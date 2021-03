Pandemias y clima, otro foco para las aseguradoras

Swiss Re lleva 150 años en el mercado de reaseguros en el mundo, con presencia en 70 países y en Colombia está por cumplir medio siglo. Eduardo Garduño, Head Reinsurance of Andean Region & Spanish-Speaking Caribbean dice que el 2020 fue un año difícil por la pandemia y el 2021 está lleno de incertidumbre. El ejecutivo dice que trabajan con las principales aseguradoras.



¿Cómo les fue en el 2020, el peor año para economía colombiana?



Esta pandemia ha sido una crisis global, con unos negocios más y otros menos afectados. La crisis de 2008 se dio en tres años, pero la de la pandemia fue más severa y en un año todos los sectores se afectaron. Muchas pymes quebraron y el sistema de reaseguros tuvo su impacto. La crisis pasó de pandemia a crisis económica rápidamente. Este 2021 va a ser muy retador pero podemos ayudar a las aseguradoras, las empresas y las personas a navegar esta crisis.



¿Con qué cifras se puede mostrar la crisis?



El índice resiliencia pasó de 0,62 al 0,50 entre el 2019 y 2020 pues el sector se afecta cuando las familias toman prioridades cuando recortan sus gastos en materia de seguros. En Colombia hubo una reducción que impactó el volumen de las primas. Creció la siniestralidad por la mortalidad y morbilidad y la caída de primas por la no renovación de ciertos negocios y eso implicó que el mercado cayó en algunas líneas de negocio, en especial en seguros de carro. Por el cierre de pymes también hubo afectaciones. En Colombia se hicieron devoluciones de primas por la reducción del riesgo de algunos ramos.



También hubo una caída en pensiones pues la gente dejó de aportar, en el 25%, los seguros de riesgos de trabajo el 4%, así como accidentes personales. Hay que ver cómo acotar nuevos productos para que se amolden a la nueva realidad para que la gente tenga un nivel de resiliencia más aceptable. No hay que olvidar que sigue habiendo huracanes, inundaciones y terremotos. Y en eso Swiss Re se debe acomodar y enfrentar otro tipo de peligros aparte de la pandemia.



¿Futuras pandemias serán un ramo nuevo de seguro?



Hay que separar que la muerte ya está contemplada y las coberturas catastróficas como pandemias no las ofrecemos aún pues es complejo y casi incalculable pues los virus mutan y se dependerá de las políticas de los países. Miraremos si se puede llegar a ello.



¿Qué otros productos de seguros se avecinan?



Para cuidar la economía de los países y ciudadanos trabajamos en temas de cambio climático en coberturas diferentes. Eso lo estamos estudiando de manera profunda. Miramos temas como el cambio mental que generan el trabajo en casa y el estrés asociado. También se nos aceleró el terreno de plataformas digitales, modelos de suscripción digitalizada, riesgo ciberdigital y trabajo virtual y los retos del cambio climático. Lo que sí es cierto es que hay mucha incertidumbre para 2021 pues es difícil planear.



¿Ayudaron a compañías en Colombia?



En Colombia no tuvimos que ayudar a las aseguradoras. En otros países sí. Las compañías tuvieron desafíos para cumplir presupuestos. La mortalidad subió, pero por otro lado en ramos como vehículos disminuyó, y eso compensó.