Creemos que es una idea ganadora, es incierto aún saber cuánto se pueda vender por este medio, pero puede llegar a ser un negocio tan grande como el de los restaurantes”, comentó el directivo al agregar que esperan, durante el primer año de apertura de este nuevo canal, vender más de 150.000 pizzas al mes, solo por este medio.



El precio de estas en esos canales sería cercano a los $10.000 y viene para armar tres pizzas personales. Los sabores que vendrán en estas presentaciones serán pepperoni, hawaiana y jamón y queso, inicialmente.



PLANES DE EXPANSIÓN



En línea con la incursión de ‘pizza al sartén’ en esos nuevos canales, el empresario comentó que para el próximo año tienen en la mira llegar con este producto a México a través de aliados y a grandes superficies.



Por su parte, explicó que esperan atender el mercado de Cali y Medellín a través de domicilios y esto se lograría con lo que se conoce como ‘cocinas ocultas’, espacios diseñados únicamente para despachos al consumidor final, es decir, no tendría atención al usuario como en los puntos. Esta estrategia esperan tenerla implementada en el transcurso del primer semestre del próximo año.



Si bien la compañía inauguró recientemente su noveno punto en la capital, no tienen en la mira abrir más, pues sus esfuerzos están concentrados en la distribución de ‘pizza al sartén’ en otros canales.



Cabe destacar que algunos de los establecimientos son franquiciados, pero según Fernández, los dueños de la marca continúan encargándose de la administración de los mismos.



PASOS DE LA PIZZA EN CASA



Lo primero que se debe hacer es dejar descongelar el recipiente, seguido de sacar los ingredientes, poner la masa sobre un sartén (mínimo de 25 cms de diámetro) u horno para pizza, extenderla, ponerle el pomodoro (salsa), el queso mozzarella y los demás componentes en el orden que se prefiera. No es necesario añadir aceites o margarina.



Tras dejar la estufa a fuego lento o el horno a baja temperatura, se debe dejar cocinar cerca de 10 minutos y luego estará lista para comer.