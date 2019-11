‘Pasaremos de 43 rutas a 54 a fin de año’: Easyfly

Easyfly, aerolínea colombiana con más de 10 años en el mercado, que en la actualidad conecta al 72% de los departamentos del país, aseguró que pasarán de operar 43 rutas que tienen actualmente a 54 a fin de año.



(‘La forma más fácil de conectar a Colombia es por vía aérea’).



Alfonso Ávila, presidente de la compañía, que este año espera tener ingresos por $470.000 millones, creciendo por encima del 50% respecto a 2018, aseguró que con las nuevas rutas esperan brindarle mayor comodidad a los colombianos durante esta temporada, por lo cual, conectarán a las regiones directamente con Cartagena.



¿Cuáles son las nuevas rutas que operarán?



Entre estas se encuentran Bogotá -Armenia, Cali- Rionegro, Cali-Tumaco, Cartagena- Ibagué, Cartagena-Cúcuta, Cartagena-Manizales, Cartagena-Armenia, Cartagena-Pereira y Neiva-Medellín.



¿Desde cuándo estarán listas?



Es un plan que inauguraremos entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre del año en curso. Cerraremos el 2019 con 54 rutas.



¿Cuáles serán las frecuencias?



La de Bogotá-Armenia y Cali-Rionegro tendrán seis vuelos diarios. Cali-Tumaco contará con dos vuelos diarios. El resto serán de una frecuencia diaria porque son más pequeños.



¿Cuál es la importancia de desarrollar rutas desde las regiones a Cartagena?



El plan de tener a la ‘Ciudad amurallada’ como destino de fin de año, está orientado a aumentar la oferta a los lugares turísticos. Vamos a estar haciendo incrementos entre 10% y 30% en ofertas de vuelos.



Estamos desplegando todos los esfuerzos en esto, porque entre diciembre y enero, el mercado corporativo pierde esa demanda. Entonces trasladamos nuestra capacidad hacia lo turístico en estas fechas.



Siguiendo en esta línea, ¿qué se viene para 2020?



El próximo año empezaremos con Pasto-Cali el 3 de febrero. Además, proyectamos fortalecer la red actual de rutas y ampliarla conectividad de Medellín, conectando esta ciudad con Valledupar.



También se viene Barranquilla-Pereira y mantendríamos toda la red de Villavicencio que se desarrolló debido al cierre de la vía.



(‘Queremos ser alimentadores de aerolíneas extranjeras’).



Otro proyecto de 2020 es desarrollar un proyecto de conectividad en Neiva. Podríamos ir desde allí a Florencia, Puerto Asís, Pereira. Sin embargo, siempre estamos atentos a la respuesta de los usuarios, para así saber qué rutas mantenemos o ampliamos.



¿Cuántas aeronaves tienen ahora?



Ya completamos la primera etapa de expansión que consistió en traer 10 aviones adicionales. Con eso sumamos 21 aeronaves. Cada una de estas, al menos 15 de ellas, tiene un valor cercano a US$20 millones. Es decir, recientemente invertimos US$300 millones.



¿Qué tipo de aviones tiene la firma?



Es el turbohélice más comercial. El ATR en dos versiones, el 42 que tiene capacidad para 50 pasajeros y el 72, que es para 70 viajeros.



Con la ampliación de rutas, ¿traerán más aeronaves?



Para el próximo año tenemos un plan de traer seis aviones más. De estos, dos serán ATR72 y las restantes, ATR42. La inversión supera US$100 millones.



En otros temas, ¿qué ha pasado con la ruta que iban a operar hacia Panamá?



Esta sería entre Montería y Panamá. Ya hemos adelantado casi todo, pero nos faltan algunos permisos de las autoridades panameñas, pues ya tenemos todos los que otorga Colombia. Lo queríamos hacer antes de diciembre de este año, pero no sé si alcancemos.



En el plan de expansión, ¿qué otros países les interesa?



Por el momento no, en realidad yo creo que Colombia nos está ofreciendo oportunidades muy grandes. Creemos que tenemos muchas oportunidades de seguir creciendo.



(Ampliar portafolio de rutas le dio rentabilidad a EasyFly).



Estuvimos mirando las Islas del Caribe que se encuentran muy cerca del país, alrededor de una hora o una hora y cuarto de vuelo, pero el volumen de tráfico no es muy importante.



Entonces, ¿por qué les interesó Panamá?



Es una ruta que, debido a la cercanía de Montería con ese país, es de 50 minutos. Se adapta mucho a nuestro modelo de negocios porque nosotros volamos dentro del país en vuelos que máximo duren una hora y diez minutos. Pero el promedio son 40 y 50 minutos. Es una ruta que no la está haciendo nadie y hay una relación entre estos destinos porque mucha gente que vivía allí se fue a vivir a Panamá y está muy cerca de Montería.



Actualmente, ¿cuántos pasajeros están transportando?



Dos millones de viajeros y existe un potencial de duplicar los pasajeros a 4,5 millones en un periodo de cinco años.



¿Cuál es el panorama respecto a otras empresas?



En estos momentos, según datos oficiales de la Aerocivil, estamos creciendo al 61% en pasajeros y en oferta de sillas, mientras que otras aerolíneas están creciendo, en el mercado doméstico, al 14%.



Nosotros creemos que podremos terminar creciendo al 70% este año. Nuestra participación de mercado la hemos aumentado del 5% al 9%.



En facturación, ¿cómo le ha ido a la compañía?



Muy bien. Cuando nos llegaron los aviones, estábamos creciendo entre 90% y 100%. Este año esperamos que las ventas lleguen a $470.000 millones, este dato al año pasado fue de $300.000 millones.